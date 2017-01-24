– January 24, 2017

يد تونس تحقّق فوزاً ثميناً على السعودية

{ باريس – وكالات: أحرز المنتخب التونسي لكرة اليد المركز الـ19 في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا، إثر فوزه الثمين 39-30 على نظيره السعودي، اول امس، الإثنين، في مباراة تحديد المركز التاسع عشر ضمن فعاليات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 24 بالبطولة. وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول من المباراة لصالحه بنتيجة 20-15 بعد أداء قوي من الفريقين، حيث كان المنتخب السعودي ندا قويا لنسور قرطاج في العديد من الفترات، لكن فارق الخبرة لعب دوره لصالح المنتخب التونسي. وفي الشوط الثاني، لم يتغير الأداء كثيرا من الفريقين ليواصل المنتخب التونسي تقدمه، ويوسع الفارق تدريجيا حتى أنهى المباراة بفارق 9 أهداف.