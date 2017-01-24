داعش يشن حملة طرد السكان من الجانب الغربي في الموصل

– January 24, 2017

الموصل‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬فيه‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬مشاورات‭ ‬بشأن‭ ‬خطة‭ ‬فاعلة‭ ‬لتحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬،‭ ‬اقدم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وسط‭ ‬ارتباك‭ ‬وهلع‭ ‬بين‭ ‬صفوفه‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬استعدادا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬لهجوم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬علىمعاقله‭ ‬عبر‭ ‬النهر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬السكان‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬احد‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬الميدان‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬داعش‭ ‬لوكالةالصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬اجبرنا‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلنا‭ .. ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬باخذ‭ ‬متعلقاتنا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬خشية‭ ‬انتقام‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬مواقع‭ ‬الاسلحة‭ ‬ووضع‭ ‬قناصة‭ ‬على‭ ‬اسطح‭ ‬المنازل‭ ‬وعند‭ ‬النوافذ‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬اجبرنا‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬المنطقة‭ ‬لانها‭ ‬ستصبح‭ ‬ساحة‭ ‬معركة،‭ ‬لذلك‭ ‬انتقلنا‭ ‬للعيش‭ ‬مع‭ ‬اقاربنا‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬واكملت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تقريبا‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬وبدأت‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الشطر‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يشهد‭ ‬حرب‭ ‬شوارع‭ ‬ضارية‭. ‬واكد‭ ‬سفيان‭ ‬المشهداني‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬نشر‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬واجهة‭ ‬النهر‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬داعش‭ ‬منع‭ ‬السكان‭ ‬واصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬والمتاجر‭ ‬من‭ ‬اخذ‭ ‬متعلقاتهم‭ ‬وطعامهم‭ ‬وقال‭ ‬انها‭ ‬اصبحت‭ ‬الان‭ ‬ملكا‭ ‬لداعش”‭. ‬ودمرت‭ ‬جميع‭ ‬الجسور‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬وسط‭ ‬الموصل‭ ‬تقريبا‭ ‬بتفجيرات‭ ‬نفذها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬بغارات‭ ‬جوية‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وذكر‭ ‬ناشط‭ ‬اخر‭ ‬هو‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬العبيدي‭ ‬ان‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬وكانوا‭ ‬يمتلكون‭ ‬متاجر‭ ‬او‭ ‬عقارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬شاهدوا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يستولي‭ ‬على‭ ‬منازلهم‭ ‬ومتاجرهم‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اخرين‭ ‬طردوا‭ ‬بحجة‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬تصاريح‭ ‬وتراخيص‭ ‬سارية‭. ‬وقال‭ ‬العبيدي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬داعش‭ ‬وزع‭ ‬المتاجر‭ ‬والمنازل‭ ‬التي‭ ‬صادرها‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انخفضت‭ ‬مواردهم‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هجوما‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭.‬

ومقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬محاصرون‭ ‬تماما‭ ‬ولن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التزود‭ ‬بالامدادات،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬شوارع‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬الضيقة‭ ‬ستصعب‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التحرك‭. ‬واعربت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬نحو‭ ‬750‭ ‬الف‭ ‬مدني‭ ‬يعيشون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬مخاطر‭ ‬شديدة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭. ‬وقالت‭ ‬ليز‭ ‬غراندي‭ ‬منسقة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬نشعُر‭ ‬بالارتياح‭ ‬لأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تأمين‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لحماية‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬النهر‭. ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬بأنهم‭ ‬معرّضون‭ ‬للخطر‭ ‬الشديد،‭ ‬ونخشى‭ ‬على‭ ‬حياتهم‮»‬‭. ‬وواجهت‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬مقاومة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش‭ ‬لاسيما‭ ‬الاجانب‭ ‬منهم‭ ‬الذين‭ ‬دافعوا‭ ‬على‭ ‬معقلهم‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬معظم‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬استولوا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭ .‬

واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬جميع‭ ‬احياء‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬القادة‭ ‬حاليا‭ ‬ستراتيجية‭ ‬لمطاردة‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬هناك‭. ‬والجانب‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬بالساحل‭ ‬الايمن‭ ‬اصغر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساحة‭ ‬لكن‭ ‬كثافتها‭ ‬السكانية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬اكثر،‭ ‬ويعقد‭ ‬معقلا‭ ‬تقليديا‭ ‬قديما‭ ‬لداعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬من‭ ‬قبله‭.‬