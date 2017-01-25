– January 25, 2017

مؤشرات تهدّد منصب روراوة في الإتحاد الجزائري

وزارة الرياضة تحقّق في فشل محاربي الصحراء بأمم أفريقيا

{ الجزائر – وكالات: طالب وزير الشباب والرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، اول امس الثلاثاء، اتحاد الكرة بتقديم توضيحات للشعب على خلفية خروج الخضر من الدور الأول لبطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة بالجابون، مشددا على أن الموضوع يستدعي تقييما هادئا ومتأنيا لاستخلاص العبر ودعم استقرار الفريق الذي تنتظره مواعيد أخرى هامة. وقال ولد علي، للصحافيين على هامش زيارة قادته إلى ولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر: من الطبيعي جدا أن تجتمع الوزارة مع اتحاد الكرة وأعضاء المكتب التنفيذي لتقديم الشروحات اللازمة وأسباب الإخفاق والمشاركة الضعيفة ومن ثمة إيجاد الحلول وتصحيح الأخطاء بعيدا عن الإثارة والانتقاد الهدام. وأضاف: الجميع يتحمل الخسارة، اتحاد الكرة مطالب بتقديم توضيحات للشعب، لأن المنتخبات الوطنية تمثل السيادة الوطنية، ومن المهم جدا المحافظة على الأمل ومساندة المنتخب في الظروف العصيبة والتحضير للمستقبل، يجب رفض سياسة نكران الجميل والجحود في حق منتخب لطالما أثلج قلوب المشجعين، لذلك من الضروري دعم الاستقرار. وكشف ولد علي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، استعداد الحكومة لانتقاء احسن اللاعبين وانتداب أحسن المدربين، موضحا ان اللقاء مع اتحاد الكرة الجزائري يندرج في اطار اللقاءات الدورية التي ستعقد مع كل الاتحادات الرياضية لتقييم أدائها والنتائج المحصلة خاصة لما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية. وأضاف :الحكومة لا تتدخل في عمل الاتحادات التي تحكمها الجمعيات العمومية ولكن نتشاور وننسق معها بغرض إيجاد الحلول.

منصب روراوة

على صعيد متصل بات رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري محمد روراوة، مهددا بمغادرة منصبه، بفعل النتائج السلبية والإقصاء المر الذي مني به المنتخب الجزائري في نهائيات أمم أفريقيا بالجابون.

مقصلة الحكومة

أصبح محمد روراوة، تحت ضغط الحكومة الجزائرية، وهو الذي كان بالأمس القريب الآمر والناهي في اتحاد، غير أن الأمور تغيرت فجأة، حيث طالب وزير الحكومة عبد المالك سلال، بتقييم المشاركة الجزائرية في دورة الجابون. طالب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد، اتحاد الكرة الجزائري بتوضيحات عن سبب إخفاق المنتخب في الجابون، وقال في تصريحات صحفية إنه يجب محاسبة الجميع بعد أن وفرت الحكومة أحسن الظروف ومنحت الحرية لروراوة في اختيار المدربين واللاعبين. أبعد رئيس اتحاد الكرة الجزائري محمد روراوة، العديد من الكفاءات من الساحة الكروية على غرار رئيس الرابطة السابق محمد مشرارة والدكتور ياسين زرقيني ورئيس لجنة التحكيم بلعيد لكارن والأمين العام نذير بوزناد والمدير الإداري للمنتخب إبراهيم بن ياسين.

أربعة مدرّبين خلال سنتين

تعاقب على المنتخب الجزائري أربعة مدربين خلال سنتين، يتقدمهم البوسني وحيد خاليلوزيتش الذي غادر بعد مونديال 2014 بسبب خلافه مع روراوة، الذي تعاقد بعده مع الفرنسي كريستيان جوركيف، ثم عين الصربي ميلوفان راييفاتس لمدة ثلاثة أشهر وبعده البلجيكي جورج ليكنز الذي أشرف على الخضر شهرين فقط، وهو ما أخل باستقرار الكرة الجزائرية.

قرارات فردية

عُرف على روراوة انفراده بالقرارت دون استشارة أحد، حيث أنه كثيرا ما لا يشرك أعضاء المكتب التنفيذي في القرارات المهمة، الأمر الذي سيجعله يتحمل المسؤولية لوحده.