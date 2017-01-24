تركيا تتحدث عن اتفاق تثبيت الهدنة و المعارضة تحمل دمشق وطهران مسؤولية عدم احراز تقدم في استانا
استانا (كازاخستان)- بيروت – اسطنبول -الزمان – (أ ف ب) – اعلن رئيس وفد فصائل المعارضة السورية في محادثات استانا محمد علوش الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية ان النظام السوري وايران يتحملان مسؤولية عدم احراز «تقدم يذكر» في هذه المباحثات.
وقال علوش «الى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام» وذلك في ختام يومين من محادثات السلام حول سوريا في عاصمة كازاخستان. وقالت وكالة الأناضول للانباء ان تركيا وروسيا وإيران اتفقت على آلية ثلاثية مشتركة لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا فيما صدر اعلان ختامي الثلاثاء في اليوم الثاني من محادثات السلام في استانة التي تتمحور حول تثبيت وقف اطلاق النار الهش على الارض.لكن البيان لم يحمل تواقيع وفدي النظام والمعارضة. وهذا الاعلان الختامي اذا تم التوصل اليه لن يوقعه الوفدان وانما ستعرضه فقط الجهات الراعية للمحادثات، روسيا وتركيا ويمكن ايران بحسب متحدث باسم فصائل المعارضة يحيى العريضي. وقال ان الاعلان الختامي هو عبارة عن «بيان عام» ليس «مفترضا أن يوقعه طرفا» المحادثات. والتقى الوفدان الثلاثاء في فندق ريكسوس لليوم الثاني من هذه المحادثات الاولى بين الفصائل المسلحة وممثلين عن النظام منذ بدء النزاع في سوريا. واعلن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء «لسنا بعيدين عن اعلان نهائي» يرتقب ان يتناول انشاء آليات لمراقبة وتثبيت وقف اطلاق النار الذي اعلن في 30 كانون الاول/ديسمبر في سوريا وادى الى تراجع ملحوظ في مستوى العنف رغم الانتهاكات المتكررة له. وقال العريضي في وقت سابق الثلاثاء «اذا سارت الامور جيدا كما هو مرتقب، فاليوم سيكون اليوم الاخير» من محادثات استانا مضيفا ان وفده لن يجتمع «على الارجح» وجها لوجه مع وفد النظام ما يعني ان المحادثات ستتم عبر الوسيط دي ميستورا.
وانتهى اليوم الاول من المحادثات الاثنين بدون تحقيق نتائج ولا اي اعلان ملموس رغم رغبة روسيا وتركيا وايران، الدول الراعية للمحادثات، في احراز تقدم في هذا الملف.
وكانت الفصائل اعلنت الاثنين في اللحظة الاخيرة انها لن تتفاوض بشكل مباشر مع وفد النظام بسبب استمرار المعارك على الارض في سوريا لا سيما في وادي بردى، المنطقة الاساسية لامداد العاصمة دمشق بالمياه. من جهته دعا رئيس وفد النظام السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى «تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين التنظيمات الموقعة والراغبة بالتوجه إلى مصالحة وطنية والاشتراك في العملية السياسية من جهة وبين تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» الإرهابيين والتنظيمات المرتبطة بهما».
ويختلف الطرفان ايضا على دور رعاة المحادثات.
وقال عضو من وفد الفصال الاثنين لوكالة فرانس برس ان مجموعته موافقة على ان تكون روسيا احد الجهات الضامنة للهدنة الحالية لكن ليس ايران التي يشارك عناصر منها في المعارك الى جانب القوات الحكومية.
من جهة اخرى قال ممثلو النظام انه سيرفضون اجراء محادثات رفيعة المستوى مع تركيا او توقيع وثيقة نهائية تحمل توقيع مسؤول تركي.