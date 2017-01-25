للمرة الأولى…كلاب بلندن في جولات سياحية
لندن – رويترز : شاهد البريطانيون أول حافلة سياحية في العالم مخصصة لأوفى صديق للإنسان تحمل بعض الكلاب المدللة في جولات سياحية بلندن. وقالت مؤسسة «مور زان دوج اسينشيالز» صاحبة فكرة الحافلة إن ما يزيد على 160 كلبا استمتعوا بجولة في الحافلة «كيه.9» على مدى ثلاثة أيام (16-19 يناير كانون الثاني) خلال الحدث الذي نُظم لأول مرة وعلى طريق يمر بالمعالم الشهيرة في العاصمة البريطانية. وفي بيان أُرسل إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني قالت مؤسسة «مور زان دوج اسينشيالز» إن أصحاب الكلاب انضموا إلى حيواناتهم الأليفة على متن الحافلة التي تشبه حافلات لندن التقليدية لكنها طُليت باللون الأخضر وذات أغطية للمقاعد حيث نفدت تذاكر تلك الجولات كل يوم. وقال المنظمون إن الجولات بدأت قبل يوم من موعدها المقرر نظرا لشعبية هذا الحدث .