عبدالله الثاني في موسكو و قديروف يعلن ارسال قوات شيشانية الى حلب
موسكو – الزمان
اكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الثلاثاء انه ارسل الى سوريا جنودا شيشانيين في اطار كتيبة الشرطة العسكرية التي نشرتها روسيا لتأمين حلب، وهو ما كان قد نفاه في وقت سابق. وكتب قاديروف على انستغرام معلقا على الزيارة التي قام بها مسؤولون شيشان لدمشق وحلب، أنهم «زاروا كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والتي التحق بها جنود شبان من الشيشان».
واضاف ان «المقاتلين رووا بفخر، شرف أن يكونوا في خدمة السلام والنظام في مدينة حلب، وحماية السكان المدنيين من الإرهابيين». ولم يوضح قديروف عدد الشيشانيين الذين تم دمجهم في تلك الكتيبة، لكنه كان نفى على الدوام مشاركة جنود جمهورية الشيشان المضطربة في النزاع السوري.
في أوائل كانون الاول/ديسمبر، كانت وسائل اعلام روسية أعلنت إرسال كتائب من الشيشان في اطار الشرطة العسكرية لتأمين أحياء حلب التي تمت استعادتها من ايدي فصائل المعارضة، لكن قديروف نفى تلك المعلومات. وبحسب خبراء قد يسمح وجود جنود شيشانيين من المسلمين السنة في حلب، خصوصا بطمأنة السكان السنة في وقت تقاتل مجموعات شيعية جنبا إلى جنب مع قوات النظام
فيما يزور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجراء مباحثات حول الازمة السورية ومحاربة الارهاب ، على ما افاد بيان رسمي الثلاثاء .
ويخشى الاردن ان يكون خارج مرمى التصورات الجارية في المثلث الروسي التركي الايراني بالرغم من قربه الشديد من الازمة السوريةبالجغرافيا وملف اللاجئين خاصة .ويستضيف الاردن بحسب الامم المتحدة، اكثر من 650 الف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات ان عددهم يقارب 1,3 مليونا اذ ان اغلبهم غير مسجلين لدى المنظمة الدولية.
وقال الديوان الملكي في بيان ان عاهل الاردن يزور الاربعاء موسكو لاجراء مباحثات مع الرئيس بوتين تركز على «تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية وعملية السلام». كما سيبحث الجانبان «جهود محاربة الإرهاب وعصاباته» و»العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية».
من جهة أخرى، يلتقي وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في موسكو الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف .
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان الصفدي ولافروف يبحثان «العلاقات الثنائية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية وجهود السلام المبذولة وتطورات الوضع في المنطقة».
وتؤكد عمان منذ بداية الازمة السورية عام 2011 اهمية التوصل الى «حل سياسي شامل» يضمن الأمن لسوريا ووحدة اراضيها.
وما زال الاردن، من بين دول عربية قليلة، يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع سوريا التي يشترك معها بحدود يقارب طولها 370 كيلومترا.