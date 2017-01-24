عبدالله الثاني في موسكو و قديروف يعلن ارسال قوات شيشانية الى حلب

– January 24, 2017

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الشيشاني‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬ارسل‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬جنودا‭ ‬شيشانيين‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬كتيبة‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬روسيا‭ ‬لتأمين‭ ‬حلب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬نفاه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬وكتب‭ ‬قاديروف‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬معلقا‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مسؤولون‭ ‬شيشان‭ ‬لدمشق‭ ‬وحلب،‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬زاروا‭ ‬كتيبة‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬والتي‭ ‬التحق‭ ‬بها‭ ‬جنود‭ ‬شبان‭ ‬من‭ ‬الشيشان‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المقاتلين‭ ‬رووا‭ ‬بفخر،‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬السلام‭ ‬والنظام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب،‭ ‬وحماية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬قديروف‭ ‬عدد‭ ‬الشيشانيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الكتيبة،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬نفى‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مشاركة‭ ‬جنود‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬المضطربة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭.‬

في‭ ‬أوائل‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬كانت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬روسية‭ ‬أعلنت‭ ‬إرسال‭ ‬كتائب‭ ‬من‭ ‬الشيشان‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬لتأمين‭ ‬أحياء‭ ‬حلب‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬لكن‭ ‬قديروف‭ ‬نفى‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭. ‬وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬وجود‭ ‬جنود‭ ‬شيشانيين‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬خصوصا‭ ‬بطمأنة‭ ‬السكان‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقاتل‭ ‬مجموعات‭ ‬شيعية‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬النظام

فيما‭ ‬يزور‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الاربعاء‭ ‬موسكو‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬حول‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬الثلاثاء‭ . ‬

ويخشى‭ ‬الاردن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خارج‭ ‬مرمى‭ ‬التصورات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬المثلث‭ ‬الروسي‭ ‬التركي‭ ‬الايراني‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬قربه‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬السوريةبالجغرافيا‭ ‬وملف‭ ‬اللاجئين‭ ‬خاصة‭ .‬ويستضيف‭ ‬الاردن‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬الف‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬مسجلين،‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬السلطات‭ ‬ان‭ ‬عددهم‭ ‬يقارب‭ ‬1‭,‬3‭ ‬مليونا‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬اغلبهم‭ ‬غير‭ ‬مسجلين‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬عاهل‭ ‬الاردن‭ ‬يزور‭ ‬الاربعاء‭ ‬موسكو‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬كما‭ ‬سيبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وعصاباته‮»‬‭ ‬و»العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردني‭ ‬ايمن‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ .‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬الرسمية‭ (‬بترا‭) ‬ان‭ ‬الصفدي‭ ‬ولافروف‭ ‬يبحثان‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والأزمة‭ ‬السورية‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وجهود‭ ‬السلام‭ ‬المبذولة‭ ‬وتطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬عمان‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬اهمية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬لسوريا‭ ‬ووحدة‭ ‬اراضيها‭.‬

وما‭ ‬زال‭ ‬الاردن،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬قليلة،‭ ‬يحتفظ‭ ‬بعلاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬يشترك‭ ‬معها‭ ‬بحدود‭ ‬يقارب‭ ‬طولها‭ ‬370‭ ‬كيلومترا‭.‬