أكبر عدد من الملونين بين مرشحي الأوسكار في فئات التمثيل

– January 25, 2017

الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬فخورة‭ ‬بترشيح‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬الى‭ ‬الجائزة

بيروت‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ – (‬رويترز‭) : ‬أعربت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬شعورها‭ ‬بـ»الفخر‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ترشيح‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬الأوسكار،‭ ‬يحكي‭ ‬سيرة‭ ‬هؤلاء‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬يخاطرون‭ ‬بحيواتهم‭ ‬لإنقاذ‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وبدأت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متطوع،‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭. ‬ويعرف‭ ‬متطوعو‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬نسبة‭ ‬الى‭ ‬الخوذ‭ ‬التي‭ ‬يضعونها‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭. ‬وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬تصدرت‭ ‬صورهم‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬انقاض‭ ‬الابنية‭ ‬او‭ ‬يحملون‭ ‬اطفالا‭ ‬مخضبين‭ ‬بالدماء‭ ‬الى‭ ‬المشافي‭. ‬وقال‭ ‬المصور‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنظمة‭ ‬خالد‭ ‬خطيب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬عن‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬الذي‭ ‬أنتجه‭ +‬نيتفليكس‭+ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬ترشيحه‭ ‬لأوسكار‭! ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بتصويري‭ ‬لهذا‭ ‬الفيلم‭ ‬وبالترشيح‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬اختير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬أورلاندو‭ ‬فون‭ ‬اينسيديل،‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬رائد‭ ‬صالح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الشيء‭ (…) ‬منبر‭ ‬جديد‭ ‬كي‭ ‬نوصل‭ ‬الرسالة‭ ‬إنسانية‭ ‬وأخلاقية‮»‬‭.‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الترشيح‭ ‬‮«‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬والشعار‭ ‬الذي‭ ‬رفعناه‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬أعمالنا‭ ‬وهو‭: ‬من‭ ‬أحياها‭ (‬النفس‭) ‬فكأنما‭ ‬أحيا‭ ‬الناس‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬المنظمة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬تضمنت‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لجوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬التمثيل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬الملونة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬عنيفة‭ ‬لهوليوود‭ ‬باستبعاد‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬البيض‭. ‬وأثير‭ ‬جدل‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وأطلق‭ ‬وسم‭ (‬هاشتاج‭) ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬المرشحين‭ ‬عن‭ ‬فئات‭ ‬التمثيل‭ ‬وعددهم‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬البيضاء‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وسلط‭ ‬الهاشتاج‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬وهي‭ ‬صعوبة‭ ‬صنع‭ ‬أفلام‭ ‬عن‭ ‬الأعراق‭ ‬المتنوعة‭ ‬وتجاهل‭ ‬مواهب‭ ‬الملونينفي‭ ‬موسم‭ ‬الجوائز‭ . ‬

وعبر‭ ‬مستخدمو‭ ‬تويتر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التغير‭ ‬بهاشتاج‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬ترشيح‭ ‬الممثلين‭ ‬الأسودين‭ ‬دينزل‭ ‬واشنطن‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬وماهرشالا‭ ‬علي‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬مساعد‭ ‬وترشيح‭ ‬الممثلات‭ ‬السوداوات‭ ‬فيولا‭ ‬ديفيز‭ ‬وناعومي‭ ‬هاريس‭ ‬وأوكتافيا‭ ‬سبنسر‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساعدة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬للأوسكار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضا‭ ‬الممثلة‭ ‬روث‭ ‬نيجا‭ ‬وهي‭ ‬أيرلندية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إثيوبي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬والممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬هندي‭ ‬ديف‭ ‬باتيل‭ .‬

وقال‭ ‬باري‭ ‬جنكينز‭ ‬المخرج‭ ‬الأسود‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخرج‭ ‬لرويترز‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ (‬مونلايت‭) ‬‮«‬يظهر‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬القصص‭ ‬ليست‭ ‬متشابهة‭ ‬أمام‭ ‬ووراء‭ ‬الكاميرا‭. ‬تشجعت‭ ‬لأن‭ ‬الوجوه‭ ‬والأنواع‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الغرفة‭ (‬حفل‭ ‬الأوسكار‭) ‬في‭ ‬غضون‭ ‬33‭ ‬يوما‭ ‬تعكس‭ ‬صناعة‭ ‬سينما‭ ‬أعمل‭ ‬بها‭ ‬وليست‭ ‬متشابهة‭.‬‮»‬

وحصل‭ (‬مونلايت‭) ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬صبي‭ ‬أسود‭ ‬فقير‭ ‬يعاني‭ ‬مشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بهويته‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬ترشيحات‭.‬

وجاءت‭ ‬ترشيحات‭ ‬التمثيل‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬فيلم‭ (‬هيدن‭ ‬فيجارز‭) ‬الذي‭ ‬يحكي‭ ‬قصة‭ ‬ثلاث‭ ‬عالمات‭ ‬سوداوات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضيات‭ ‬يعملن‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬في‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬والفيلم‭ ‬مرشح‭ ‬أيضا‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭.‬

وأجرت‭ ‬أكاديمية‭ ‬فنون‭ ‬وعلوم‭ ‬الصور‭ ‬المتحركة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬سنويا‭ ‬تغييرات‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وتعهدت‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬وأبناء‭ ‬الأقليات‭ ‬بينهم‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬بحلول‭ ‬2020‭ ‬وحرمان‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬وغير‭ ‬النشطين‭ ‬من‭ ‬امتيازات‭ ‬التصويت‭.‬

وقالت‭ ‬تشيريل‭ ‬بون‭ ‬أيزاكس‭ ‬رئيسة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬الأفلام‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬وجعل‭ ‬حفل‭ ‬الأوسكار‭ ‬حدثا‭ ‬عالميا‭.‬

ووصلت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفلام‭ ‬وثائقية‭ ‬عن‭ ‬السود‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬ترشيحات‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬وهي‭ (‬ثيرتينز‭) ‬للمخرجة‭ ‬أفا‭ ‬دوفرناي‭ ‬و‭(‬أو‭. ‬جيه‭. ‬ميد‭ ‬اين‭ ‬أمريكا‭) ‬و‭(‬آي‭ ‬آم‭ ‬نوت‭ ‬يور‭ ‬نيجرو‭).‬

وقالت‭ ‬دوفرناي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬شرف‭… ‬أن‭ ‬أترشح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬يجسد‭ ‬بحق‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬المبدع‭ ‬ويحتفي‭ ‬به‭.‬‮»‬