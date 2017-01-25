– January 25, 2017

إستشهاد وإصابة 40 مواطناً في إعتداء الرصافي

قوات أمنية تبحث عن مطلوبين عقب إنفجار مفخخة بالأنبار

بغداد – صباح الخالدي

اسفر اعتداء بواسطة سيارة مفخخة في سوق الشورجة في بغداد عن استشهاد واصابة نحو 40 شخصا ، فيما شرعت القوات الامنية بحملة تفتيش ودهم في الرمادي عقب انفجار مفخخة لم يسفر عن خسائر بشرية . وقال مصدر امس ان (سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من ساحة الرصافي في بغداد مما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة).وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب وجثث الشهداء إلى دائرة الطب العدلي). فيما قال مصدر اخر ان ( حصلية الاعتداء بلغت نحو 10 شهداء و30 مصابا). الى ذلك قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اختطفوا مدنياً أثناء خروجه من منزله في منطقة الدورة ببغداد واقتادوه الى جهة مجهولة). وفي الانبار قال قائممقام مدينة الرمادي إبراهيم العوسج في تصريح امس ان (السيارة المفخخة التي انفجرت في شارع 17 وسط مدينة الرمادي لم يسفر عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية). وأضاف أن (القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واعتقالات لملاحقة المشتبه بهم).وأشار إلى أن (قوات الأمن لم تفرض أي حظر على التجوال في مدينة الرمادي على خلفية التفجير وأن الأوضاع مستقرة). وكان مصدر قد ذكر ان (سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق قرب دائرة النفط في شارع 17 وسط الرمادي انفجرت بعد كشفها ووصول فريق من الجهد الهندسي لتفكيكها من دون وقوع اية خسائر بشرية).واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ).