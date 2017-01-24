داعش يشن حملة طرد السكان من الجانب الغربي في الموصل
الموصل – بغداد – الزمان
في الوقت الذي اعلن فيه قائد عسكري عراقي كبير عن مشاورات بشأن خطة فاعلة لتحرير الجانب الايمن من الموصل بالتنسيق مع التحالف الدولي ، اقدم تنظيم داعش وسط ارتباك وهلع بين صفوفه على طرد المدنيين من منازلهم على طول نهر دجلة على الضفة الغربية في الموصل استعدادا على ما يبدو لهجوم القوات العراقية علىمعاقله عبر النهر، بحسب ما افاد السكان الاثنين.
وقال احد سكان حي الميدان في الجانب الغربي من المدينة التي يسيطر عليها داعش لوكالةالصحافة الفرنسية ان التنظيم «اجبرنا على مغادرة منازلنا .. دون ان يسمح لنا باخذ متعلقاتنا».
واضاف طالبا عدم الكشف عن هويته خشية انتقام المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة، ان التنظيم «نشر مواقع الاسلحة ووضع قناصة على اسطح المنازل وعند النوافذ». واضاف «اجبرنا على ترك المنطقة لانها ستصبح ساحة معركة، لذلك انتقلنا للعيش مع اقاربنا في انحاء اخرى من المدينة». واكملت القوات العراقية تقريبا سيطرتها على الضفة الشرقية من المدينة، وبدأت تركز على الشطر الغربي الذي يتوقع ان يشهد حرب شوارع ضارية. واكد سفيان المشهداني الناشط في مؤسسات المجتمع المدني من الموصل ان تنظيم الدولة الاسلامية نشر مقاتلين في المباني على طول واجهة النهر.
وقال ان «داعش منع السكان واصحاب المنازل والمتاجر من اخذ متعلقاتهم وطعامهم وقال انها اصبحت الان ملكا لداعش”. ودمرت جميع الجسور على نهر دجلة وسط الموصل تقريبا بتفجيرات نفذها تنظيم داعش او بغارات جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وذكر ناشط اخر هو عبد الكريم العبيدي ان السكان الذين كانوا يعيشون في مناطق شرق الموصل وكانوا يمتلكون متاجر او عقارات في المنطقة الغربية شاهدوا تنظيم داعش يستولي على منازلهم ومتاجرهم في الايام الاخيرة. واضاف ان اخرين طردوا بحجة انهم لا يملكون تصاريح وتراخيص سارية. وقال العبيدي ان «داعش وزع المتاجر والمنازل التي صادرها على مقاتلين في مناطق غرب الموصل خاصة بعد ان انخفضت مواردهم المالية بشكل كبير». وبدأت القوات العراقية هجوما لاستعادة الموصل في 17 تشرين الاول/اكتوبر.
ومقاتلو التنظيم في غرب المدينة محاصرون تماما ولن يتمكنوا من التزود بالامدادات، الا ان شوارع البلدة القديمة الضيقة ستصعب على القوات العراقية التحرك. واعربت الامم المتحدة عن قلقها من تعرض نحو 750 الف مدني يعيشون حاليا في المناطق الغربية من مدينة الموصل الى مخاطر شديدة بعد مرور مئة يوم على بدء العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة داعش. وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في العراق «نشعُر بالارتياح لأن الكثير من السكان في المناطق الشرقية من الموصل تمكنوا من البقاء في منازلهم». واضافت «نأمل أن يتم تأمين كل شيء لحماية مئات الآلاف من السكان الذين يقيمون في الجانب الغربي من النهر. نحن نعلم بأنهم معرّضون للخطر الشديد، ونخشى على حياتهم». وواجهت القوات الاتحادية مقاومة شديدة من قبل داعش لاسيما الاجانب منهم الذين دافعوا على معقلهم الاخير في العراق بعد خسارة معظم المدن التي استولوا عليها في حزيران/يونيو 2014 .
واستعادت القوات العراقية جميع احياء الجانب الشرقي الذي يفصله نهر دجلة عن الجانب الغربي الذي يعد القادة حاليا ستراتيجية لمطاردة التنظيم الارهابي هناك. والجانب الغربي الذي يطلق عليه سكان المدينة بالساحل الايمن اصغر من حيث المساحة لكن كثافتها السكانية مقارنة بالجانب الشرقي اكثر، ويعقد معقلا تقليديا قديما لداعش والقاعدة من قبله.