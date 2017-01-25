– January 25, 2017

باير ليفركوزن يزاحم الإنكليز على موهبة جينك

{ برلين – وكالات: أكد مسؤولو باير ليفركوزن اهتمامهم بضم ليون بايلي، لاعب جينك البلجيكي الشاب، والذي يعد محط اهتمام ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنكليزيين. وقال روجير شميت، المدير الفني لليفركوزن، في تصريحات لصحيفة راينشي بوست الألمانية، بايلي يمتلك سرعة ومهارة خططية كبيرة، كما أنه من اللاعبين الذين نتطلع لضم على المدى البعيد. كما تحدث مايكل شاد، المدير التنفيذي لليفركوزن، عن بايلي، موضحا، في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية، هو لاعب مثير للاهتمام للغاية، لكننا إلى الآن لم نتقدم بأي عروض. وأكدت العديد من التقارير الصحفية البلجيكية أن اللاعب الجامايكي صاحب الـ19 عاما سيبلغ سعره 20 مليون يورو. من جانبه، أوضح باتريك يانسين، رئيس جينك، أن الأولوية لدى ناديه هي الاحتفاظ باللاعب، مضيفا لكننا على استعداد للتفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه خلال الصيف، ولكن في تلك اللحظة لا توجد أي عروض.