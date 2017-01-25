– January 25, 2017

الإنضباط تغرّم الأندية والمدرّبين جراء التشكيك بذمة قضاة الملاعب

لجنة الحكام الإماراتية تُلاحق 7 أشخاص إنتقدوا الصافرة

{ دبي – وكالات: غضب عارم.. تصريحات وصلت لحد التشكيك في ذمم الحكام، جماهير تشير الى الصافرة بأنها مرتشية.. والاتحاد الاماراتي لكرة القدم في نهاية الأمر، متمثلاً في لجنة الحكام يتوعد بملاحقة كل الخارجين عن النص. كل تلك الأحداث دارت في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والضحية في النهاية هم الحكام ، فالانتقادات الفنية لوجود أخطاء عن الصافرة لم يعد لها وجود، في قاموس الأندية، وتم استبدالها بعبارات أقل ما يوصف عنها أنها لا تليق بثقافة وحضارة الشعب الاماراتي. أحمد الرميثي، رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة، شكك في التحكيم بشكل مباشر عندما خرج بأكثر من تغريدة عن حكم مباراة فريقه أمام الجزيرة، الدولي يعقوب الحمادي، ودون على حسابه الشخصي في تويتر تلك التغريدتين أثناء المباراة، اذ ذكر في الاولى حكم المباراة حقد دفين على نادي الوحدة نعلمه جيداً. لكنه لم يكتفى بذلك بل ذكر في التغريدة الثانية ما هو أصعب حينما قال: لا قانون ولا روح القانون، ولا ذمة ولا ضمير ولا أخلاق. جمهور نادي الوحدة انساق وراء تصريحات رئيسه، فأمطر الحكم بوابل من الشتائم أثناء ادارته المباراة، وأخرج النقود من جيوبه في إشارة الى حصول الحكم على رشوة لتعمد خسارة العنابي أمام الجزيرة. ولم يتوقف أمر إهانة التحكيم من جانب نادي الوحدة عند هذا الحد، بل أن اللاعب سلطان الغافري وجه ألفاظا خادشه للحياء العام ضد طاقم التحكيم، وهو ما يُنذر بتعرضه لعقوبة شديدة سيتم الإعلان عنها يوم اول امس الثلاثاء.

أزمة التحكيم تنتقل للأهلي

أزمة التحكيم من مباراة الوحدة والجزيرة انتقلت من أبو ظبي الى دبي حيث مباراة الأهلي مع النصر في نفس المرحلة من المسابقة، فالحكم عمار الجنيبي تعرض هو الأخر لانتقادات حادة خاصة من جانب الروماني أولاريو كوزمين، والذي أكد أن حكم المباراة تعمد أن يحرم الأهلي من جهود الثنائي ديوب، وخميس سالمين، بعد أن أشهر لهم البطاقة الصفراء الثالث، واشهر أيضا البطاقة الحمراء في وجه المدافع الدولي عبد العزيز هيكل ليحرم الأهلي جهودهم في مباراة العين على زعامة الدوري الاماراتي، متسائلاً خلال المؤتمر الصحافي، هل هذا الأمر مجرد صدفة أم متعمداَ. من جانبه خرج المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالمجيد حسين، بتصريحات تحمل الكثير من المعاني حينما قال: نحن دائما ندعم قضاة الملاعب المواطنين، ولن نطالب بقضاة أجانب، لكن ما يحدث يجعل الشك يدخل في نفوسنا حول القرارات التحكيمية، إذ إن الأهلي سيغيب عنه ثلاثة لاعبين في مباراة العين، وأرى أن سالمين خميس فقط الذي يستحق الحصول على إنذار، بينما ماكيتي ديوب كان يقوم بالشرح للحكم أنه يتعرض للعنف من لاعبي النصر، والأمر نفسه لعبدالعزيز هيكل لم يكن يستحق إنذاراً، مؤكداً أنه على استعداد لاعتزل كرة القدم والرياضة، إذا كان هدف فاندرلي الذي سجله في شباك الأهلي صحيحاً.

لجنة الحكام تتوعد

في الجانب الأخر، أكد الدكتور خليفه الغافلي رئيس لجنة الحكام، أن هناك شكوى رفعتها اللجنة الى اللجان المعنية في حق كل من رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أحمد الرميثي، وجماهير ناديه، ومدرب الوحدة، ولاعبه سلطان الغافلي، وضد أيضا عبد المجيد حسين، مشرف فريق الكرة في النادي الأهلي ومدربه كوزمين، لافتاً الى أن هناك شكوى أخرى سترفع في حق مسؤول نادي حتا علي البدواوي، لانتقاده التحكيم بشكل مُعلن. وقال: سنرفع شكوانا للجان المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً بعد التصريحات والأفعال التي صدرت من جانبهم ضد الحكام، مشدداً على أن لجنة الحكام لن تتهاون في حماية الحكام من أي تصريحات يتعرضون لها مهما كان اسم النادي والمسؤول.

تغرم الأندية والمدربين

على صعيد متصل قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي اول امس، الثلاثاء، توقيع غرامات مالية على الأندية والمدربين بسبب الهجوم على الحكام. وأعلنت اللجنة تغريم نادي الوحدة 100 ألف درهم، بسبب التغريدات المسيئة التي نشرها أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة للكرة، تجاه حكم مباراة الفريق والجزيرة في الجولة 15 لدوري الخليج العربي. كما قررت تغريم نادي الوحدة 100 ألف درهم أخرى، بسبب التصرفات المسيئة لجماهيره ضد الحكام في نفس المباراة، فيما وجهت إنذارا للمكسيكي أجيري مدرب الوحدة، وغرمته 50 ألف درهم بسبب تصريحاته المسيئة ضد الحكام. وأوقفت اللجنة المجري جوجاك لاعب فريق الوحدة، مباراتين، وغرمته 30 ألف درهم، بعد طرده بين شوطي المباراة، كما وجهت إنذارا إلى سلطان الغافري، لاعب الفريق، وغرمته 10 آلاف درهم. وقررت لجنة الانضباط أيضا تغريم كل من كوزمين مدرب الأهلي، وعبدالمجيد حسين مشرف الكرة بالنادي، 50 ألف درهم، بسبب تصريحاتهما الهجومية على حكم مباراة الفريق ضد النصر في الجولة 15 لدوري الخليج العربي. كما قررت اللجنة تغريم علي البدواوي، رئيس شركة حتا لكرة القدم، 50 ألف درهم بسبب تغريداته المسيئة للتحكيم، عقب مباراة الفريق والشارقة في الجولة الماضية. وقال سالم بن بهيان، رئيس اللجنة، إن اللجنة ترفض الإساءة لكوادر التحكيم الإماراتية، وأي من أعضاء لجان اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن لجنة أوضاع اللاعبينلم تحل فاندرلي إلى لجنة الانضباط، حتى تعاقبه الانضباط.