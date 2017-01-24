تركيا تتحدث عن اتفاق تثبيت الهدنة و المعارضة تحمل دمشق وطهران مسؤولية عدم احراز تقدم في استانا

– January 24, 2017

استانا‭ (‬كازاخستان‭)- ‬بيروت‭ – ‬اسطنبول‭ -‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭ ‬محمد‭ ‬علوش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وايران‭ ‬يتحملان‭ ‬مسؤولية‭ ‬عدم‭ ‬احراز‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬يذكر‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭.‬

وقال‭ ‬علوش‭ ‬‮«‬الى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تقدم‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بسبب‭ ‬تعنت‭ ‬إيران‭ ‬والنظام‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬كازاخستان‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬للانباء‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وإيران‭ ‬اتفقت‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‭ ‬مشتركة‭ ‬لمراقبة‭ ‬انتهاكات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬فيما‭ ‬صدر‭ ‬اعلان‭ ‬ختامي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬استانة‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الهش‭ ‬على‭ ‬الارض‭.‬لكن‭ ‬البيان‭ ‬لم‭ ‬يحمل‭ ‬تواقيع‭ ‬وفدي‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭. ‬وهذا‭ ‬الاعلان‭ ‬الختامي‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬لن‭ ‬يوقعه‭ ‬الوفدان‭ ‬وانما‭ ‬ستعرضه‭ ‬فقط‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للمحادثات،‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬ويمكن‭ ‬ايران‭ ‬بحسب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬يحيى‭ ‬العريضي‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬الاعلان‭ ‬الختامي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بيان‭ ‬عام‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬مفترضا‭ ‬أن‭ ‬يوقعه‭ ‬طرفا‮»‬‭ ‬المحادثات‭. ‬والتقى‭ ‬الوفدان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريكسوس‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬الاولى‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬واعلن‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬اعلان‭ ‬نهائي‮»‬‭ ‬يرتقب‭ ‬ان‭ ‬يتناول‭ ‬انشاء‭ ‬آليات‭ ‬لمراقبة‭ ‬وتثبيت‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬العنف‭ ‬رغم‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المتكررة‭ ‬له‭. ‬وقال‭ ‬العريضي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬سارت‭ ‬الامور‭ ‬جيدا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مرتقب،‭ ‬فاليوم‭ ‬سيكون‭ ‬اليوم‭ ‬الاخير‮»‬‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬وفده‭ ‬لن‭ ‬يجتمع‭ ‬‮«‬على‭ ‬الارجح‮»‬‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬المحادثات‭ ‬ستتم‭ ‬عبر‭ ‬الوسيط‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭.‬

وانتهى‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬الاثنين‭ ‬بدون‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ولا‭ ‬اي‭ ‬اعلان‭ ‬ملموس‭ ‬رغم‭ ‬رغبة‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وايران،‭ ‬الدول‭ ‬الراعية‭ ‬للمحادثات،‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬

وكانت‭ ‬الفصائل‭ ‬اعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تتفاوض‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى،‭ ‬المنطقة‭ ‬الاساسية‭ ‬لامداد‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬بالمياه‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬السفير‭ ‬السوري‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬لمدة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬التنظيمات‭ ‬الموقعة‭ ‬والراغبة‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبين‭ ‬تنظيمي‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬و»جبهة‭ ‬النصرة‮»‬‭ ‬الإرهابيين‭ ‬والتنظيمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهما‮»‬‭.‬

ويختلف‭ ‬الطرفان‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬رعاة‭ ‬المحادثات‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬الفصال‭ ‬الاثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬مجموعته‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬احد‭ ‬الجهات‭ ‬الضامنة‭ ‬للهدنة‭ ‬الحالية‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬عناصر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬قال‭ ‬ممثلو‭ ‬النظام‭ ‬انه‭ ‬سيرفضون‭ ‬اجراء‭ ‬محادثات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬او‭ ‬توقيع‭ ‬وثيقة‭ ‬نهائية‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي‭.‬