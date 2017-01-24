– January 24, 2017

فصل داعش والنصرة عن المعارضة المعتدلة

بيان أستانة يتعهد بتطبيق ومراقبة وقف النار

ومنع الإستفزازات في سوريا

{ استانة – رويترز – أ.ف.ب: اختتمت امس الثلاثاء محادثات السلام بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان بإصدار بيان ختامي تضمن تعهد إيران وروسيا وتركيا بإيجاد آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار. وفيما تحفظت المعارضة على البيان لرفضها أن يكون لإيران رأي في مستقبل سوريا، رأى رئيس الوفد الحكومي أن البيان يشكل وثيقة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف. وأفرزت المحادثات اتفاق ، الدول الراعية للمحادثات على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا في ختام يومين من المحادثات غير المباشرة بين وفدي النظام والمعارضة.واعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف البيان الختامي الذي تضمن الإتفاق (على تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتحديد كل نماذج وقف إطلاق النار).وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد اعرب عن أمله في إنشاء هذه الآلية، وشاطرته في ذلك أيضا المعارضة التي تأمل بـ(تجميد العمليات العسكرية) خصوصا في وادي بردى، وهي منطقة رئيسة لتزويد دمشق بالمياه دارت فيها معارك ليلة الاثنين.وقالت الدول الثلاث في البيان ايضاً إنها تدعم مشاركة المعارضة السورية في محادثات السلام المقبلة التي ستعقد في جنيف في 8 شباط برعاية الأمم المتحدة.وشدد البيان على (عدم امكانية الحل العسكري للنزاع، وأن من الممكن حله عبر عملية سياسية فقط )، مؤكدة إنها ستسعى (عبر خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على الأطراف، إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار) الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي وأدى إلى خفض العنف برغم الخروقات المتكررة.وورد في البيان أيضا أحد المطالب الرئيسة لوفد النظام، وهو الفصل بين المعارضين (المعتدلين) وعناصر تنظيم داعش وجبهة فتح الشام ، (النصرة سابقا). الجدير بالذكر ان أي من الطرفين السوريين لم يوقع على البيان الختامي ولم تحصل أي جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية للمفاوضات. وابدى رئيس وفد المعارضة محمد علوش تحفظاته على البيان الختامي، وقال إن المعارضة المسلحة قدمت اقتراحا منفصلا لوقف إطلاق النار.وابلغ علوش الصحفيين بأن (الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفا في القتال ، فهم يمارسون الآن جهودا كي يصبحوا أحد الضامنين، وهم يجدون عقبات كثيرة من جماعة حزب الله اللبنانية وإيران والحكومة السورية). ورجح أن ترد روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة لوقف إطلاق النار. واكد أن (المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لإيران التي تدعم القوات الحكومية رأي في مستقبل سوريا).في المقابل، قال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إن (الوفد يعد المحادثات ناجحة)، مبدياً دعمه للبيان المشترك الذي صدر عن روسيا وإيران وتركيا. وتابع في إشارة للبيان (أخيرا أصبح هناك وثيقة توافقية تحظى بقبول من جميع الأطراف).وأكد أن (الحكومة ستواصل هجومها في منطقة وادي بردى إلى الشمال الغربي من دمشق طالما ظلت العاصمة محرومة من المياه). وفي شأن متصل، رفضت تركيا تسليم مدينة الباب الى الحكومة السورية. وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش امس إن (تركيا لم تنفذ درع الفرات أو العملية في مدينة الباب من أجل تسليم المناطق التي يتم تطهيرها من داعش إلى النظام السوري).

وجاء تصريح قورتولموش بعد ورود تقارير عن اتفاق روسي تركي يقضي بتسليم تركيا مدينة الباب والقرى المحيطة بها للقوات السورية بعد طرد داعش .وعلى الصعيد الانساني، أطلقت الأمم المتحدة امس مناشدة لجمع 4.63 مليار دولار في شكل تمويل جديد لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.وأطلقت المناشدة في مؤتمر بهلسنكي لتأتي إلى جانب مبلغ 3.4 مليار دولار ترى المنظمة الدولية أنه مطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 13.5 مليون شخص داخل سوريا هذا العام. ولفت بيان الأمم المتحدة الى انه (التمويل من أجل سوريا لا يزال غير كاف للتصدي لأزمة تظل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم).