– January 25, 2017

داعش يخسر رهان الصمود في الساحل الأيسر ويفقد معظم إمكانياته القتالية

النعمان لـ (الزمان): ماتبقى في الأيمن عناصر محلية

غير قادرة على المجابهة

بغداد – محمد الصالحي

اكد جهاز مكافحة الارهاب خسارة تنظيم داعش الرهان بشان بقائه في الساحل الايسر وقدرة عناصره على الصمود امام تقدم القوات المشتركة، مشيرا الى ان التنظيم فقد معظم قادته وعناصره الاجانب ولم يتبق سوى العناصر المحلية في الجانب الايمن من الموصل.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لـ(الزمان) امس ان ( القوات المشتركة دمرت معظم مقار قيادة التنظيم المركزية في الساحل الايسر لاسيما في جامعة الموصل وحي الضباط ومعمل الكرمة والتي تعد اهم معامل تفخيخ العجلات وصناعة الصواريخ المحلية وقنابر الهاون ). واضاف ان (التنظيم دفع بكل قواته وعناصره الاجانب في الساحل الايسر على امل الصمود والبقاء فيه لكنه فقد ذلك الرهان ولن يتمكن من الصمود امام القوات المشتركة في جميع المعارك رغم حجم التفخيخ واتخاذ المواطنين الابرياء دروعا بشرية ). واوضح النعمان ان ( جهاز مكافحة الارهاب تمكن من قتل اكثر من 3300 داعشي فضلا عن تدمير 300 عجلة مفخخة ومصادرة عشرات العجلات المفخخة وبعض الدبابات ). وتابع ان ( داعش لم يعد يمتلك القدرة القتالية كما كان في الاعوام السابقة بل تحول الى مدافع ضعيف مختبئ بين المواطنين والاحياء السكنية).وبشأن العمليات العكسرية المرتقبة في الساحل الايمن اكد النعمان ( استعداد قوات مكافحة الارهاب والقوات المشتركة على دحر التنظيم في الساحل الايمن بسهولة تامة ). واضاف ان ( عناصر التنظيم في الساحل اضعف تسليحا ومعظمهم من المغرر بهم بعكس الايسر الذي انتشرت به وحدات من العناصر الانغماسية واغلبهم من الاجانب ). واوضح النعمان ان (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي امر بتسريع انطلاق العمليات العسكرية لتحرير الايمن فيما تستعد قيادة العمليات المشتركة لتوزيع المهام ونوعية القوات لانطلاق تلك العملية عبر القيادة العسكرية العليا ). وأعلن العبادي عن تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة داعش بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه.وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن (المهنية العالية التي تمتعت بها القوات الأمنية العراقية خلال إداراتها لمعركة الموصل حظيت بدعمٍ دولي واسع مكنتهم من حسم المعركة بوقتٍ قياسي)، موجها (التحية لأداء المؤسسات الإعلامية كافة باضاءة انتصارات القطعات العسكرية).وأضاف أن (القوات الأمنية حررت الساحل الأيسر بشكلٍ كامل بعد طرد إرهابيي داعش ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه الحكومية). وكان قائد محور جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قد اكد لـ (الزمان) تحرير كافة احياء وقرى الساحل الايسر للموصل من قبضة تنظيم داعش مشيرا الى ان اعلان الانتصار سيتم عبر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في الساعات المقبلة , مشيرا الى ان داعش فقدت مراكز السيطرة والقيادة على عناصرها في الساحل الايمن. ومن جانبه قال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث النعيمي لـ ( الزمان) امس إن (المعلومات الاستخبارية تؤكد وجود نحو 6 الاف داعشي في مجمل مساحة الموصل فيما تم قتل نحو 3400 داعشي في المعارك بالاضافة الى عدد كثير من الجرحى والهاربين الى خارج العراق).وأضاف أنه (تم تدمير أكثر من 250 عجلة مفخخة وتدمير جميع ورش التنظيم للتفخيخ وصناعة المتفجرات في كلا الساحلين ما يعني عمليا ان قواتنا شلت تحركات التنظيم بالكامل). وقالت قيادة الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد لواء 43 اسقطت طائرة مسيرة لداعش في منطقة حجف جنوب تل عبطة غربي الموصل). وفي صلاح الدين استكملت قوات الحشد الشعبي عملياتها لليوم الثاني لتطهير ما تبقى من مناطق شمال وشمال شرق الشرقاط. وقال بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 20 و اللواء 12 التابعين للحشد الشعبي وبمساندة الشرطة الاتحادية استكملت عملياتها العسكرية لاحكام السيطرة على ما تبقى من القرى والمناطق الواقعة ضمن محور عمليات طريق بغداد الموصل). الى ذلك قال مصدر امس ان (اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي والعشائري استشهدا وأصيب اثنان آخران أثناء التصدي لهجمات شنها تنظيم داعش في منطقة تل كصيبة شرق صلاح الدين).وأضاف أن (التنسيق بين الحشد الشعبي والعشائري وبقية التشكيلات الأمنية أسهم في ردع تنظيم داعش ومنعه). وتابع ان ( قذيفة هاون سقطت قرب حقول علاس ما اسفر عن مقتل شرطي في الاتحادية).وأضاف أن (القذيفة مصدرها مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم داعش).وقال القيادي في الحشد عدي الخدران في تصريح امس ان ( تنظيم داعش شن هجمات على عدد من نقاط المرابطة الأمنية للحشد العشائري في تل كصيبة والمناطق القريبة منها تم احباطها وقتل عدد من مسلحي التنظيم وتدمير ثلاث مركبات له من قبل الطيران الحربي).وأضاف ان (الأوضاع في تل كصيبة وبقية المناطق تحت السيطرة). مشيرا الى انه (يجري الان عمليات تحر وتمشيط لتعقب فلول تنظيم داعش التي هربت إلى التلال القريبة من كصيبة ومحيطها). وفي ديالى قال عضو مجلس المحافظة كريم الجبوري في تصريح امس ان ( قوة امنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي والعشائري نجحت في ضبط مضافة رئيسية لتنظيم داعش في عمق حوض الزور كانت تمثل مقر قيادة وتنظيم لعمليات خلايا داعش في استهداف القرى المحررة المحيطة بالزور)، لافتاً إلى أن (المضافة جرى تدميرها من قبل القوة). وأضاف أن (الحشد العشائري ادى دورا محوريا في عمليات ضبط وتدمير مضافات تنظيم داعش من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة)، مؤكداً أن (الحشد ورغم الإمكانيات المتواضعة نجح في الحد من خطورة التنظيم في الأشهر الماضية).

وفي تطور لاحق قالت وكالة الصحافة الفرنسية ان مسؤولين عراقيين افادوا امس ان مئات العائلات النازحة من اهالي الموصل بدأت في العودة الى المدينة التي اعلن الثلاثاء تحرير احيائها الشرقية بالكامل بعد مئة يوم من المعارك.وقال احد مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم الخازر مصطفى حميد سرحان امس (نأخذ الان 500 عائلة يمثلون 2700 شخص الى منازلهم المحررة اكبر دفعة تعود الى المدينة). وكانت نحو 50 حافلة تقف بانتظار العائلات التي حملت امتعتها لرحلة العودة.