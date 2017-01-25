إرتداء الكعب العالي اجباري في وظائف النساء

– January 25, 2017

لندن‭- (‬رويترز‭) – ‬يتعين‭ ‬عليكِ‭ ‬ارتداء‭ ‬الأحذية‭ ‬ذات‭ ‬الكعب‭ ‬العالي‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬وأنتِ‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬يتعين‭ ‬عليكِ‭ ‬كذلك‭ ‬وضع‭ ‬مساحيق‭ ‬التجميل‭ ‬وتجديدها‭ ‬كل‭ ‬فترة‭.‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬بعض‭ ‬قواعد‭ ‬الزي‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬وكالات‭ ‬التوظيف‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعترض‭ ‬نيكولا‭ ‬ثورب‭ ‬رافضة‭ ‬ارتداء‭ ‬الكعب‭ ‬العالي‭ ‬ذات‭ ‬صباح‭ ‬فتعاد‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬بدون‭ ‬أجر‭ ‬اليوم‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬ثورب‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬التماسا‭ ‬ضد‭ ‬إجبار‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬الكعب‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للبرلمان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬152420‭ ‬توقيعا‭ ‬أصبح‭ ‬تمردها‭ ‬محور‭ ‬حديث‭ ‬وطني‭ ‬وقاد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أجراه‭ ‬المشرعون‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬الزي‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقالوا‭ ‬في‭ ‬تقريرهم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬فرض‭ ‬قواعد‭ ‬تميز‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬الزي‭ ‬منتشر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬وتٌجبر‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬الكعب‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬وظائف‭ ‬تقضين‭ ‬أغلب‭ ‬أوقاتهن‭ ‬فيها‭ ‬واقفات‭ ‬على‭ ‬أرجلهن‭ ‬فتعانين‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية‭. ‬وقالت‭ ‬ثورب‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬بدأ‭ ‬بالكعب‭ ‬العالي‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬بشأن‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭.‬‮»‬‭ ‬

وبموجب‭ ‬قانون‭ ‬المساواة‭ ‬البريطاني‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬قواعد‭ ‬الزي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬لكن‭ ‬المشرعين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬منتشر‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬منها‭ ‬الفندقة‭ ‬والسفر‭ ‬ووكالات‭ ‬العمل‭ ‬المؤقت‭ ‬والضيافة‭ ‬ومبيعات‭ ‬التجزئة‭. ‬وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يواجهن‭ ‬تمييزا‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬الزي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكن‭ ‬صغيرات‭ ‬السن‭ ‬ومنخفضات‭ ‬الأجر‭ ‬ويعملن‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة‭ ‬غير‭ ‬آمنة‭ ‬مما‭ ‬يصعب‭ ‬عليهن‭ ‬تحدي‭ ‬ممارسات‭ ‬الشركة‭ . ‬

ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬الحكومة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬عاجل‭ ‬يشمل‭ ‬زيادة‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الذين‭ ‬يثبت‭ ‬أنهم‭ ‬ينتهكون‭ ‬القانون‭ ‬والترويج‭ ‬لحملات‭ ‬توعية‭ ‬تستهدف‭ ‬الشركات‭ ‬والعاملين‭ ‬والطلاب‭.‬