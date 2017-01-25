– January 25, 2017

نبض القلم

أسئلة تكشف الحقيقة – طالب سعدون

هل دونالد ترامب هو الرئيس الامريكي الاول الذي دخل البيت الابيض عن طريق الانتخابات .. فاذا لم يكن كذلك لماذا كل هذا الاهتمام السياسي والاعلامي العالمي وتسليط الضوء عليه ، واعتباره ( ظاهرة ) في السياسة الامريكية والعالمية ..؟…

وهل هو الرئيس الوحيد في امريكا منذ الرئيس جورج واشنطن ، والى أن وصلت الرئاسة اليه ، يؤمن بالشعب ، وأنه مصدر السلطات ، وليس المؤسسات ؟.. أليس ذلك من بديهيات الديمقراطية ؟!.. فاين هي الديمقراطية في امريكا على مدى تاريخها ؟!…

ولماذا هذا العداء للنخبة ، والمؤسسات الحاكمة ، وكأنه قام ( بانقلاب عليها ) و دخل في خلاف مبكر معها .. ؟ ..فهل كان الشعب بعيدا عن الحكم قبله ، لكي تنتقل السلطة اليه في عهده …؟..

ولماذا هذا التوجس والخوف في العالم عند البعض ، والتحسب والقلق عند أخر من مجيء ترامب رئيسا لامريكا ..؟..

وهل شعار ( أمريكا اولا ) يسجل له وحده ، ولا ينافسه فيه غيره من الرؤساء الامريكيين ، وكأنهم فشلوا او ( باعوا ) أمريكا قبله ، وجاء ليستردها ، أو كأنها لم تصل على مدى مراحل تاريخها وتسلسل رؤسائها الى ما وصلت اليه اليوم من قوة وسيطرة على العالم ، وتحكم في مقدراته ..؟..

ولماذا ظهر الرئيس ترامب للعالم هكذا خارج السياقات المعروفة سواء في طريقة القاء كلمته ، أو شخصيته التي بدت في نظر من يرى ذلك ، وكأنها ( فوضوية ) او ( فظة ) و( شديدة وقاسية ) و( استبدادية ) وتعمل ما شاء لها دون ( ضابط خارجي ) عدا نفسه..؟.. وهل هذه هي اخلاق المال حقا.. وهل ما حصل ويدور حوله طبيعي ، ام مبالغة مقصودة وإثارة متعمدة تدفع البعض الى تصور ان هذه الضجة قد تكون مفتعلة لاهداف امريكية عامة ، وليس ( ترامبية ) خاصة فقط …؟! ومن حيث البرامج قد تبدو أيضا غريبة نوعا ما ، او جديدة على الولايات المتحدة الامريكية ، ووعود ظهر فيها وكأنه رئيس دولة نامية ، وليس بهذه الدرجة من ( العظمة ) التي يريد أن يحققها ليجعل من تجربة ادارة رجل الاعمال ( فتحا ) جديدا في السياسة ، قد تدفع العالم ليحذو حذو هذه التجربة بعد ان أوصلت السياسة امريكا ودول كثيرة الى هذا الدرك الخطير!! … هكذا قُدم ترامب الى الامريكيين والعالم ، واحيط ( بهالة ) ، وبدا خلال الايام القليلة الماضية وكأنه ظاهرة غريبة في السياسة العالمية ، وليس الامريكية فقط .. أو كأن المنصب الرئاسي في امريكا هبة يقدم لمن هب ودب ، وليس هناك سياسة امريكية وضوابط تتحكم بالانتخابات ، ومؤسسات تساهم ضمن حدودها في هذا القرار ، أوهي ليست استحقاقا على قدر الكفاءة ، التي تمتحن في تطبيق البرامج ، وتظهر نتائجها في تجديد الولاية مرة ثانية ، وتكون من معيار النجاح .. فهل كانت امريكا قبل ترامب سفينة تتقاذها الامواج ، ولا تعرف على اي شاطيء تستقر، او تغرق في أي محيط ، وجاء ليقودها الى حيث يريد من الازدهار والنمو الصناعي والرعاية الصحية ودعم البنية التحتية والقضاء على المخدرات و البطالة وتوفير الوظائف للامريكيين ، وستكون حكرا عليهم ولن ينافسهم فيها احد ، وسيردم الهوة بين الفقراء والاغنياء ، ويأخذ بيد العمال للامام ، وستنغلق امريكا على نفسها لحماية صناعتها ودعم المنتج المحلي ، وتنعزل عن العالم بما فيها محيطها الاوربي ، ولا يهمها غير مصالحها اولا ، ومن الأن فصاعدا لا يقدم شيئا دون ثمن ، وستنتهي الحروب الخارجية على يديه ، لانها اضرت بامريكا ، وأثرت الاخرين دون مقابل لها ، ولكن اذا ما أراد أحد المساعدة ، والتدخل فستكون التكلفة هذه المرة باهظة …؟اسئلة كثيرة أثيرت ولا تزال الى الأن تطرح ، ووعود كثيرة ايضا اطلقها ترامب لناخبيه ، وكأن أمريكا تبدأ من الصفر على يديه ( !! ) ، وبعضها يحتاج الى مدة ولا يمكن تطبيقه في مدى ولاية واحدة ، بل يحتاج الى ولاية اخرى قد يكون ترامب قد خطط لها من الان .. وسيكشف الواقع ما اذا كانت قابلة للتطبيق ام ( بضاعة ) انتخابية عرف رجل المال والاعمال كيف يسوقها ، أم سيتوقف في منتصف الطريق ، ويفشل وتفشل معه هذه التجربة..

ولكن ..

كيف لترامب أن يحكم ، ويحقق تلك البرامج اذا كان قد خرج عن الحزب الجمهوري في برامجه .. أو اذا ما ناصبته العداء مؤسسات عريقة تتحكم بها ( لوبيات ) أقواها تأثيرا ( اللوبي الاسرائيلي ) خاصة وانه اظهر من الدعم لاسرائيل ما لم يظهره غيره من الرؤساء عندما اعلن مبكرا نيته نقل عاصمته الى القدس واعتبارها عاصمة لاسرائيل ..أليس ذلك من المتناقضات في برنامجه ؟!! وهل تكفي مدة ولايته لعملية انتقال السلطة بافتراض ان تسير الامور على ما يرام مع تلك المؤسسات ؟… تلك جملة من المتناقضات والاسئلة طرحت خلال الايام القليلة حول برامج ترامب وهي بلا شك تتطلب وقتا لكي يرى الامريكي قبل العالم نتائجها والزمن كفيل باختبار قدرته على تنفيذه ومعرفة قوة شعبيته من خلال الايفاء بوعوده بامريكا جديدة ( عظيمة ).. ولكن في كل الاحوال تدفع تلك الاسئلة الكثير الى الاعتقاد بأن عالم ترامب ليس سهلا ولا يخلو ( من الاضطراب على صعيد الداخل والخارج ) أكثر مما هو عليه اليوم ، ويحتمل المفاجآت …

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كلام مفيد :

أنا أسير ببطء لكنني لا اسير الى الخلف أبدا ( ابراهام لنكولن ).

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