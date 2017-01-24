– January 24, 2017

العبادي يوقّع 27 مذكرة لإعمار

المناطق المحررة

بغداد – صباح الخالدي

اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن تحرير الجانب الايسر في مدينة الموصل بالكامل من تنظيم داعش , مشيرا الى توقيع 27 مذكرة تفاهم دولية لبناء مشاريع مختلفة في المناطق المحررة. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة العبادي وبارك الانتصارات التي حققتها القوات الامنية واستعادة الساحل الايسر في الموصل) ،لافتا الى ان (المجلس شدد على توفير المواد الغذائية الاساسية في المناطق المحررة في الساحل الايسر وكذلك المحروقات والمنتجات النفطية للاسر)، موضحا ان (المجلس دعا النازحين من الساحل الايسر الى العودة الى مناطقهم)، واكد الحديثي ان (المجلس خول وزير التربية محمد اقبال اعادة افتتاح المدارس والمؤسسات التربوية في المناطق المحررة)، مبينا ان (المجلس قرر الغاء المواقع البديلة كمجالس المحافظات والاقضية والنواحي والوحدات الادارية التي انشئت بسبب احتلال داعش ومزاولة اعمالهم في مناطقهم المحررة)، وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس امس (اعلن عن تحرير الجانب الايسر في مدينة الموصل بالكامل من ايدي تنظيم داعش بعد ما تكبد خسائر كبير وهروب بعضهم امام القوات الامنية).واضاف ان (المجتمع الدولي ادرك اهمية دعم العراق في مكافحة الارهاب), واكد العبادي ان (ادارة ترامب بعثت رسائل بمضاعفة الدعم الاميركي للعراق)، نافيا (وجود قوات اجنبية تقاتل على الاراضي العراقية)، واوضح العبادي (وقعنا 27 مذكرة لبناء مشاريع مختلفة في المناطق المحررة)، مبينا (انني اطلعت على العملية الامنية في قضاء الطارمية التي تهدف الى ضبط مضافات داعش)، مشيرا الى ان (التحقيق في ادعاءات اختفاء بعض المدنيين في الفلوجة اثبتت عدم واقعيتها).