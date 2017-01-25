فحوص فنية على صواريخ روسية تؤخر إطلاق أقمار صناعية

– January 25, 2017

موسكو‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ (‬روسكوزموس‭) ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬أمرت‭ ‬بإجراء‭ ‬فحوص‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬صواريخها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بروتون‭-‬ام‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬لتأخير‭ ‬إطلاق‭ ‬بعض‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وأعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأمر‭ ‬بعدما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬كومرسانت‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتصنيع‭ ‬رصدت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بروتون‭-‬ام‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬تأخير‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬الإطلاق‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬‮«‬على‭ ‬أفضل‭ ‬تقدير‮»‬‭.‬

وتعتمد‭ ‬الشركات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬والآسيوية‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لإطلاق‭ ‬أقمارها‭ ‬الصناعية‭ ‬التجارية‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬روسكوزموس‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬تخطط‭ ‬لإطلاق‭ ‬27‭ ‬صاروخا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بينها‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بروتون‭-‬ام‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬تجرى‭ ‬اختبارات‭ ‬إضافية‭ (‬على‭ ‬بروتون‭-‬ام‭). ‬ويفسر‭ ‬هذا‭ ‬التأخير‭ ‬المحتمل‭ ‬لعمليات‭ ‬الإطلاق‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬إيجور‭ ‬بورينكوف‭ ‬وهو‭ ‬متحدث‭ ‬آخر‭ ‬باسم‭ ‬روسكوزموس‭ ‬إنه‭ ‬سيتضح‭ ‬بعد‭ ‬الاختبارات‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬عمليات‭ ‬الإطلاق‭ ‬ستتأجل‭ ‬ولأي‭ ‬مدى‭. ‬وذكرت‭ ‬كومرسانت‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بمكونات‭ ‬في‭ ‬محركات‭ ‬الصاروخ‭ ‬ومخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬غير‭ ‬مقاوم‭ ‬للحرارة‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭.‬

وهون‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬روسكوزموس‭ ‬أصيبت‭ ‬ببعض‭ ‬انتكاسات‭ ‬لكنها‭ ‬حققت‭ ‬نجاحات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‭.‬

وتحطمت‭ ‬سفينة‭ ‬شحن‭ ‬روسية‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬كانت‭ ‬محملة‭ ‬بالإمدادات‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭. ‬وكان‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سويوز‭ ‬ينقل‭ ‬السفينة‭ ‬آنذاك‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ .‬