– January 25, 2017

زيارة لافتة أعقبت مفاوضات أستانة

ملك الأردن في موسكو لبحث جهود مكافحة الإرهاب

موسكو – الزمان

بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو امس جهود مكافحة الإرهاب وأكدا أهمية مفاوضات أستانا لإنهاء الحرب في سوريا.ونقل عن بوتين قوله خلال اللقاء إن (من المهم جدا أن أطراف النزاع في سوريا توصلوا خلال مباحثات أستانة إلى أنه لا حل عسكرياً للأزمة في البلاد)، معربا عن أمله في (أن تكون مباحثات أستانة قاعدة لمفاوضات جنيف). بدوره، أشاد العاهل الأردني بالدور الروسي ووصفه بـ(المهم جدا) في حل النزاع السوري ونزاعات دولية أخرى. وكانت وكالة أنباء بترا الرسمية الأردنية قد ذكرت أن زيارة العمل التي يقوم بها الملك عبد الله لموسكو تلبية لدعوة تلقاها من بوتين، ستشهد بحث العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية وعملية السلام، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب.وأضافت أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي بدأ زيارة لموسكو أيضاً اول امس الثلاثاء التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث العلاقات الثنائية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية، وجهود السلام المبذولة وتطورات الوضع في المنطقة.من جهته، قال الكرملين في بيان إن (لقاء القمة شهد بحث المسائل الملحة على جدول الأعمال للعلاقات الروسية الأردنية، بما في ذلك آفاق تعزيز التعاون في المجالين التجاري الاقتصادي والإنساني)، موضحاً أن الرئيسين يوليان (اهتماماً كبيراً للقضايا المحورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة الإرهاب الدولي). وتأتي زيارة الملك الأردني إلى موسكو بعد يوم واحد من اجتماع طرفي النزاع السوري في أستانة لإجراء مفاوضات بشأن تثبيت الهدنة بينهما التي دخلت حيز التنفيذ أواخر كانون الأول الماضي.