الأمير هاري:الجنود يحتاجون الى حس الكوميديا السوداء

– January 24, 2017

تيدوورث‭ (‬انجلترا‭) – (‬رويترز‭) – ‬تحدث‭ ‬الأمير‭ ‬البريطاني‭ ‬هاري‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬الجنود‭ ‬‮«‬لحس‭ ‬من‭ ‬الكوميديا‭ ‬السوداء‮»‬‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الصراع‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬لمركز‭ ‬لدعم‭ ‬الجنود‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والتوتر‭ ‬والغضب‭ ‬ومشاكل‭ ‬الكحوليات‭. ‬وزار‭ ‬هاري‭ ‬الذي‭ ‬خدم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬بإقليم‭ ‬هلمند‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬مركز‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تعافي‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬تيدوورث‭ ‬بجنوب‭ ‬انجلترا‭ ‬حيث‭ ‬عرف‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬الفوائد‭ ‬العلاجية‭ ‬للأنشطة‭ ‬الخارجية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬هذا‭ ‬الحس‭ ‬من‭ ‬الكوميديا‭ ‬السوداء‭. ‬لا‭ ‬يفهمه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬ويمكن‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬العبوس‭ ‬لكن‭… ‬بدونه‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭… ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التعافي‭.‬‮»‬‭ ‬ويوفر‭ ‬المركز‭ ‬مساعدة‭ ‬مجانية‭ ‬وسرية‭ ‬لأفراد‭ ‬الجيش‭ ‬السابقين‭ ‬وأسرهم‭ ‬وكذلك‭ ‬أسر‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭. ‬وفي‭ ‬جلسة‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬المركز‭ ‬أكد‭ ‬هاري‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والتوتر‭. ‬وينشط‭ ‬هاري‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المحاربون‭ ‬القدامى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬إنفكتوس‭ ‬لمصابي‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬