خطف واعدام خمسة عمال حكوميين في خانقين

– January 25, 2017

بعقوبة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬خمسة‭ ‬عمال‭ ‬عراقيين‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬حمورابي‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬للمقاولات‭ ‬بعد‭ ‬اختطافهم‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬خانقين،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬بغداد،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭. ‬ورجحت‭ ‬المصادر‭ ‬وقوف‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وراء‭ ‬الخطف‭ ‬والقتل‭. ‬وقال‭ ‬قائمقام‭ ‬قضاء‭ ‬خانقين‭ ‬محمد‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اقتحموا‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ +‬حمورابي‭+ ‬للمقاولات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نفط‭ ‬خانه،‭ ‬وخطفوا‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬ثم‭ ‬قاموا‭ ‬باعدامهم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬دائرة‭ ‬صحة‭ ‬ديالى‭ ‬‮«‬تلقي‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬حمورابي،‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬جثثهم‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬نفط‭ ‬خانه‮»‬‭. ‬وتتبع‭ ‬شركة‭ ‬حمورابي‭ ‬لوزارة‭ ‬الاسكان‭ ‬والاعمار‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬شيركو‭ ‬ميرويس‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬خانقين،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬نفط‭ ‬خانه،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬اقتحموا‭ ‬عند‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬حمورابي‭ ‬وقتلوا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬عمالها‮»‬‭.‬