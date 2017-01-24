– January 24, 2017

تيانجين الصيني يُغري ألفيس بعرض ضخم

الأرقام القياسية تتساقط في إيطاليا بعد الجولة 21 من الكاليتشيو

{ روما – وكالات: شهدت الجولة 21 من الدوري الإيطالي أحداثا وأرقاما مثيرة، بعضها إيجابي، والآخر سلبي، فيما حافظ يوفنتوس على صدارته لجدول الترتيب. وحقق إيه إس روما ويوفنتوس أرقاما رائعة، كذلك إدين دجيكو، وجونزالو هيجواين، مهاجمي الفريقين. ويقدم موقع نظرة على أهم الحقائق والأرقام التي وقعت خلال هذه الجولة، على النحو التالي:

– عادل روما الرقم القياسي في تاريخ الفريق بالفوز في 13 مباراة متتالية على أرضه، بعد التغلب على كالياري وهو الرقم الذي تحقق عام 1930، كما حقق الفريق 8 انتصارات متتالية في مختلف الملاعب ومختلف المسابقات المحلية للمرة الأولى منذ 3 أعوام تقريبا.

– البوسني إدين دجيكو مهاجم روما سجل هدفه رقم 14 هذا الموسم على ملعب فريقه في مختلف المسابقات ليصبح ضمن أفضل 5 هدافين على ملاعب فرقهم هذا الموسم بين كل فرق الدوريات الأوربية الخمس الكبرى، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

– دجيكو هو الأكثر تسديدا في العارضة والقائمين بين كل لاعبي الكالتشيو هذا الموسم برصيد 5 تسديدات.

– نابولي واصل تسيده خلال المدة الأخيرة في مواجهاته مع إيه سي ميلان، حيث حقق 3 انتصارات في آخر 4 مواجهات بينهما ذهابا وإيابا.

– يوفنتوس حقق رقما قياسيا جديدا بالوصول إلى 27 انتصارا متتاليا على ملعبه في الدوري، ليصبح هو الأكثر تحقيقا للنقاط على ملعبه هذا الموسم برصيد 33 نقطة، فيما يعد نابولي هو الأكثر جمعا للنقاط خارج ملعبه برصيد 18 نقطة.

– لاتسيو تعرض للخسارة التاسعة على التوالي أمام يوفنتوس في مختلف المسابقات.

– يعد لاتسيو هو الخصم المفضل للأرجنتيني جونزالو هيجواين، حيث سجل في شباكه 13 هدفا خلال 11 مباراة.

– هيجواين هو أول لاعب في يوفنتوس يسجل في 5 مباريات متتالية في الدوري منذ أن سجل دافيد تريزيجيه عام 2005 في 9 مباريات متتالية للفريق في الكالتشيو.

– سجل يوفنتوس هذا الموسم 9 أهداف في أول ربع ساعة، وهو أعلى معدل تهديفي خلال هذه المدة بين كل فرق الكالتشيو.

– رفع ماسيمليانو أليجري رصيده من المباريات في الكالتشيو كمدرب إلى 300 مباراة، حقق خلالها 171 انتصارا و62 تعادلا.

– حقق إنتر ميلان 8 انتصارات متتالية في مختلف البطولات للمرة الأولى منذ عام 2012.

– الانتصار الذي حققه إنتر على باليرمو في ملعب الأخير، هو الأول للنيرازوري هناك من عام 2010.

– سجل أليساندرو ماتري مهاجم ساسولو أسرع هدف في الدوري هذا الموسم بعد مرور 58 ثانية فقط، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها في تسجيل هدفين في نفس اللقاء منذ عام 2013، عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس.

– منح أتالانتا فرصة المشاركة للثنائي الشاب أليساندرو باستوني، وفيليبو ميليجوني، ليصبح أول فريق من بين فرق الدوريات الخمس الكبرى يشرك لاعبين تحت 18 عاما سويا.

من جهتها كشفت تقارير صحفية عن اهتمام عدة أندية صينية بالبرازيلي داني ألفيس، مدافع يوفنتوس؛ لاستقطابه خلال مدة الانتقالات الشتوية الجارية. وقالت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، اول امس الإثنين، إن ألفيس، ضمن اهتمامات 3 ندية صينية، هي: هيبي شينا فورشن، وشانغهاي شينهوا، وشتيانجين تيدا، للتعاقد معه. ويملك ألفيس 33 عامًا، عقدًا مع السيدة العجوز، حتى 2018، وعاد مؤخرًا لدكة بدلاء البيانكونيري، عقب تعافيه من الإصابة في الظهر، التي تعرض لها نوفمبر/تشرين ثان الماضي. وأشارت التقارير، إلى أن ألفيس، تلقى عرضًا مغريًا من شانغهاي شينهوا، الذي يدربه البرتغالي أندريه فيلاس بواش، بـ10 مليون يورو في الموسم. وأكدت التقارير، أن ألفيس، لم يحسم مصيره من هذه العروض، في انتظار رأي إدارة يوفنتوس. يذكر أن نيكولا كالينيتش، مهاجم فيورنتينا الحالي، رفض عرضًا مغريًا الأسبوع الماضي، من تيانجين لضمه، وقرر البقاء رفقة صفوف الفيولا.