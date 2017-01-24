– January 24, 2017

الحشد يشن هجوماً مباغتاً على أطراف صلاح الدين ونينوى وكركوك والدفاع لـ (الزمان) : الجيش يشل ّحركة داعش ويفقده عمقه الستراتيجي في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

اكدت وزارة الدفاع فقدان تنظيم داعش عمقه الستراتيجي في المعارك والمتمثل في شن الهجمات الانتحارية بعد هزيمته النهائية في الساحل الايسر من الموصل، مشيرة الى ان الجانب الايمن سيحرر بسرعة فائقة لعدم قدرة التنظيم على المواجهة المباشرة مع القوات المشتركة، مؤكدة ان الاهداف الاولى لمعارك التحرير في الأيمن هما معسكر الغزلاني ومطار الموصل الدولي.وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث النعيمي لـ(الزمان) امس ان (القوات المشتركة انهت العمق الستراتجي لتنظيم داعش عبر استهداف مقار قيادته ومعامل التفخيخ وورش السلاح والمستودعات فضلا عن قطع جميع الامدادات للتنظيم). واضاف ان (القوات ستبدأ معاركها في الأيمن بتحرير معسكر الغزلاني ومطار الموصل الدولي جنوبي الساحل).وأضاف أن (تنظيم داعش يتخذ من تلك المواقع مراكز قيادة وسيطرة وبخسارتهما سيكون التنظيم بموقف حرج للغاية ولا يمكنه صد أي هجوم عسكري تقوم به قواتنا المسلحة). الى ذلك قال المشرف العام على فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي في بيان عقب لقائه رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي امس (بحثنا استعدادات الفرقة للاشتراك مع قوات الجيش في عمليات تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل).واضاف أن (الاجتماع تناول استعدادات وتحضيرات الفرقة اللازمة والتنسيق المشترك لبدء معاركها العسكرية لتحرير الساحل الايمن من الموصل وبأمرة الجيش).واشار إلى ان (أمن مدينتي كربلاء والنجف المقدستين كان حاضراً في الاجتماع كما تمت مناقشة أمن العتبات المقدسة بشكل عام اضافة الى مناقشة آلية انضمام اللواء المدرع التابع لفرقة العباس القتالية بتشكيلات الوزارة والذي لم تتمكن هيئة الحشد الشعبي تبني رواتب مقاتليه).وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (قيادة القوة الجوية نفذت استناداً إلى المعلومات الدقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن عدة ضربات جوية لتدمير معمل لتصفيح العجلات وورشة لتلغيمها تابعة لداعش في مناطق صناعة الأبواب والشبابيك ووادي عكاب الواقعة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل).وأضاف ان (الطائرات دمرت معسكرا لتدريب داعش وعجلة ملغومة وقتل عناصر أخرى في مناطق القوسيات واليرموك والرشيدية شمالي الساحل الايسر للموصل).وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش اعدم 25 من عناصره في ساحة عامة بحي الصحة وسط مدينة الموصل).وأضاف أن (ذلك جاء نتيجة هروبهم وانسحابهم من مناطق القتال في الساحل الايسر)، مبينا أن (أغلبهم من جنسيات عربية واجنبية). وقال مصدر امس ان ( التنظيم قصف بصواريخ كاتيوشا حي سومر بالساحل الايسر شمال المحافظة ما ادى الى استشهاد ثلاثة مدنيين واصابة 15). مبينا ان (الصواريخ انطلقت من الجانب الايمن للمدينة).واضاف ان (المستهدفين كانوا يستعدون لاستلام مساعدات من احدى المنظمات الدولية). وقال المتحدث باسم الهيئة احمد الاسدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (داعش شن في الاسابيع الماضية عدة هجمات على الطريق الرابط بين بيجي والقيارة في محاولة منه لقطع خطوط الامداد عن قواتنا وارباك تقدمها نحو الموصل).واشار إلى أن (العملية التي انطلقت من المنطقة الممتدة من جبال مكحول جنوبا الى قرى الحاج علي شمالا بجبهة 35 كيلو مترا وبعمق 10 كيلو مترات باتجاه الغرب تهدف لتأمين هذا الطريق بشكل كامل وتحرير جميع القرى الواقعة عليه). واوضح البيان أن (هذه العمليات تهدف ايضا الى قطع اتصال العدو عن الساحل الايسر للشرقاط ومنطقة الزوية والحويجة ومنع وصوله الى طريق بغداد – الموصل وبالتالي تأمين تحرك القطعات العسكرية نحو الموصل).وأكد أن (قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية انجزتا لغاية الان اكثر من 70 بالمئة من الخطة حيث تم تحرير ست قرى ومازالت باقي قواتنا تتقدم لاستكمال اهدافها المرسومة)، متوقعا (حسم العمليات اليوم بتحقيق كافة الاهداف). الى ذلك ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان ( لواءين من الحشد وبمساندة الشرطة الاتحادية شرعوا بعملية عسكرية واسعة لتأمين طريق بغداد الموصل بعمق سبعة كيلو مترات باتجاه المناطق المتاخمة لتلول وقرى الحاج علي شمال وشمال شرق الشرقاط).واضاف أن (العملية تهدف الى تطهير القرى الواقعة بمحاذاة طريق بغداد – قيارة – موصل ، التي كانت تشهد تسللا لعناصر داعش من مناطق الحضر والحويجة). وفي الانبار قال بيان لوزارة الدفاع تلقته ( الزمان) امس ان ( قيادة القوة الجوية نفذت استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن عدة ضربات جوية مركزة استطاعت من خلالها تدمير مستودعات لخزن الأسلحة والأعتدة ومعامل تلغيم في منطقة الدير التابعة لقضاء راوة). وأضاف (كما تمكنت طائرات القوة الجوية وبالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن من تدمير مستودع لخزن الأسلحة والاعتدة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة وقنابر الهاون في مناطق الرومية والبرث والمبيضة التابعة لقضاء القائم). فيما قال قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي في تصريح امس ان (طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش تمكن من قصف مقر عسكري ومضافتين وأكداس أسلحة لتنظيم داعش في منطقة المالحة شمال غرب بحيرة القادسية على الحدود الإدارية الفاصلة بين الانبار وصلاح الدين).وأضاف أن (القصف أسفر عن تدمير تلك المواقع التابعة لداعش، وقتل عدد من عناصر التنظيم، فضلا عن تدمير هاون وسلاح رشاش أحادية للتنظيم).