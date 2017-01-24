ترامب:أول صفقة سلاح في عهد أسلحة بمليار دولار إلى الرياض والكويت

– January 24, 2017

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

أعلن‭ ‬البنتاغون‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مفتتح‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ببيع‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬معدات‭ ‬دفاعية‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬تشمل‭ ‬عشرة‭ ‬مناطيد‭ ‬مراقبة‭ ‬للرياض،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التحالفات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ستطلب‭ ‬من‭ ‬الكونغرس،‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتبعة‭ ‬لمبيعات‭ ‬الأسلحة،‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬حصول‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬مناطيد‭ ‬رصد‭ (‬نظام‭ ‬كشف‭ ‬التهديد‭ ‬المتواصل‭) ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لوكهيد‭ ‬مارتن‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعدات‭ ‬والتدريب‭ ‬لإتقان‭ ‬تشغيل‭ ‬تلك‭ ‬المناطيد‭. ‬ويقدر‭ ‬بـ525‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سعر‭ ‬تلك‭ ‬المناطيد‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بالمراقبة‭ ‬والاستطلاع‭ ‬الجوي‭. ‬

وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬ستعزز‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬حليف‭ ‬مهم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قوة‭ ‬للاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والتقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للكويت،‭ ‬تأمل‭ ‬وزارتا‭ ‬الدفاع‭ ‬والخارجية‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬الكونغرس‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬بقيمة‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لصيانة‭ ‬وتحديث‭ ‬مروحيات‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬أباتشي‮»‬‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬بيعت‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكويتية‭ . ‬

واعتبرت‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬‮«‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬ومدخل‭ ‬وعبور‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬