ديزني:فيلم ستار وورز الجديد يحمل اسم ذا لاست جيداي

– January 24, 2017

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬ديزني‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬الفيلم‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ (‬ستار‭ ‬وورز‭/‬حرب‭ ‬النجوم‭) ‬سيحمل‭ ‬اسم‭ (‬ستار‭ ‬وورز‭: ‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬جيداي‭) ‬وسيصدر‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭.‬

وسيتابع‭ ‬الفيلم‭- ‬وهو‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأصلية‭ – ‬مغامرات‭ ‬لوك‭ ‬سكاي‭ ‬ووكر‭ (‬مارك‭ ‬هاميل‭) ‬والأميرة‭ ‬ليا‭ (‬كاري‭ ‬فيشر‭). ‬كان‭ ‬الفيلم‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬الحلقة‭ ‬الثامنة‭.‬

وقالت‭ ‬ديزني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬معجبونا‭ ‬هم‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجرة‭ ‬والمجرات‭ ‬الأخرى‭. ‬وتقديرا‭ ‬منا‭ ‬لمعجبينا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يعلم‭ ‬اسم‭ ‬الفيلم‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬سكاي‭ ‬ووكر‭.. ‬ستار‭ ‬وورز‭: ‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬جيداي‭.‬‮»‬

والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬البريطاني‭ ‬ريان‭ ‬جونسون‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬ديزني‭ ‬إن‭ ‬فيشر‭ ‬صورت‭ ‬كل‭ ‬مشاهدها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها‭ ‬المفاجئة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬نتيجة‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭.‬

ولم‭ ‬تنشر‭ ‬ديزني‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬حبكة‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬التمثيل‭ ‬يتضمن‭ ‬عودة‭ ‬أبطال‭ ‬فيلم‭ (‬ذا‭ ‬فورس‭ ‬أويكنز‭) ‬ديزي‭ ‬ريدلي‭ ‬وجون‭ ‬بوييجا‭ ‬وآدم‭ ‬درايفر‭ ‬ولوبيتا‭ ‬نيونجو‭.‬

وحقق‭ (‬ستار‭ ‬وورز‭: ‬ذا‭ ‬فورس‭ ‬أويكنز‭) ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬إيرادات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬إذ‭ ‬جنى‭ ‬نحو‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬العالمي‭ ‬بعد‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2015‭.‬