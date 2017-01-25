– January 25, 2017

التأشيرة تعرقل إقامة المعسكرات التدريبية للجنة البارأولمبية

تطلعات واثقة لحصد الميداليات الملوّنة في بطولة ألعاب غرب آسيا

بغداد – هشام السلمان

أعرب عدد من روؤساء الاتحادات الرياضية في اللجنة البارالمبية عن تفاؤلهم في تحقيق نتائج ايجابية وحصد الميداليات الملونة في بطولة غرب اسيا لالعاب المعاقين التي تنتطلق في الامارات منتصف شباط المقبل، ويشارك العراق فيها بالفعاليات العاب القوى ورفع الاثقال وكرة السلة وكرة الهدف للمكفوفين وكرة الطاولة.

دورة تحكيمية

رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة خالد رشك قال ان بطولة العاب غرب اسيا تعتبر بطولة اسيوية مصغرة بالنسبة للعبة كرة السلة التي ستعقد على هامشها دورة تحكيمية وتصنيفية دولية واوضح رشك ان المنتخب العراقي قادر على تحقيق نتيجة ايجابية في كل الظروف التي تحيط حاليا بالمشاركة، ونتوقع ان نحصل على نتنيجة متقدمة خاصة وان مستوى منتخبنا يفوق اكثر الدول العربية ويمتلك خبرة وتجربة واسعة في بين دول المنطقة بالرغم من ان منتخبات الامارات والكويت اقما معسكرا في تركيا والمنتخب السعودي عسكر في انكلترا.

بانتظار التأشيرة

وتطرق رشك الى ان التأشيرة قد تأخرت كثيرا ما عرقل ذلك عملية اقامة المعسكرات التدريبية لذلك فان اعدادنا للبطولة ليس بالمستوى الذي نطمح اليه اذ كان اعدادا فقيرا بسبب غياب المعسكرات التدريبية وايضا الضائقة المادية التي ربما قد تفرض علينا تقليص عدد الوفد، مضيفا ان المنتخب عندما يدخل اي مشاركة لابد ان يلعب على الاقل اربع مباريات تجريبية ومعسكر داخلي اضافة الى امور اخرى.

اعداد متواضع

رئيس الاتحاد العراقي لكرة الهدف للمكفوفين سعد عبد المجيد قال ان الاعداد لمنتخب كرة الهدف كان متواضعا والسبب عدم وصول تأشيرة الدخول حتى الان الامر الذي جعل اقامة المعسكر التدريبي تتاخر، بل حتى فكرة اقامة معسكر في االايام المقبلة لاتعد مؤكدة لضيق الوقت المتبقي وربما نذهب لنعسكر في ايران اذا وصلت التأشيرات. واكد عبد المجيد ان منتخبنا قادر على تحقيق نتائج متميزة خاصة وانه سبق ان التقى مع الفرق ذاتها مرات كثيرة وسيكون اقرب المنافسين لنا منتخب الاردن وايضا المنتخب السعودي واشار الى ان ابرز اللاعبين الذين سيدافعون عن الوان المنتخب العراقي اللاعب المخضرم عامر ناجي وعلي خضير وعبد الرحمن رضا، موضحا ان اخر مشاركة لنا كانت في بطولة تركيا الدولية وتغلبنا فيها على المنتخبين القطري والاردني وحصلنا على المركز الثالث فيها.

10 لاعبين

من جانبه قال رئيس اتحاد تنس الطاولة سمير علي الكردي ان اتحاده سيشارك في البطولة اسيا بعشرة لاعبين بينهم (4) رجال و(6) نساء نتوسم فيهم تحقيق الانجاز والحصول على الميداليات الملونة في البطولة. واوضح ان اللاعبين الاربعة من الرجال هم سعيد موسى علي من فئة 8 وهو بطل اسيا 2011ومن المؤمل ان يحصل على احدى الميداليات واللاعب عبد الرحمن حكمت شفيق من فئة 10 يتوقع حصاد الميدالية الذهبية او الفضية، اما اللاعب مصطفى جواد فهو احد اللاعبين الشباب سيكون مركزه بين الثالث والرابع، بينما نتطلع الى اعداد بطل جديد في اللعبة عن طريق استثمار امكانيات اللاعب الشاب محمد كاظم جخيور فئة 9 وهو اصغر لاعب في البطولة يبلغ من العمر 17 عاما ويلعب لنادي الذرى.

اصغر لاعبة

واكد على ان الاتحاد حرص على منح العنصر النسوي مساحة من المشاركة في هذه البطولة خاصة وانهن يتطلعن الى تحقيق نتائج ايجابية في البطولة حيث نتوقع ان تحصل اللاعبة سهير عبد الامير على الميدالية الذهبية او الفضية خاصة وانها حاصلة على فضية اسيا عام 2015 واللاعبة صابرين غازي التي تشارك لاول مرة في مثل هذه البطولة ونأمل ان تحقق المركز الثالث او الرابع فيما ستشارك اللاعبة رغد جبار في فئة 9 لاول مرة ويتوقع ان تكون قريبة من المراكز الثلاث الاولى، اما اللاعبة هديل علي عبد الكريم الحاصلة على برونزية شباب اسيا وهي فئة 3 وستكون في منافسة قوية لاسيما وجود بطلات اسيا من الاردن ومع ذلك سيكون لها تدريب خاص لاجل ان تقف على منصات الفوز ونتوقع ايضا ان تحصل اللاعبة حوراء سعد من محافظة ديالى وهي فئة 3 على المركز الثالث او الرابع واذا شاركت في سباقات الفرقي فانها ستكون قريبة من الذهب او الفضة بالرغم من مشاركتها الاولى خارجيا وقال ان اصغر لاعبة في البطولة ايضا من العراق هي نجلة عماد لفتة من مواليد 2004 فئة4 بتر الساقين واليد اليمنى وهي مشروع بطل للعبة تنس الطاولة في المستقبل، وهي تشارك للمرة الثانية مع المتقدمين ومن المتوقع ان تقدم المستوى الذي يليق برياضة العراق ومن الممكن ان تحصل على ميداليات ملونة عندما تشارك فرقيا ، مضيفا ان وفد منتخب كرة الطاولة سيكون برئاسة نسيم عبد زيد الامين المالي للاتحاد والمدربين جاسم كاتب واحمد عبد الحسن عبد الرزاق.