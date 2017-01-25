– January 25, 2017

معاطف وعواطف .. نازحة إلى أوربا: لا أخاف الموت لكني أخاف على من يحزن بعدي

رازح من أهل المدينة: الحياة آمنة ما لم تنفجر بين قدميك

مجيد السامرائي

عمان

هكذا بعد ان حطت الطائرة على مدرج المطار، أدركت إني قد تركت التاريخ ورائي، هناك على مبعدة من الارض، مع مطوقة بباب الطاق لاتدري مابغداد في ألافاق،بغداد التي تغط حد السبات، وفيها صمت يسد اللهاة .وجدت من يتلذذ بتكرار المشهد اليومي .العراقيون اول من ابتكر الابجدية، وسار على نهجها مجلس الحكم .توالى علينا كل شهر رئيس.

دشاصبر من قاطرة من الجمال هم العراقيون .يبتكرون الف طريقة للمكوث والانتظار والالتفاف نحو طرق اغفلت او تغاضت او سمحت دوائر المرور بعدم قطعها .هم اشطر من المصريين على ابتكار النكات السود .يقول لي صاحب برنامج لك القرار محمد هاشم (دمعتي بطرف العين بس ارمش اتطيح، اشوف ازدحام ابكي .اشوف عصفور بردان ابكي) ! قلت له:انت مثل مؤيد البدري ان خسرنا يبكي وان فزنا يبكي .حياته وحياتنا دموع في دموع !

طلبت من إياد راضي ان يعيد ترديد ماقاله قبج عن الزحام اللذيذ ببغداد لكنه نسي فذكرته:

إزدحامات الشوارع

صايره تبط الجلاوي

يعني بالدورة التقاطع

ينقطع يم العلاوي

ومن يمر موكب سياسي

ينفتح الفين شارع

في مشفى اهلي قدم لي الطبيب الذي كتب لي وصفة ناجعة من ورم في ابهام القدم اليمنى نتيجة المشي الوئيد في شوارع بغداد (وبغداد فيها للمشاة دروب) قدم لي رجلا يعمل في مختبر قال لي: (اخونا راحوا كل اهله في انفجار الكرادة) ! ضبطت الرجل متلبسا بالتبسم وهو يصب لي الشاي من راس القوري وهو يهمس (لم يبق نفاخ النار !) .ليس في قاموسي كلمة مواساة توازي حجم الفاجعة

صبر العراق

أينام الليل من ذبحوا بلاده؟!

لالا هذه ربما تكون اكثر مطابقة

صبر العراق صبور انت ياجمل

سَهِرَتْ أَعينٌ، وَنَامَتْ عُيونُ

في أمورٍ تكونُ أو لاتكونُ

شتاء بغداد كما قال زهير الدجيلي (برد الحدايق عافية يانجوى)

بطانية واحدة تكفي لكي تدرأعنك البرد القارس القارض للاضلاع والجفون في مدينة قطبية مثل عمان، يلبس الناس المعاطف هنا لانهم ان لم يلبسونها الان فما العبرة من اقتنائها اذن؟

ثمة عواطف تجيش في الصدور تجعل كل شيء دافئا .الاحاديث .المسامرات .حتى التشات على الفيس بوك ينحو منحى التوافق لاالتنازع .

في اي تاكسي تستقلها يمكن للسائق ان يفصح لك عن امور تكون اولا تكون . سألته: هل تشعر بالامن والامان؟ ضحك: هل الامر موضع نشر او اخوانيات بيني وبينك؟ قلت ربما بعد اذنك للنشر: قال: شوف في رقبتي ست نثايا وعلاكَتهن ثقيلة !

– في الهزيع الاخير من الليل نامت عيون الناس وعيني ما خذت نوم

رحت اتجاذب اطراف الحديث مع الناس القيت عليهم عبر حسابي على الفيس كتلة اسمنتية من الاسئلة: هل تحسب للموت في عرض الشارع حسابا؟

انتقي عددا من الاجابات غير المكترثة:

– لااخاف الموت .لكني اخاف على من يحزن بعدي

– الروح ملك الله .الموت واقعي وحقيقي جدا

– احسب للموت حسابا، لكني اعمل كمن سيعيش قرنا كاملا

– لااحسب له حسابا، انه يأتي بغتة من حيث لانعلم زمانه ومكانه!

– نحن في كل يوم نشطب يوما دون ان نعيشه ونحن نضرب اخماسا بأسداس

– أبلغ إجابة من عراقية مغتربة قد تدري مابغداد في الافاق،أخاف من موت من أحب ولا اخاف من موتي!

– مهاجر الى السويد: بغداد رائعة بحجم الموت !

-الحياة آمنة مالم تنفجر بين قدميك

حصاد السؤال التالي: هل الوضع الخاص الذي انت عليه الان جعلك مقداما ام خوافا مترددا؟

الاجابات تستدعي التأمل:

– هأهأ هو خوف على قلق .شجاعة غير مستخدمه

– أمل نعم عندي أمل..شجاع؟ ربما .لم أجرب شجاعتي !

– وفي الهيجاء ماجربت نفسي ولكن في الهريبة كالغزال !

– امل؟أ امل تزوجت من زمان .وانا لااخاف ان اقول اني لست شجاعا لكني لااحب ان اوصف بالجبان

– الاحداث جعلتني خوافا، خلفي زغب الحواصل لا ماء ولاشجر !

– انا مقدام حذر، مؤمن بقضاء الله وقدره

– اتمنى ان ينتهي العمر بسرعة .ماذا تسمي هذا؟!

– انا اتقن فن التنفس فقط .شهيق .زفير .زفير .ماذا تسمي هذا؟!

– يكفيني من العيش ماقدر الله لي

– سيلحقنا الموت لو كنا في بروج مشيدة

– اريد ان اعيش سقف احلامي عال !

– سوف نعيش: الليبراليون قادمون !

– افكر بالموت في أي لحظة .عندما أفكر به يتأجل

(يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فيطول)

رصدته يتأبط كتابا في شارع المتنبي: (احمل الموت كتابا كالحلاج . مرحبا به في أي لحظة!)

الاولاد مبخلة مجبنة .صرت مترددا

ما اضيق العيش لولا فسحة الامل

من يؤمن بمشيئة الله لايخاف، البشر كالطين الصلصال يتشكل بعدة عوامل .عائلية .مجتمعيه .تقنية .شباب اليوم طين في طين

ربما يكون السؤال الواجب إدراجه عن مدى الطمأنينة التي تضفيها مواقع التواصل الاجتماعي على العراقيين داخل بلادهم بعد اختلاط الفصول عليهم فقد أفادت إحصائية أجراها مختص في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي باحتلال العراق المرتبة الثالثة بين الدول العربية في استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال المستشار والمدرب في مضمار الاعلام الاجتماعي خالد الاحمد إن قاعدة مستخدمي الشبكة الاجتماعية الاكثر شعبية على الانترنت (فيسبوك) تشهد توسعا وانتشارا متزايدا بين اوساط المستخدمين في العالم العربي. وأشار في احصائية له إلى أنه بجمع عدد مستخدمي هذه الشبكة في العالم العربي يظهر انها باتت تضمّ قرابة 83،1 مليون مستخدم في 22 دولة عربية.

واكد الاحمد أن الارقام تظهر أن مصر تضمّ الحصة الاكبر من مستخدمي فيسبوك من اجمالي اعداد المستخدمين في العالم العربي، حيث بلغ عدد مستخدمي الشبكة المصريين حوالي 21 مليون مستخدم، يشكلون نسبة تصل الى 25 بالمئة من اجمالي اعداد المستخدمين العرب.

وبحسب الارقام التي عرضها الاحمد فقد جاءت السعودية في المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد المستخدمين والحصة من اجمالي المستخدمين حيث بلغ عدد المستخدمين السعوديين لفيس بوك مؤخرا حوالي 9،8 ملايين مستخدم بحصة تتجاوز 12 بالمئة. واشار الى ان الارقام تظهر أن العراق جاء في المرتبة الثالثة في مؤشر عدد المستخدمين والحصة بحوالي 8،4 ملايين مستخدم وبنسبة تصل الى 10 بالمئة من اجمالي عدد مستخدمي فيس بوك من العرب

السؤال الان: هل وسائل التواصل الاجتماعي تحفزك (وانت في الخارج) ام تحبطك (وانت تعيش في الداخل)؟

انها تصيبني بالكآبة وفي مرات أخرى أجدها متنفسا جميلا .

انها تحبطني .سوقية .طائفية .لاأخلاقيه !

تحفزني جدا حين اصل الى معلومة دقيقة تخص بلادي .المفروض الا يسمح لكائن من كان بفتح حساب خاص به .فهم غير محصنين .الفيس بوك جعل الناس اجمعهم صحفيين .ينشرون شائعات غير دقيقة عن اناس نحبهم .موت نجم مثلا .من يعيشون في الخارج يحبون العراق اكثر .عفوا هكذا أرى

انها تحبطني .حجم الكراهية في إزدياد!

اقامة جبرية

انا في بلادي محبط – اعيش اقامة جبرية – متعتي في التواصل معكم !

وسائل التواصل الاجتماعي تمنحني معرفة مضافة لأني أجيد استخدامها .اتصفح الانترت بكفاءة فهو بحر من الواقع .

شبكة التواصل الاجتماعي هي الرئة الوحيدة التي اتنفس منها .انها عالمي الافتراضي السعيد .

البروفيسور قاسم حسين صالح استاذ علم نفس الشخصية لثلاثين عاما يقف حائرا عن ايجاد تحليل لمجمل هذه الاجابات يجيبني عن بعد من كردستان

سأموت وفي نفسي أشياء عن هذه الشخصية العجيبة في بلد العجائب العراق الذي وصفه الجواهري …أبا الفرسان لا عجب فإنّا.. نؤدي فدية البلد العجيب!. فمن عجائبها أن الطب النفسي يقرّ بوجود حد لطاقة الناس على التحمل، إذا ما تجاوزها أحدهم فإنه ينهار نفسيا أو يصبح مجنونا أو ينتحر، فيما تحمّل العراقي ثلاثة عقود ونصف من حروب كارثية متصلة،وحصار أكل فيه الخبز الأسود 13 عاما تفضي بالإنسان السوي إلى أن يجزع من الحياة أو تزهق روحه. غير أن العراقيين كانوا، مع كل هذه المصائب، يحمدون الله ويشكرونه، بل إنهم وصلوا إلى الحال الذي يذهبون في الصباح إلى مجلس فاتحة يعزّون صديقا تطايرت أشلاء أخيه بانفجار، ويذهبون في مساء اليوم ذاته إلى حفلة عرس صديق آخر يغنون ويرقصون. ومع أن الموت صار يمشي مع العراقي كظلّه، فإنه ما عاد أحد مكترثا به، فهذا يذهب إلى عمله معللا النفس بسيكولوجية …كل واحد يموت بساعتهî، وذاك إلى المقهى يشرب النرجيله …ويلعن أبو الدنياî، وذاك إلى الجامع حاملا مسبحته ومرددا …الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواهî، والكل متعلق بالحياة بطريقته في تعامله مع الأفراح والفواجع التي صارت تأتيه على رأس الساعة.

وصفة غريبة

تناقض الأضداد،وصفة غريبة نضيفها إلى عجائب الشخصية العراقية.وعند تحرينا لأسبابه وجدنا أن العراق قبل آلاف السنين كان سهلا استهوى الغزاة، وأن الصراع فيما بينهم أفضى إلى نتيجة هي أن البقاء يكون لأقوى المحاربين وأشدّهم بأسا، وأن من طبيعة الأقوى أن يشيع بين الناس ثقافة الخوف والرعب، فيمجدّونه في حضوره ويلعنونه في سرّهم. وحين يواجه الناس حكّاما لهم سلطة أنا أحيي وأنا أميت على مدى قرون، تشيع ثقافة الأضداد لتصبح سلوكا عاما، فصرنا نتعامل حتى مع أرق العواطف الإنسانية وأجملها بنقيضها الضد. فلا شيء أجمل وأرق من الحب فبه نفرح ونتعلق بالحياة ونحب الناس والطبيعة، لكنك تجد العكس في أغانينا، أحزان ومآتم وخيانة ودموع وألحان مدوزنة. وحين تختلي بفكرك لتتأمل تخرج بنتيجة أن السبب الرئيس لتناقض الأضداد في الشخصية العراقية هو أنه ناجم عن ثقافة خوف تراكم عبر مئات السنين. والمفارقة أن التحرر من الخوف يفضي، وفق المنطق، إلى فض إشكالية تناقض الأضداد. لكن ما حصل أنه ظلّ ثابتا في الشخصية العراقية مع تغيير في الاتجاه مصحوب بفوضى. فمع أن العراقي صار يلعن الحاكم علنا دون خوف، إلا أنه صار يفرّغ فيه ما كان مكبوتا. والأوجع أن العراقيين صاروا أضدادا فيما بينهم، يلعنون بعضهم بعضا في السرّ والعلن، وتلك مصيبة ستظل قائمة ما دامت سلطة الحكم أضدادا..في داخل كل ضد … ميكافيلّي التقط من تعاليمه الجمع بين …خداع الثعلب ومكر الذئب وضراوة الأسد، والتزم بأصدق وصاياه: لا يجدي أن يكون الحاكم شريفا دائما.

بيئة ضاغطة

وثمة تفسير آخر يبدو غريبا .فحتى وقت قريب كان الموقف من الشيزوفرينيا انها مرض وراثي ينتقل عبر الجينات، غير ان التفسير الحديث يعزو اهم اسبابها الى ان البيئة الضاغطة تعمل بمسارين: احداث الاصابة بالشيزوفرينيا لدى الافراد سريعي العطب، وقدح زنادها لدى من يحمل جيناتها .وهذا يضعنا امام تخريجين: اما اننا صرنا شيزوفرينيين ونبدو امام انفسنا عقلاء، او ان من يدمن على الفواجع..يتكيف لها ويتحصن حتى ضد الشيزوفرينيا، بالرغم من انه يعيش في واقع مجنون

الممرضة التي زرقتني ابرتين في العضل قالت ان حديث الدكتور آل ياسين في أطراف الحديث عن الحور العين اعجبها ثم راحت تبسط الامر لزميلتها الثانية .

في المطار اعفتني من كانت مهمتها ابلاغ المسافرين ضرورة نزع الحزام ووضع الحذاء في السلة مع كل شيء معدني من ساعة او نظارة او مفاتيح .وضحكت ثم اردفت: (هاي لخاطر الحور العين هأهأها).

نص ماقاله آل ياسين لي في أطراف الحديث كان:

(الله سبحانه وتعالى أغرى المؤمنين بالحور العين .لماذا أختار هذه اللفظة، ولم يقل الحسناوات؟ لنعرف إنه أغراء خاص بالرجال ولم يقل الجميلات .نعم كواعب اترابا .هذه صفة خاصة بالمرأة لكنها عندما تشيع في كل القرآن .هكذا الحور العين .وفي سياقات تدل على انه يخاطب كل المؤمنين رجالا ونساءً .ينكشف للغوي (ويشير الى نفسه): إن حور جمع للوصفين . أحور للرجل وحوراء للمرأة .كيف تجمع احور الى جانب احور واحور آخر؟

احور ….للرجال

ورجل أعين؟

جمعها رجال عين

فالحور العين جمع لرجال .كل واحد منهم أحور اعين

عين جمع لنساء كل واحدة منهن حوراء عيناء

فالقرآن اختار، رب العزة اختار ان يغري الاثنين .النساء بحور عين من الرجال والرجال بحور عين من النساء لانه عادل وهذا الكشف يعلن لاول مرة ولان الموضوع فيه شيء من حساسية .نعم النساء كما تريدون يردن .وكما اراد الله لكم يريد لهن .والسياقات القرآنية تدل على ان المخاطب الجميع.)

– شارع المتنبي ببغداد مقصد الناس جميعا .المناهضون لمايرونه معطلا للحاق بالحضارة .يساريو الخمسينات ومن لف لفهم من أحفادهم .نشطاء المجتمع المدني ممن يحملون كارتات التعريف العاجيه .شعراء يطبعون دواوينهم على نفقتهم الخاصة .مطربون يحيطون بك ويطوقونك للاستماع اليهم دون مقابل يذكر .ولايهم ان شنفوا السمع او نشزوا .شعراء يقفون على منابر وسط جمع من عابري سبيل او واقفين يستمعون اليهم .شعب الذرى كله مختصر هنا .ثمة حملة اعلام يطوقون بها عنقك لو توسموا فيك الامل المرجو لدفع البلاد للحاق بركب الالفية الثالثة .

– نسيت ان اقول طلاب الدراسات العليا ممن يوصيهم المشرفون بالاستعانة بخزائن المتنبي وفرائد مبثوثاته على الارصفة .أهديت الي نسخ لطبعات من كتب أدهم عادل الشاعر الذي يقول مريدوه انه سيحدث شيئا جديرا بالاعتبار في الشعر .ادهم وسيم، ملتح منذ عدة شهور .وهو نجم الشارع له رصيف يصف عليه كتبه وكتب غيره .ويبدو سعيدا مكتفيا بنفسه .

– كل الناس دونما موعد يلتقون هنا .المغتربون في البلدان التي يكلل غاباتها الثلج يجيئون هنا في جمعة مشمسة . ترمو ميتر النجومية هنا .كل الذين غابت عن مستعمراتهم الدرامية الشمس يجدون هنا من يلتقط معهم السيلفي وسط احتفال عفوي جميل .دجلة يرفع عقيرته منتشيا بموج اسفرت نتائج دفء العلاقات مع دولة المنبع .في مد غير خجول، غطى بعض المسطحات الناتئة وسط مجراه الوئيد .لافيضان مخيف حتى لو انهار سد الموصل تلك الشائعة التي لايصدقها رواد المتنبي .

– يصف القادمون من أهل الجنوب احتفالية الجمعة القصيرة الاجل وهم يرتشفون الشاي في مقهى الشابندر، يصفون مايجري بأنه (فرة عروس) اذا ان مجد الشارع يذوي بعد الساعة الثانية ظهرا ويعود الناس ادراجهم من يوم تقضى كيفما اتفق .

– عن نفسي أجد سعادة عظمى هنا فالعراق كله يتوحد كما يحصل ليلة نشرب جميعا من نخب كأس الفوز ببطولة قارية او او دولية . شمس تشرق دون منة على الجميع ودفء يعم الشارع الذي مهما امتد فهو قصير كعمر الفراشات .