– January 24, 2017

قطار البصرة يتوقّف في العاصمة والميناء يلتحق في العربة السادسة

صراع المؤجّلات ينطلق الجمعة بلقاء الجوية وزاخو

الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق النفط صدارته لفرق الدوري الممتاز بانتهاء مباريات الجولة الاخيرة من المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم برصيد 36 نقطة اثر فوزه على الامانة بهدف عن طريق ايمن حسين الذي خدم فريقه في اضافة النقاط كاملة ليبتعد فيها عن اقرب ملاحقيه الزوراء بفارق نقطة وتصدر به قائمة الهدافين بعدما سجل الهدف الثاني عشر وتنتظر النفط ثلاث مباريات يامل ان يحسمها لمصلحته في صراع مع الجوية والوسط الثلاثي المنافس على الصدارة عبر المباريات المؤجلة التي تنطلق الجمعة المقبلة وان تمكن النفط من الفوز فيها جميعا سيرفع رصيده الى 45 نقطة في وقتت تنتظر الجوية ست مباريات وان فاز فيها جميعها سيرفع رصيده النقاط الى 46 في وقت يظهر الوسط بالمركز الثالث الافضل موقفا من الكل وسيكون على موعد مع اربع مباريات ان فاز فيها سيرفع حاصل النقاط الى 47 ومؤكد ان احد الثلاثي مرشح للمرور بالصدارة حيث النفط صاحب الأرجحية الواضحة في حسم الموقف في المرحلة الاولى كما يظهر الموقف والمباريات المؤجلة والسؤال من يتمكن من حسم مبارياته المؤجلة كما يريد والفرق الثلاثة ستصطدم بعضها البعض في وقت يقف الطلاب في الموقع الرابع ثم الشرطة التي احتلت مواقع الميناء المتراجع سادسا بعد الفوز عليه بهدف جاسم محمد لينهي مبارياته بنتيجة مخيبة عكرت من مزاج الانصار الذين حضروا جريا على العادة الى ملعب اللقاء لدعم المهمة التي خرجت عن الرغبة وامال الفوز التي اجهض عليها الشرطة بقوة وخرج بافضل نتيجة خلال المرحلة الاولى لانه خسر مع الجوية وتعادل مع الميناء والطلاب.

تقدم النفط

وشيء مهم ان يتقدم النفط في الوقت الحالي وتابع نجاحاته حينما حقق احد عشر فوزا جمع مها 33 نقطة وتعادل مرتين وهو في افضل احواله وتمرس كثيرا وزاد ثقة واصرار عبر نتائج المباريات والنجاح فيها والتي ستدفع الفريق للمزيد من التالق خلال المرحلة القادمة والنجاح لم يكن قاصرا على النتائج والصدارة المؤقتة بل على المستوى الفني ويظهر ثاني افضل هجوم سجل 27 وثاني افضل دفاع بتلقي 7 اهداف وصدارة الهدافين بقيادة ايمن حسين وهذه كلها حوافز تخدم ا النفط عندما يواجه الشرطة والحسين.

انعاش الامال

وانعش الفريق آماله في المنافسة بعدما تصدر الفرق باكثر نتائج الفوز التي ترسم اماله في المنافسة على الصدارة في المرحلة المقبلة التي يحمل امال الصراع على لقب الموسم الذي للان يظهر احد افضل الفرق المنافس عليها ويقدم نفسه بشكل واضح وخرج عن التوقعات بعدما حقق التفوق في كل شيء بانتظار ان يرتب الامور بشكل افضل ويدرك حسن احمد كيف ستجري الامور في المرحلة القادمة ولانها من تقرر مصير الفرق ولان النفط احدها الذي واصل بدايته بشجاعة عبر مجموعة لاعبين شباب الذين كانوا وراء تقدم واستقراره ويمر في افضل احواله وصنع الكثير من الفرص في ظل حالة من التفاهم واللعب والانسجام التي قطع فيها هذه المسافة كما يجب وخطط لها المدرب الذي يظهر الاكثر تقدما بين اقرانه وهو يقود الفريق من الموسم الماضي في علاقة وطدتها النتائج مع الادارة التي تامل ان يستمر في مساره الصحيح حتى النهائية ويشارك الفرق التي سبق وحصلت على لقب الدوري ولم يشعر النفط ويهنا بالصدارة المؤقتة وبعدها امام ملاحقية الكبار حيث الزوراء والطلاب والشرطة والوسط والميناء والجوية التي دخلت من اجل الحصول على لقب الدوري ولو الحديث مبكر امام مجموع مباريات المرحلة المقبلة حيث الزوراء افضل الفرق توازنا بعدما قلب تاخره في البداية وفرط بالعديد من النقاط لكنه عاد لمسار المنافسة والسير بالاتجاه الصحيح منذ استلام المدرب عصام واحد من بين المدربين اتزانا وقليل التصريحات التي تتهم الحكام ومتواضع جدا مقابل خبرة كروية كلاعب سابق ومدرب لاحد افضل الاندية العراقية اذا لم يكن جميعها وقد يكون الرجل محظوظ عندما ترك العمل في زاخو في الموقع ما قبل الاخير وتلقى الخسارة التاسعة من الزوراء بقيادة مدربه الاول عندما تغلب بأربعة اهداف لواحد في اكبر نتيجة للبطل الذي تنتظره مبارأة مؤجلة واحدة امام الجوية تفوح منها رائحة الثار بعد خسارة لقب الكاس.

تقدم الزوراء

وتقدم الزوراء في مواقع سلم الترتيب حتى حرم النفط والوسط منها وتمتع بها 72 ساعة لكنه لازال في احد المواقع المهمة التي قد يفقدها امام المباريات المؤجلة التي تنطلق الجمعة المقبلة والاهم ان يبقى الفريق في دائرة المنافسة الحقيقية بعدما حقق افضل النتائج واستمر فيها من جولة لاخرى ووقف الحظ معه عندما اتت مبارياته المناسبة والمقبولة مع فرق المؤخرة والوسط لكن تبقى العبرة في النتائج التي انطلق فيها الزوراء بفضل تصاعد اداء اللاعبين من الفوز على النجف والتعادل مع الميناء والتعادل مع الشرطة وتغلب على فريق الحسين وعلى البحري وتعادل مع النفط وتغلب على السماوة وعلى نفط ميسان وعلى الكرخ والحدود ثم اختتمها بالفوز على زاخو ويظهر الزوراء بالحالة الجيدة من خلال إدارة المدرب وعطاء اللاعبين ويسير بثبات ورفع من حظوظه والدخول بالحالة الافضل في المرحلة الثانية بعد اضافة العديد من اللاعبين الذين شكلوا ضافة قوية للفريق الذي يعول عليهم بعد حالة الاستقرار التي تعززت بشكل واضح وتحسن الاداء كثيرا ويظهر احد ابرز المرشحين للدفاع عن اللقب والنتائج التي خرج فيها الاخيرة تدفع اللاعبين لتقديم المزيد من العطاء ومواصلة السير بحذر لان المباريات المقبلة لاتبدو سهلة امام تصاعد المنافسة ورغبة الفرق في الوصول الى اهداف المشاركة مع اختلافها من فريق لاخر ومن خلال امكاناتها المختلفة ومتوقع ان تتراجع فرق اخرى وقد لاتتمكن من مواصلة الدوري حيث قدم الكرخ مذكرة للخروج من الدوري المنتظر ان تواجه قيام فرق اخرى بنفس العمل ويبدو ان دوري المجموعتين وفي ظل الازمة المالية الانسب لاغلب الفرق كما يجري امامنا حيث تسويغ الامور بالطريقة التي تريدها الفرق نفسها وهذه مشكلة مهم ان يتداركها الاتحاد في فترة توقف الدوري ومراجعة الامور وخلال مصراحه متبادلة بين الفرق والاتحاد قبل الدخول في مباريات المرحلة المقبلة ولابد ان تنتهي الفرق من التهديد بالانسحاب وما شاكل ذلك التي شوهت المسابقة التي للأسف لازالت تخضع لمزاج الفرق التي تحمل المشاكل الكثيرة ولاسباب غير معقولة عندما تلوح بالانسحاب بعد اي خسارة منها امتصاص غضب جماهيرها ونامل ان تاتي المرحلة الثانية بحالة افضل لانها هي من تحدد مصير الفرق ويامل ان يرتفع مستوى الاداء والتخلص من المشاكل التي رافقت المرحلة الاولى ومنها كانت مباريات وتصرفات واعتراضات لامعنى لها ما يؤسف له والاهم ان تاخذ الفرق الامور على محمل الجد وبعد ان الزوراء يمر في الوضع الطبيعي بعد تغير مسار النتائج التي انعكست على مشاركة البطل الذي زاد من حدة المنافسة بعد استعادة ثقته ودعم جمهوره السعيد في الوضع الذي يمر به الزوراء لذي بات احد اطراف المنافسة القوية وهذا امر مهم.

استفادة الوسط

والمستفيد الاخر من فوز الشرطة على الميناء كان الوسط 34 نقطة حينما بقي في مكانه الثالث بعد فوزين متتالين على الحسين والبحري متجاوز نكسة الشرطة قبل ان يعود وينافس بقوة على الصدارة التي تتطلب منه الفوز في مبارياته الاربع المقبلة ويتوجب الفوز فيها لرفع الرصيد والحديث بقوة عن التقدم للصدارة وهو الاخر بحقق المشاركة الجيدة فمن 15 مباراة حقق الفوز في عشر مباريات والتعادل في اربع مقابل خسارة واحدة ويعاب على الفريق تراجعه في الجولات الحاسمة عندما فقد خمس نقاط بتعادله مع الميناء وخسارته مع الشرطة ومن حسن الحظ ان يخوض اخر مباراتين مع فريقين متأخرين حيث الحسين والبحري والحصول على نقاطها الست والتقدم مرة اخرة للموقع الثالث ويحتاج الى تعامل حذر والبحث عن كامل نقاط مبارياته الاربع واي تاخر فيها سيفتح الباب امام النفط والجوية للوصول الى الموقع الاول ويظهر الوسط امام ضغوط النتائج والتغير السريع على مستواه بعد مباراتي الجيش السوري في بطولة الاندية العربية والعودة من لبنان في وضع مختلف قبل ان يقف غني شهد على عدد من لاعبي اربيل وغيرهم وابعاد اقرانهم من الفريق و كما وقف الحظ معه حينما لعب امام الحسين والبحري ليعزز من الموقف والموقع ويستعد الى خوض مبارياته الاربع القادمة في تشكيلة عززت بلاعبين معروفين يعول عليهم المدرب في صنع النتائج التي يبحث عنها ويحرص حصاد نقاطها ويحرص لاعبو الفريق على تقديم العمل المهم وبما يخدم مشاركة الفريق الناجحة والتي ظهر فيها قويا وتمتع بالصدارة وقت طويل دون ان ينال منه ومع تراجعه لكنه بقي مؤثر حتى اليوم بعد استعاد توازنه في الوقت المطلوب وما يشغل تفكير الشهد ما تبقى من مباريات للفريق الذي سيعمل مالديه من اجل الظفر فيها في تشكيلة جديده وفي افضل قوة دفاعية تلقت سبعة اهداف ويعول على مجموعة اللاعبين التي منها تريد ان تثبت وجودها مع الفريق من خلال المستويات المتشابه.

الصف الرابع

ويقف الطلاب رابع سلم الترتيب الفرقي 33 نقطة وامام مباراتين مؤجلتين مع الغريم الجوية ونفط الوسط يلعبهما بعد الاستراحة التي يريد استثمارها لدعم رصيده عبر تخطي قوتين كبيرتين ربما يقفان حجر عثرة امام مهمة الطلاب ومحاولة التقدم للامام وربما البقاء في مثلث الترتيب قبل بداية المرحلة المقبلة بعد تعزيز صفوف الفريق الذي يبدو هدا مع المدرب والإداريين بالفوز على الكهرباء ونتنمى ان يستمروا كذلك وعليهم ان يتعاملوا مع الامور وتقديم المزيد من الدعم للمسابقة التي لايمكن ان تبقى بمسؤولية الاتحاد امام فرق تضغط بالاتجاه المعاكس وعليها ان تهتم بالامور من اجل الوصول الى اهداف المشاركة التي ستكون صعبة امام الكل من حيث صرف الاموال وظهور الاصابات بسبب عدد المباريات والاهم خدمة الدوري وان تظهر الفرق الجماهيرية في افضل حالاتها كتاريخ واسماء ولاعبين ومدربين وعلى مدار المشاركات التي لايمكن التقليل من دور الفرق الجماهيرية ومنها الطلاب الذين يقدمون اليوم مشاركة مقبولة قبل ان يستمر في الاتجاه الصحيح وتلقى خسارتين من النجف والميناء قبل ان يستعيد الامور عبر بوابة الكهرباء في مهمة قدم ماعليه وخرج بنتيجة الفوز التي انعكست على واقع الفريق الذي يقدم نفسه بشكل واضح وتحرص الاطراف الطلابية الاخرى من جمهور وإداريين على دعم الفريق والبحث عن لقب طال انتظاره اكثر من عقد من الزمن بعد تكرار الفشل في المشاركات على امتداد اكثر من اثنتي مشاركة قبل ان تاتي الحالية بالحالة المطلوبة ويامل ان يستمر فيها للاخير بعد اضافة اكثر من لاعب لترميم الصفوف خاصة الدفاع الذي تلقى 12 هدفا في وقت يظهر قوة هجومية مؤثرة عندما سجل 25 هدفا ومهم ان يظهر بشكل هجومي مميز لكن ما الفائدة ان يتراجع في الدفاع ولايمكن ان يستقر اي فريق اذا لم يمتلك دفاع مازن ومؤكد ان اوديشيو حدد ملامح الضعف في صفوف الفريق لان المهمة ستزداد صعوبة في ظل طموحات الفرق التي منها تريد الاستمرار في المنافسة على اللقب امام منافسة ستة فرق اذا ما استمرت في نسج النتائج والتقدم فيها ومتوقع ان ترتفع طبيعة الصراع من كل جوانبه بعد التحسن الذي طرا على مستويات الزوراء والشرطة والميناء والنجف وامام خطوات اتخذتها فرق اخرى ما يوسع من مساحة ودائرة الصراع المتوقع ان تتسع بعد اكثر من خلال الفرق التي تريد ان تظهر بالشكل الافضل.

تقدم الشرطة

وتقدم الشرطة للموقع الخامس رافعا رصيده الى 33 نقطة بعد الفوز الغالي على الميناء البصري بهدف حاسم محمد د60 من وقت المباراة التي فشل الفريقين في تقديم ماكان ينتظر منهما خلال الشوط الاول والفشل في الاداء والتسجيل والمستوى وفي شوط ممل لم يظهر فيه اي ملمح من ملامح اللعب المطلوب بل استمر مملا للغاية خال من الخطورة وفشل الاسماء المعروفة من الفريقين بينما مالت السيطرة النسبية للشرطة قبل ان يفشل الطرفين في التسجيل ليبقى شباكهما عذراء قبل العودة لتكملة الشوط الثاني الذي ظهرت قدرة الشرطة وخطف المبادرة الهجومية التي استفاد منها كثيرا واتجه بالضغط على الضيوف الذي استمروا في اداء متراجع وخال من الخطورة التي عكسها الشرطة واندفع بقوة وتعامل مع الكرة من حيث الاستحواذ وغلق المنافذ والتحرك من الجانبين قبل ان تثمر طلعات الشرطة عن تسجيل الهدف الثاتي في الوقت المناسب مع محاولة تعزيزه وفشل الميناء في العودة بالمباراة التي خرج فيها الفريق مع جمهوره في فرحة مشتركة لم نجدها بينهما خلال فترة المباريات السابقة لكم مهم ان تاتي في خاتمة المرحلة الاولى التي لم تنته بصورة كاملة حيث وجود مجموعة مباريات عندما يلعب الشرطة مع النفط السبت المقبل يستعد الى المرحلة القادمة من خلال فترة الاستراحة لتاهيل المفارز بعد الذي قدمته خصوصا في الفوزين المهمين عندما عادوا من النجف بالفوز على الوسط ملحقين الخسارة الاولى بهم وما زاد من تطلعات الفريق وسقف الطموحات خلال الجولات الخمس الأخيرة التي جاءت بعد نكسة كربلاء التي يبدو كانت درسا مهما قبل ان ياتي الفوز ثم على الميناء في خامس نتيجة ايجابية وهذه كلها حوافز للفريق قبل الدخول في مباريات المرحلة الثانية في ظل قوة هجومية منحت الفريق النتائج المطلوبة مدعومة بقوة دفاعية كما يظهر خط الوسط في الحالة الفنية بقيادة مهدي كامل المهم ان يتجاوز الاصابة التي لحقت به امام الميناء كما يمتلك الفريق اسماء مهمة زادت من العطاء وزفرت من فرص النتائج الجيدة لانها تقدم ما لديها بعد ان حققت الفوز في تسع مباريات والتعادل في ست وخسارتين امام الجوية وكربلاء في وقت تراجع الميناء للموقع السادس بعد النتيجة المخيبة واضرت بالفريق الذي كان على افراده اللعب بروح عالية لتجاوز الصعوبات ولانها واجه احد الفرق القوية والذي تطور كثيرا وواصل ظهوره الجيد في الفترة الأخيرة وكان على البصريين اعتماد الطريقة التي تجنهم الخسارة في مهمة لم تكن سهلة وكان عليهم اللعب بشكل افضل وتركيز الذي افتقده في اهم الاختبارات والكل شاهد الأداء المتدني للفريق على عكس الظهور الجيد امام النجف والطلاب لكنه لازال يواجه مشاكل مباريات الذهاب التي تعثر في اغلبها اذا لم ينهيها بالتعادل على عكس ما يقدمه من اداء في البصرة والاستمرار على هذا المسار سيأخره بعد اكثر لان الاهم ان يتوازن في نتائج الذهاب والارض والخسارة زادت من مخاوف الجمهور في ان يتاخر بعد ضياع النقاط الغالية التي فشل لاعبو الفريق والاسماء التي تلعب للمنتخبات الوطنية وظهرت في قدرات مخيبة وما الفائدة ان تفوز على الفرق القوية والمرشحة في ميدانك ببقي الدوري وتنحني في الذهاب ليسود شعور ومخاوف النتائج من الذهاب حيث الخسارة الثانية بعد الجوية وقبلها تعادل مع الزوراء ولم يقدم ملمح من ملامح المنافسة الحقيقية كفريق يمتلك كل مقومات اللعب والمنافسة على اللقب قبل ان يتلقى الخسارة الرابعة الاولى كانت من البحري الذي يحتل الموقع السابع عشر والاخرى من نفط الجنوب ثاني عشر الموقف والسؤال هنا ما فائدة وجود المدرب الروماني والفريق يترنح بضربات الكبار والصغار وسيكون امام مرحلة مهم في كل شيء كما يراها ادارة النادي في ان تراجع الامور وتعتمد على مدرب من البصرة لانهم اعرف بواقع اللاعبين.

المباريات المؤجلة

اصدرت لجنة المسابقات جدولا بالمباريات المؤجلة التي يستهلها فريقا الجوية وزاخو بعدغد الجمعة في وقت يلتقي النفط والشرطة السبت وفي اليوم التالي كربلاء والنجف وبعده يلتقي نفط الوسط والامانة على ان تتواصل بقية المباريات منذ اليوم الاول من شباط المقبل.