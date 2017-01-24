الأمير هاري:الجنود يحتاجون الى حس الكوميديا السوداء
تيدوورث (انجلترا) – (رويترز) – تحدث الأمير البريطاني هاري عن حاجة الجنود «لحس من الكوميديا السوداء» للتكيف مع ما بعد الخدمة في مناطق الصراع وذلك أثناء زيارته لمركز لدعم الجنود السابقين الذين يعانون من القلق والاكتئاب والتوتر والغضب ومشاكل الكحوليات. وزار هاري الذي خدم في الجيش البريطاني بإقليم هلمند في أفغانستان مركز المساعدة على تعافي الأبطال في تيدوورث بجنوب انجلترا حيث عرف المزيد عن الفوائد العلاجية للأنشطة الخارجية. وقال «إنه هذا الحس من الكوميديا السوداء. لا يفهمه الكثير من المدنيين ويمكن بالفعل أن يثير العبوس لكن… بدونه لا يمكنك العمل على الإطلاق. يجب أن يكون… جزءا من عملية التعافي.» ويوفر المركز مساعدة مجانية وسرية لأفراد الجيش السابقين وأسرهم وكذلك أسر من ما زالوا في الخدمة. وفي جلسة مع أشخاص استفادوا من برنامج المركز أكد هاري على الحاجة للتواصل مع من يعانون من الاكتئاب والتوتر. وينشط هاري (32 عاما) في مجال زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها المحاربون القدامى بما في ذلك المساعدة في تنظيم دورة ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش في لندن في عام 2014.