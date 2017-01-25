فحوص فنية على صواريخ روسية تؤخر إطلاق أقمار صناعية
موسكو -(رويترز) – قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الأربعاء إنها أمرت بإجراء فحوص إضافية على صواريخها من طراز بروتون-ام مما يعني أنها قد تضطر لتأخير إطلاق بعض الأقمار الصناعية هذا العام.
وأعلنت الوكالة الأمر بعدما ذكرت صحيفة كومرسانت أن مشاكل تتعلق بالتصنيع رصدت في بعض الصواريخ من طراز بروتون-ام وأن من المرجح تأخير بعض عمليات الإطلاق عدة أشهر «على أفضل تقدير».
وتعتمد الشركات الأوروبية والأمريكية والآسيوية بشدة على روسيا لإطلاق أقمارها الصناعية التجارية. وقال مصدر في روسكوزموس للصحيفة إن موسكو تخطط لإطلاق 27 صاروخا هذا العام بينها ثمانية صواريخ من طراز بروتون-ام.
وقال متحدث باسم الوكالة «تجرى اختبارات إضافية (على بروتون-ام). ويفسر هذا التأخير المحتمل لعمليات الإطلاق.» وقال إيجور بورينكوف وهو متحدث آخر باسم روسكوزموس إنه سيتضح بعد الاختبارات إن كانت عمليات الإطلاق ستتأجل ولأي مدى. وذكرت كومرسانت أن المشكلة لها علاقة بمكونات في محركات الصاروخ ومخاوف من أن بعضها غير مقاوم للحرارة بدرجة كافية.
وهون ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين من المشاكل قائلا إن روسكوزموس أصيبت ببعض انتكاسات لكنها حققت نجاحات في مجالات أخرى.
وتحطمت سفينة شحن روسية غير مأهولة كانت محملة بالإمدادات في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية بعد حوالي ست دقائق من إطلاقها في ديسمبر كانون الأول. وكان صاروخ من طراز سويوز ينقل السفينة آنذاك إلى الفضاء .