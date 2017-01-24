– January 24, 2017

جعفر: مؤتمر الشباب يحسم الأمر

بغداد – الزمان

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، امس الثلاثاء، أن المؤتمر الخاص بالأندية الرياضية الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة جاء بتوجيه من لجنة الشباب والرياضة، رائياً أن المؤتمر حسم الأمر بشأن انتخابات الأندية اليت ستقام وفق قانون 18 . وقال جاسم محمد جعفر إن الامؤتمر الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة بشأن عائدية الأندية الرياضية جاء بطلب من لجنة الشباب والرياضة، مبينا أن مادفع لعقد المؤتم هو التأويلات والآراء بشان عائدية الأندية مابين ارتباطها بوزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أوتبقى مستقلة.

الوصايا التي خرج بها مؤتمر وزارة الشباب والرياضة للأندية الرياضية الشباب والرياضة تطلق منح الأندية الأسبوع المقبل وأضاف جعفر أن الجميع توصل لحسم واضح خلال الاجتماع الذي قطع الشك باليقين وسنذهب باتجاه قانون 18 الذي تمت فيه القـراءة الاولى بعد أن ألغى قانون 37 .