دهشة وضحك بعد عناق بين شبيه لترامب وآخر لكيم جونج أون

– January 25, 2017

هونج‭ ‬كونج‭ -(‬رويترز‭) – ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬لا‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬البال‭ ‬ظهر‭ ‬شبيه‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وهو‭ ‬يعانق‭ ‬شبيها‭ ‬لزعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬جونج‭ ‬أون‭ ‬ويميل‭ ‬لتقبيله‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬الصاخبة‭.‬

وأثار‭ ‬الشبيهان‭ ‬الدهشة‭ ‬وجعلا‭ ‬الكثيرين‭ ‬يضحكون‭ ‬بشدة‭ ‬عندما‭ ‬سارا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تسوق‭ ‬مزدحمة‭ ‬بهدف‭ ‬الترويج‭ ‬لأغنية‭ ‬بمناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬القمرية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وهتف‭ ‬شبيه‭ ‬كيم‭ ‬وهو‭ ‬موسيقي‭ ‬أسترالي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬موتي‭ ‬يا‭ ‬أمريكا‮»‬‭. ‬وظهر‭ ‬الشبيه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬سوى‭ ‬اسمه‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬هاوارد‭ ‬مرتديا‭ ‬الزي‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬به‭ ‬زعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الشاب‭.‬

وبدا‭ ‬شبيه‭ ‬ترامب‭ ‬وهو‭ ‬موسيقي‭ ‬أمريكي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬66‭ ‬عاما‭ ‬ويدعى‭ ‬دينيس‭ ‬آلان‭ ‬متجهما‭ ‬وتلقى‭ ‬إهانات‭.‬

واحتاج‭ ‬آلان‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬أطول‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬هاوارد‭ ‬للاستعداد‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬ترامب‭ ‬فقضى‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬وهو‭ ‬يضع‭ ‬طبقة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬مسحوق‭ ‬برتقالي‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مصفف‭ ‬للشعر‭ ‬يضبط‭ ‬شعره‭ ‬المستعار‭.‬

ومزح‭ ‬شبيه‭ ‬كيم‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬تنصيب‭ ‬ترامب‭ ‬زعيما‭ ‬للعالم‭ ‬الحر‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬البلدين‭ ‬قد‭ ‬يصبحا‭ ‬صديقين‭ ‬أخيرا‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬‮«‬دكتاتور‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬هاوارد‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬زعيم‭ ‬عظيم‭ ‬ويشبهني‭ ‬كثيرا‭ ‬فهو‭ ‬دكتاتور‭.‬‮»‬

كان‭ ‬كيم‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬إن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭. ‬ورد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭.‬‮»‬

لكن‭ ‬شبيهي‭ ‬الزعيمين‭ ‬اتفقا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬وقالا‭ ‬للناس‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬‮«‬ممنوع‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬الذاتية‭ (‬سيلفي‭)‬‮»‬