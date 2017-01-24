باريس تختبر الحافلات بدون سائق لمكافحة التلوث

– January 24, 2017

باريس‭ – (‬رويترز‭) – ‬أطلقت‭ ‬باريس‭ ‬امس‭ ‬أول‭ ‬خدمة‭ ‬لحافلات‭ ‬كهربائية‭ ‬بدون‭ ‬سائق‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الازدحام‭ ‬والثلوث‭ ‬الذي‭ ‬يلقي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬باريس‭ ‬باللوم‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬السعال‭ ‬والتهاب‭ ‬العين‭ ‬ورشح‭ ‬الأنف‭. ‬وتوجه‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬وكاميرات‭ ‬الحافلة‭ ‬بموعد‭ ‬التوقف‭ ‬والانطلاق‭ ‬ومدى‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬بها‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬اتجاه‭. ‬ويربط‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬أجريت‭ ‬عليه‭ ‬التجربة‭ ‬وطوله‭ ‬130‭ ‬متر‭ ‬بين‭ ‬محطتي‭ ‬قطارات‭ ‬جارديليون‭ ‬واوسترليتز‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المحطات‭ ‬ازدحاما‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وتقعان‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬نهر‭ ‬السين‭. ‬وسيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمة‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وتختبر‭ ‬مدينة‭ ‬ليون‭ ‬بوسط‭ ‬فرنسا‭ ‬أيضا‭ ‬خدمة‭ ‬حافلات‭ ‬بدون‭ ‬سائق‭.‬