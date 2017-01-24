باريس تختبر الحافلات بدون سائق لمكافحة التلوث
باريس – (رويترز) – أطلقت باريس امس أول خدمة لحافلات كهربائية بدون سائق بهدف الحد من الازدحام والثلوث الذي يلقي الكثير من سكان باريس باللوم فيه على حالات من السعال والتهاب العين ورشح الأنف. وتوجه أجهزة استشعار وكاميرات الحافلة بموعد التوقف والانطلاق ومدى السرعة التي تسير بها وفي أي اتجاه. ويربط الطريق الذي أجريت عليه التجربة وطوله 130 متر بين محطتي قطارات جارديليون واوسترليتز وهما من أكثر المحطات ازدحاما في المدينة وتقعان على جانبي نهر السين. وسيتم تطبيق الخدمة على طرق أخرى هذا العام حسبما أفادت سلطات المدينة في بيان. وتختبر مدينة ليون بوسط فرنسا أيضا خدمة حافلات بدون سائق.