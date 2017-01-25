للمرة الأولى…كلاب بلندن في جولات سياحية

– January 25, 2017

لندن‭ – ‬رويترز‭ : ‬شاهد‭ ‬البريطانيون‭ ‬أول‭ ‬حافلة‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مخصصة‭ ‬لأوفى‭ ‬صديق‭ ‬للإنسان‭ ‬تحمل‭ ‬بعض‭ ‬الكلاب‭ ‬المدللة‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬سياحية‭ ‬بلندن‭. ‬وقالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬مور‭ ‬زان‭ ‬دوج‭ ‬اسينشيالز‮»‬‭ ‬صاحبة‭ ‬فكرة‭ ‬الحافلة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬160‭ ‬كلبا‭ ‬استمتعوا‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭ ‬‮«‬كيه‭.‬9‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ (‬16-19‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭) ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬نُظم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وعلى‭ ‬طريق‭ ‬يمر‭ ‬بالمعالم‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬أُرسل‭ ‬إلى‭ ‬رويترز‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬قالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬مور‭ ‬زان‭ ‬دوج‭ ‬اسينشيالز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬أصحاب‭ ‬الكلاب‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬حيواناتهم‭ ‬الأليفة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬حافلات‭ ‬لندن‭ ‬التقليدية‭ ‬لكنها‭ ‬طُليت‭ ‬باللون‭ ‬الأخضر‭ ‬وذات‭ ‬أغطية‭ ‬للمقاعد‭ ‬حيث‭ ‬نفدت‭ ‬تذاكر‭ ‬تلك‭ ‬الجولات‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬ وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إن‭ ‬الجولات‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬موعدها‭ ‬المقرر‭ ‬نظرا‭ ‬لشعبية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ .‬