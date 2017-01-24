تصريحات ترامب لاتتضح إلا بعد سنة والعلاقة بين مصر وتركيا لن تتحسن في عهد إردوغان

– January 24, 2017

‭ ‬حسن‭ ‬أبو‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬تقرير‭ ‬الأهرام‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬ترامب‭ ‬اثناء‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابيه‭ ‬تجاه‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬متباينة‭ ‬فبينما‭ ‬رحبت‭ ‬مصر‭ ‬بتوجهات‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬ابدت‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تحفظا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬لاسيما‭ ‬المتعلقه‭ ‬بسوريا‭ ‬ووسط‭ ‬ذلك‭ ‬يتحدث‭ ‬للزمان‭ ‬د‭ / ‬حسن‭ ‬ابو‭ ‬طالب‭ ‬الخبير‭ ‬السياسى‭ ‬ورئيس‭ ‬تقرير‭ ‬الاهرام‭ ‬الاستراتيجى‭ .‬

‭-‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬التصريحات‭ ‬الايجابية‭ ‬للرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬ترامب‭ ‬تجاه‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬هل‭ ‬تتوقع‭ ‬تحسن‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬وعودتها‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬؟

من‭ ‬الصعب‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمسار‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الامريكية‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬فهناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬سواء‭ ‬السياسية‭ ‬او‭ ‬الاقتصادية‭ ‬او‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وهذه‭ ‬الملفات‭ ‬يوجد‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬فى‭ ‬بعضها‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمحاربة‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬وايضا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتسوية‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬ايضا‭ ‬هناك‭ ‬توافق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوجهات‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وعسكريا‭ ‬وعدم‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المعونة‭ ‬والتى‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الادارات‭ ‬السابقه‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتغيير‭ ‬النظام‭ ‬او‭ ‬ملفات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لان‭ ‬الاداره‭ ‬الجديده‭ ‬ترى‭ ‬انه‭ ‬لاجدوى‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬لتغيير‭ ‬نظم‭ ‬او‭ ‬مجتمعات‭ ‬لها‭ ‬ظروف‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحول‭ ‬الديمقراطى‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬يقصد‭ ‬بها‭ ‬تفاهم‭ ‬وقد‭ ‬تتطور‭ ‬بشكل‭ ‬ايجابى‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬اخرى‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬او‭ ‬تتوصى‭ ‬منها‭ ‬مصر‭ ‬ضيفة‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتى‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اى‭ ‬اهتمام‭ ‬امريكى‭ ‬بها‭ ‬واستمرار‭ ‬الثبات‭ ‬على‭ ‬المواقف‭ ‬الامريكية‭ ‬القديمة‭ ‬فى‭ ‬الدعم‭ ‬اللا‭ ‬محدود‭ ‬لاسرائيل‭ ‬وتجاهل‭ ‬الملفات‭ ‬الاساسية‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬يزعج‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬نها‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬بالمنطقة‭ ‬متعلق‭ ‬بعدم‭ ‬ايجاد‭ ‬تسوية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الامر‭ ‬الثانى‭ ‬متعلق‭ ‬بامن‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬ونظامها‭ ‬واعتبرها‭ ‬من‭ ‬الداعمين‭ ‬للارهاب‭ ‬وهناك‭ ‬قانون‭ ‬جاستا‭ ‬والذى‭ ‬تم‭ ‬اقراره‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬اوباما‭ ‬لمعاقبة‭ ‬السعودية‭ ‬والضغط‭ ‬عليها‭ ‬للحصول‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬لضحايا‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬وهو‭ ‬يمثل‭ ‬امر‭ ‬مقلق‭ ‬لمصر‭ ‬ايضا‭ ‬هناك‭ ‬ضبابية‭ ‬تجاه‭ ‬المواقف‭ ‬الايرانية‭ ‬وسياستها‭ ‬العدوانية‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تجاهل‭ ‬الوضع‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬نقاش‭ ‬بين‭ ‬المسئولين‭ ‬المصريين‭ ‬والامريكيين‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتطوير‭ ‬الجوانب‭ ‬الايجابية‭ ‬اما‭ ‬الجوانب‭ ‬السلبية‭ ‬فسوف‭ ‬تخضع‭ ‬لنقاشات‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬لاقناع‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬بوجهة‭ ‬نظر‭ ‬تجاهها‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬جولة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واجتماعه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬الامريكيين‭ ‬فى‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬يعد‭ ‬شيئا‭ ‬ايجابية‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذة‭ ‬الامور‭ ‬سوف‭ ‬تأخذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬تستقر‭ ‬الامور‭ ‬وربما‭ ‬يستغرق‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬وعام‭ ‬وهل‭ ‬يعنى‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستكون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬يعد‭ ‬شيئا‭ ‬ايجابيا‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذة‭ ‬الامور‭ ‬سوف‭ ‬تاخذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬تستقر‭ ‬الامور‭ ‬وربما‭ ‬يستغرق‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬وعام

‭-‬وهل‭ ‬يعنى‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستكون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬اهم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬؟

الامر‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تاثير‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ضغوط‭ ‬امريكية‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬بالمعنى‭ ‬السياسى‭ ‬ولكن‭ ‬بالمعنى‭ ‬القانونى‭ ‬فحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المعلنه‭ ‬فهناك‭ ‬بعض‭ ‬المحامين‭ ‬تقدمو‭ ‬بقضايا‭ ‬ضد‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬جاستا‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬اوباما‭ ‬معارضا‭ ‬له‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬اصبح‭ ‬سارى‭ ‬المفعول‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬سوف‭ ‬تجعل‭ ‬تلك‭ ‬الامور‭ ‬تاخذ‭ ‬مجراها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يشكل‭ ‬ضغط‭ ‬سياسى‭ ‬ومعنوى‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬وسوف‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬دولة‭ ‬تمول‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬المتطرفه‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬سوف‭ ‬يوقع‭ ‬ترامب‭ ‬فى‭ ‬تناقض‭ ‬اذا‭ ‬حاول‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السعودى‭ ‬لانه‭ ‬صرح‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬الانظمة‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬الاستقرار‭ ‬وهذا‭ ‬معناه‭ ‬انه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬فى‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬كى‭ ‬تتعامل‭ ‬معه‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مسالة‭ ‬ايران‭ ‬تتطلب‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دراسة‭ ‬للمرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬الامريكى‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬خلق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منظمة‭ ‬اقليمية‭ ‬خليجية‭ ‬تضم‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والاردن‭ ‬تلعب‭ ‬فيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيع‭ ‬صفقات‭ ‬اسلحة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتلك‭ ‬الدول‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬حسم‭ ‬هذا‭ ‬التناقض‭ ‬سوف‭ ‬يستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت

‭-‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬التواجد‭ ‬العسكرى‭ ‬الامريكى‭ ‬سوف‭ ‬يعود‭ ‬مجددا‭ ‬للمنطقة‭ ‬تحت‭ ‬دعوى‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب؟

التواجد‭ ‬العسكرى‭ ‬الامريكى‭ ‬موجود‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬فهناك‭ ‬قواعد‭ ‬ثابته‭ ‬فى‭ ‬البحرين‭ ‬وقطر‭ ‬وقواعد‭ ‬متحركة‭ ‬لخدمة‭ ‬الاسطول‭ ‬الامريكى‭ ‬فى‭ ‬الكويت‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قواعدها‭ ‬فى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والاحمر‭ ‬والقرن‭ ‬الافريقى‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬اقامة‭ ‬قواعد‭ ‬ثابتة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬فى‭ ‬الاربعينات‭ ‬والخمسينات‭ ‬ولكنها‭ ‬تريد‭ ‬علاقة‭ ‬تفاعلية‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬اعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الامريكيين‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬التعاون‭ ‬العسكرى‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وروسيا‭ ‬واكدو‭ ‬ان‭ ‬البديل‭ ‬هو‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬العسكرى‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬سائدا‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفقات‭ ‬السلاح‭ ‬والتدريبات‭ ‬المشتركة‭ ‬والذى‭ ‬توقفت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وهم‭ ‬يعيدون‭ ‬طرح‭ ‬هذة‭ ‬الافكار‭ ‬ويرون‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬امر‭ ‬هام‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الامريكية‭ ‬ولا‭ ‬يقبلون‭ ‬اطلاقا‭ ‬ان‭ ‬تخرج‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬المصرى‭ ‬جيش‭ ‬قوى‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬فى‭ ‬المعارك‭ ‬المشتركة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل‭ ‬فى‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت

‭-‬وهل‭ ‬سيؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬العسكرى‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وروسيا‭ ‬؟

مصر‭ ‬لديها‭ ‬مبدا‭ ‬وهو‭ ‬تنويع‭ ‬الانظمة‭ ‬التسليحية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مصدر‭ ‬وحيد‭ ‬للسلاح‭ ‬ونحن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬اسلحة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬او‭ ‬روسيا‭ ‬او‭ ‬الصين‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬تجميع‭ ‬بعض‭ ‬القطع‭ ‬العسكرية‭ ‬وتصنيع‭ ‬البعض‭ ‬الاخر‭ ‬وهذا‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية‭ ‬العليا‭ ‬ويعطينا‭ ‬حرية‭ ‬الحركة

‭-‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬حول‭ ‬دعم‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬هل‭ ‬تتوقعون‭ ‬تعاونا‭ ‬امريكيا‭ ‬سوريا‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬؟

ترامب‭ ‬يرى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المعتدلة‭ ‬وغير‭ ‬المعتدلة‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬التقسيم‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مايسمى‭ ‬بالمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المعتدلة‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬عسكرية‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬قدرة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬التدخل‭ ‬العسكرى‭ ‬الروسى‭ ‬وغير‭ ‬التوازن‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬،ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فسوف‭ ‬تتعاون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬روسيافى‭ ‬محاربة‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الطرفين‭ ‬ويمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ليشمل‭ ‬المجال‭ ‬السياسى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬بيان‭ ‬جنيف‭ ‬وجنيف‭ ‬2‭ ‬فى‭ ‬ادارة‭ ‬حوار‭ ‬سياسى‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬والمعارضة‭ ‬السياسية‭ ‬البسيطة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اقامة‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬المعارضة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الاسد‭ ‬كما‭ ‬ترغب‭ ‬بعض‭ ‬الدول

‭-‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬الموحده‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬توقعاتك‭ ‬للموقف‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬الدولتين؟

الصين‭ ‬بلد‭ ‬كبير‭ ‬ولديه‭ ‬اوراق‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اقناع‭ ‬ترامب‭ ‬بالتخلص‭ ‬من‭ ‬هذة‭ ‬السياسة‭ ‬وقد‭ ‬اعجبت‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬الصين‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬المكالمة‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬ورئيس‭ ‬تيوان‭ ‬تعكس‭ ‬النظرة‭ ‬الطفولية‭ ‬والمعلومات‭ ‬الطفولية‭ ‬لهذا‭ ‬الرئيس‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمجال‭ ‬السياسى‭ ‬العالمىواعتقد‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬وع‭ ‬من‭ ‬المساومه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬فى‭ ‬المجال‭ ‬التجارى‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬او‭ ‬فى‭ ‬المجال‭ ‬التجارى‭ ‬العالمى‭ ‬وارى‭ ‬انه‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬ترامب‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬موقف‭ ‬اخر‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬اكسين‭ ‬موبيل‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬شركة‭ ‬عملاقة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬له‭ ‬خبرة‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الرؤساء‭ ‬والقيادات‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬

‭-‬وهل‭ ‬ستكون‭ ‬العلاقات‭ ‬الامريكية‭ ‬الصينية‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬تنافس‭ ‬او‭ ‬صراع‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الامور‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬لن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬الصراع‭ ‬ولكن‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تنافس‭ ‬وهو‭ ‬سنة‭ ‬الحياة‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬سوف‭ ‬تحاول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬لتغيير‭ ‬موقف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وجعلة‭ ‬اكثر‭ ‬اعتدالا

‭-‬اذا‭ ‬انتقلنا‭ ‬الى‭ ‬التوتر‭ ‬الحالى‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬هل‭ ‬تتوقعون‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬هذة‭ ‬الخلافات‭ ‬قريبا‭ ‬؟

الخلافات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬اصبحت‭ ‬معروفة‭ ‬ومن‭ ‬الشئ‭ ‬الطبيعى‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬علاقاتها‭ ‬واذا‭ ‬كنا‭ ‬نرفض‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬فاننا‭ ‬نرفض‭ ‬ان‭ ‬يتدخل‭ ‬احد‭ ‬فى‭ ‬شئوننا‭ ‬لان‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬مصالحه‭ ‬ورؤيته‭ ‬فعلى‭ ‬المثال‭ ‬فانه‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬خلافاتنا‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬فاننا‭ ‬لم‭ ‬نوجه‭ ‬اللوم‭ ‬للسعودية‭ ‬لاقامة‭ ‬علاقات‭ ‬معها‭ ‬ولكن‭ ‬الشئ‭ ‬المستغرب‭ ‬ان‭ ‬تستخدم‭ ‬السعودية‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬لمعاقباتها‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الانصياع‭ ‬لمواقفها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬امدادات‭ ‬البترول‭ ‬او‭ ‬وقف‭ ‬بعض‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬السعودية‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬قطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عقب‭ ‬اتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬فان‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬استمرت‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬معوناته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬نفس‭ ‬الموقف‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬ودعم‭ ‬النظام‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الاخوان‭ ‬للادراكة‭ ‬لخطورة‭ ‬الاخوان‭ ‬ولاشك‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬القيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬موقف‭ ‬مندفع‭ ‬يضر‭ ‬بمصالح‭ ‬الشعبين

‭-‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬؟

العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتحسن‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬اردوغان‭ ‬اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لايران‭ ‬فنحن‭ ‬لدينا‭ ‬سياسة‭ ‬عملية‭ ‬فنحن‭ ‬ننسق‭ ‬معها‭ ‬فى‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬اذا‭ ‬توافقت‭ ‬مصالحنا‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬بكين‭ ‬للسكان‭ ‬حيث‭ ‬نسقت‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬للتصدى‭ ‬ن‭ ‬المؤتمر‭ ‬والتى‭ ‬تبيح‭ ‬العلاقات‭ ‬المحرمة‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬نتفق‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬ايران‭ ‬العدوانية‭ ‬تجاه‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬كالبحرين‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والتى‭ ‬تحاول‭ ‬تغيير‭ ‬تركيبتها‭ ‬الديموجرافية

‭-‬وما‭ ‬هى‭ ‬امكانية‭ ‬استجابة‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬لدعوة‭ ‬ايران‭ ‬لاقامة‭ ‬حلف‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذة‭ ‬دعوة‭ ‬غير‭ ‬جاده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ايران‭ ‬ولكنها‭ ‬تحمل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المداعبة‭ ‬السياسية‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحلف‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬حدث‭ ‬تغيير‭ ‬فى‭ ‬سياسة‭ ‬ايران‭ ‬العدوانية‭ ‬تجاه‭ ‬دول‭ ‬المنطقة

‭-‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والصيد‭ ‬سوف‭ ‬تتاثر‭ ‬بعد‭ ‬استخدام‭ ‬الدولتان‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬المصرى‭ ‬الفرنسى‭ ‬لعقد‭ ‬هدنة‭ ‬فى‭ ‬حلب‭ ‬لاخراج‭ ‬المدنيين‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬فالعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬تسمح‭ ‬بوجود‭ ‬خلافات‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الملفات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬ومصر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تضحى‭ ‬بمصالحها‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬او‭ ‬الصين‭ ‬والتى‭ ‬لديها‭ ‬استثمارات‭ ‬واسعة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬او‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬او‭ ‬التبادل‭ ‬التجارى‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ .‬