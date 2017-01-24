– January 24, 2017

الزاكي يستغرب وكوبر يحرص على إسعاد الفراعنة

الكاميرون تتأهل والدولة المضيّفة تغادر أفريقيا بلا هزائم

{ مدن – وكالات: بلغت الكاميرون الدور ربع النهائي من كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الغابون بتعادلها مع الدولة المضيفة سلبا في ليبرفيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى. وباتت الغابون رابع دولة منظمة تخرج من الدور الاول بعد اثيوبيا (1976) وساحل العاج (1984) وتونس (1994). وتصدرت بوركينا فاسو الفائزة على غينيا بيساو 2-صفر في المباراة الاخرى، ترتيب هذه المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الاهداف عن الكاميرون التي ستلاقي السنغال التي ضمنت انهاء الدور الاول في صدارة المجموعة الثانية. ودخلت الكاميرون، بطلة المسابقة اربع مرات (اعوام 1984 و1988 و2000 و2002)، المباراة وهي في حاجة الى التعادل فقط في حين كان يتعين على الغابون الفوز باي نتيجة. وتودع الدولة المضيفة البطولة دون ان تخسر اذ تعادلت في مبارياتها الثلاث. ولعبت الغابون بثلاثة مهاجمين هم بيار ايميريك اوباميانغ ودينيس بوانغا واندري بيوغو بوكو وكانت الطرف الافضل في المباراة معظم فترات المباراة لكن لاعبيها لم يجدوا طريقهم الى الشباك. وكانت ابرز فرصة تلك التي اضاعها اوباميانغ والمرمى مشرع امامه من مسافة قريبة اثر تمريرة متقنة من بوانغا لكنه سدد الى جانب القائم (3). وفي الثواني الاخيرة سدد بوانغا في القائم الايسر وارتدت الكرة باتجاه احد زملائه لكن حارس الكاميرون فابريس اوندوا تصدى لمحاولته ببراعة منقذا مرماه من هدف اكيد ومانحا بطاقة التأهل للكاميرون.

بوركينا فاسووغينيا بيساو

بدورها بلغت بلغت بوركينا فاسو الدور ربع النهائي بعد ان انهت المشاركة التاريخية الاولى لغينيا بيساو في الدور الاول بفوزها عليها 2-صفر في فرانسفيل. وسجل نغومبي ناكولما (11) وبرتران تراوريه (57) الهدفين. ولاحت الفرصة الاولى في الدقيقة الثامنة من انفراد للبوركينابي برتران تراوريه اهدرها بجانب القائم الايمن، ولم يطل الانتظار اكثر من ثلاث دقائق حتى تمكن ناكولما من افتتاح التسجيل. وبدأ سيناريو الهدف من خطأ دفاعي واضح عندما اعاد رودنيلسون سيلفا الكرة برأسه الى حارسه جوناس منديش المنطلق بسرعة من مرماه فلم يتمكن الاخير من العودة لترتطم باسفل القائم الايسر حاول مدافع اخر ابعادها فوصلت الى ناكولما الذي وضعها بسهولة في الشباك (11). وكانت اول محاولة جدية لغينيا بيساو من كرة عرضية حولها الدفاع البوركينابي الى ركنية (34)، واستلمت بعدها زمام المبادرة حتى نهاية الشوط الاول، وتعددت الركلات الركنية لصالحها فتهدد مرمى لحارس كوفي كواكي اكثر من ثلاث مرات في آخر دقيقتين. وجاء الشوط الثاني نسخة طبق الاصل من الاول، بداية هجومية من جانب بوركينا ومحاولات خجولة وبطيئة من قبل غينيا بيساو، وبعد مرور 12 دقيقة، تلقى برتران تراوريه كرة في الجهة اليمنى سار بها حتى دخل المنطقة واطلقها زاحفة استقرت في اسفل الزاوية اليسرى (57). واقتربت غينيا بيساو من تقليص الفارق من ركلة حرة انبرى لها يوسف كانديه فمسحت كرته رأس لاعب بوركينابي وتابعت طريقها صوب المرمى فتدخل الحارس كواكي وابعدها باطراف الاصابع الى ركنية (72). ورد برتران تراوريه بفرصتين ضائعتين في اقل من دقيقة وبنفس الطريقة: كرتان زاحفتان بجانب القائم الايسر (77). وتشارك بوركينا فاسو في النهائيات للمرة العاشرة، وقد حققت مفاجأة في نسخة 2013 في جنوب افريقيا حيث حلت وصيفة بخسارتها امام نيجيريا صفر-1 سجله صنداي مبا في الدقيقة 40.

الزاكي يستغرب

على صعيد اخر تعجَّب بادو الزاكي، مدرب شباب بلوزداد الجزائري، والمدير الفني السابق للمنتخب المغربي، من الهجوم الشديد عليه، عقب انتقاده أسود الأطلس، ومدربهم بعد الهزيمة، أمام جمهورية الكونغو ببطولة أفريقيا. وكان بادو الزاكي، انتقد المنتخب المغربي ومدربهم هيرفي رينارد، عقب الهزيمة أمام جمهورية الكونغو (0-1) ببطولة أفريقيا، قبل أن ينتفض ويسحق توجو بثلاثية. وقال الزاكي، في تصريحات تليفزيونية، اول امس الإثنين: أريد أولاً التأكيد، على أن لديَّ غيرة على منتخب المغرب كباقي المغاربة. كل كلامي كان من جانب غيرتي على بلادي. وأضاف قلت إننا علقنا آمالاً كبيرة على مباراة الكونغو الديمقراطية، من أجل الفوز ومواصلة المشوار الأفريقي بارتياح، لكن الجمهور المغربي صُدم بعد تلك الخسارة. وتابع الكل انتقد وقتها الطريقة التي خسر بها المنتخب في تلك المباراة، من جمهور ومحللين بالقنوات. وتساءل: لماذا تم التركيز على تصريحاتي أنا بالتحديد. وختم الزاكي، الذي يتواجد بالمغرب مع شباب بلوزداد: أشدت بالفوز الأخير الذي سجلناه على توجو، وكذلك بالأداء الذي قدمه اللاعبون.. لذلك أتمنى كل التوفيق للأسود أمام كوت ديفوار. ويحتل منتخب المغرب، المرتبة الثانية بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط، خلف جمهورية الكونغو(4 نقاط)، ويحتاج أسود الأطلس لنقطة وحيدة، أمام كوت ديفوار (الثالثة بنقطتين) للمرور للدور الثاني.

تصريحات كوبر

من جهة اخرى أكَّد الأرجنتينى هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، أنه مثل أي مدرب يقود فريق بكأس أمم أفريقيا، يتمني التتويج بالبطولة، وأن يعود مع فريقه للقاهرة، مرفوعي الرأس. وقال كوبر، في مؤتمر صحفي، اول امس الإثنين: أعرف أن جميع المصريين يتمنون الفوز باللقب، وأنا حريص على إسعادهم. وأضاف أدرك أن غضب بعض المصريين، سببه أنهم يرغبون في رؤية منتخبهم يؤدي في المباريات بشكل أفضل، خاصة وأنهم يرون أن منتخب بلادهم، يضم مجموعة مميزة من اللاعبين. وشدد كوبر، على أن اللاعبين لديهم حماس وإصرار كبير على تحقيق أفضل نتيجية، لكن يجب على الجميع أن يدرك أن المنافسة خلال البطولة صعبة في ظل تقارب مستويات الفرق المشاركة. وقال المدرب الأرجنتيني، مداعبًا الصحفيين المصريين المرافقين للمنتخب: ليس المصريون فقط من يرغبون في الفوز باللقب، بل إن زوجته تطالبه بالعودة للقاهرة بكأس البطولة. وأكد كوبر، أنه اعتذر بصفة شخصية لشريف إكرامى، حارس المنتخب عن سوء التفاهم، الذى وقع نتيجة تصريحات مدربه أحمد ناجى عقب مباراة أوغندا، بأن اللاعب لم يكن مصابًا.