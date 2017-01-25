أكبر عدد من الملونين بين مرشحي الأوسكار في فئات التمثيل
الخوذ البيضاء فخورة بترشيح فيلم وثائقي الى الجائزة
بيروت – (أ ف ب) لوس أنجليس – (رويترز) : أعربت منظمة «الخوذ البيضاء» امس عن شعورها بـ»الفخر» بعد ترشيح فيلم وثائقي إلى جائزة الأوسكار، يحكي سيرة هؤلاء العمال الذين يخاطرون بحيواتهم لإنقاذ المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في سوريا. وبدأت منظمة «الخوذ البيضاء» التي تضم اليوم نحو ثلاثة آلاف متطوع، العمل في العام 2013. ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم «الخوذ البيضاء» نسبة الى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم. وخلال سنوات النزاع، تصدرت صورهم وسائل الاعلام حول العالم وهم يبحثون عن عالقين تحت انقاض الابنية او يحملون اطفالا مخضبين بالدماء الى المشافي. وقال المصور في تلك المنظمة خالد خطيب على تويتر إن «الفيلم الوثائقي عن الخوذ البيضاء الذي أنتجه +نيتفليكس+ قد تم ترشيحه لأوسكار! أنا فخور جدا بتصويري لهذا الفيلم وبالترشيح». وقد اختير الثلاثاء فيلم «الخوذ البيضاء»، من إخراج أورلاندو فون اينسيديل، للمنافسة على جوائز الأوسكار في 26 شباط/فبراير في لوس انجليس عن فئة أفضل وثائقي قصير. وأكد رئيس المنظمة رائد صالح لوكالة فرانس برس أن «هذا الشيء (…) منبر جديد كي نوصل الرسالة إنسانية وأخلاقية». وأضاف أن الترشيح «سيساعدنا على الوصول إلى الهدف والشعار الذي رفعناه من بداية أعمالنا وهو: من أحياها (النفس) فكأنما أحيا الناس جميعا». وسبق أن تم ترشيح المنظمة العام الماضي لنيل جائزة نوبل للسلام تضمنت قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار السينمائية في فئات التمثيل هذا العام أكبر عدد من أصحاب البشرة الملونة على الإطلاق وذلك بعد عام من انتقادات عنيفة لهوليوود باستبعاد المواهب من غير البيض. وأثير جدل لهذا السبب العام الماضي وأطلق وسم (هاشتاج) على تويتر بعدما كان كل المرشحين عن فئات التمثيل وعددهم 20 من أصحاب البشرة البيضاء للعام الثاني على التوالي. وسلط الهاشتاج الضوء على قضية أكبر في صناعة السينما وهي صعوبة صنع أفلام عن الأعراق المتنوعة وتجاهل مواهب الملونينفي موسم الجوائز .
وعبر مستخدمو تويتر عن هذا التغير بهاشتاج جديد بعد ترشيح الممثلين الأسودين دينزل واشنطن لجائزة أفضل ممثل وماهرشالا علي لجائزة أفضل ممثل مساعد وترشيح الممثلات السوداوات فيولا ديفيز وناعومي هاريس وأوكتافيا سبنسر لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.
ومن بين المرشحين للأوسكار هذا العام أيضا الممثلة روث نيجا وهي أيرلندية من أصل إثيوبي في فئة أفضل ممثلة والممثل البريطاني من أصل هندي ديف باتيل .
وقال باري جنكينز المخرج الأسود المرشح لجائزة أفضل مخرج لرويترز عن فيلم (مونلايت) «يظهر هذا أن القصص ليست متشابهة أمام ووراء الكاميرا. تشجعت لأن الوجوه والأنواع التي ستكون في هذه الغرفة (حفل الأوسكار) في غضون 33 يوما تعكس صناعة سينما أعمل بها وليست متشابهة.»
وحصل (مونلايت) الذي تدور أحداثه حول صبي أسود فقير يعاني مشاكل تتعلق بهويته الجنسية على ثمانية ترشيحات.
وجاءت ترشيحات التمثيل بعد نجاح فيلم (هيدن فيجارز) الذي يحكي قصة ثلاث عالمات سوداوات في مجال الرياضيات يعملن لدى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في ستينيات القرن العشرين. والفيلم مرشح أيضا لجائزة أفضل فيلم.
وأجرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار سنويا تغييرات بين أعضائها العام الماضي وتعهدت بزيادة عدد النساء وأبناء الأقليات بينهم إلى الضعف بحلول 2020 وحرمان بعض الأعضاء الأكبر سنا وغير النشطين من امتيازات التصويت.
وقالت تشيريل بون أيزاكس رئيسة الأكاديمية إن الهدف هذا العام هو «التواصل مع المزيد من صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم» وجعل حفل الأوسكار حدثا عالميا.
ووصلت ثلاثة أفلام وثائقية عن السود إلى قائمة ترشيحات أفضل فيلم وثائقي وهي (ثيرتينز) للمخرجة أفا دوفرناي و(أو. جيه. ميد اين أمريكا) و(آي آم نوت يور نيجرو).
وقالت دوفرناي في بيان «إنه شرف… أن أترشح في عام يجسد بحق الاندماج في مجتمعنا المبدع ويحتفي به.»