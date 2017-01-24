توصية طبية بنوم الرضع في غرفة آبائهم للحد من الموت المفاجئ

– January 24, 2017

واشنطن‭ -(‬رويترز‭) – ‬تقول‭ ‬توصيات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينام‭ ‬الأطفال‭ ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬آبائهم‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لتقليل‭ ‬خطر‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنوم‭. ‬وتقول‭ ‬توصيات‭ ‬نشرتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لطب‭ ‬الأطفال‭ ‬إن‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬آبائهم‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬كاملة‭. ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ألا‭ ‬ينام‭ ‬الرضيع‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬السرير‭ ‬مع‭ ‬الآباء‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬متلازمة‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭. ‬وأكثر‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬ينام‭ ‬فيه‭ ‬الرضيع‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬ثابت‭ ‬مثل‭ ‬سرير‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬حشايا‭ ‬لينة‭ ‬أو‭ ‬مصدات‭ ‬أو‭ ‬وسائد‭. ‬وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لوري‭ ‬فيلدمان‭-‬ونتر‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬توصيات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لطب‭ ‬الأطفال‭ ‬إن‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الغرفة‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬السرير‭ ‬ربما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬متلازمة‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وقالت‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن»النوم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬السرير‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لمتلازمة‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭ ‬وهذا‭ ‬أهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرضع‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬والأطفال‭ ‬المبتسرين‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الطبيعي‭.‬‮»‬‭ ‬وتشجع‭ ‬التوصيات‭ ‬الجديدة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬التلامس‭ ‬المباشر‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬بين‭ ‬الأم‭ ‬ووليدها‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬متلازمة‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭. ‬وقالت‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬إن‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬يمكن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬متلازمة‭ ‬الموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تنام‭ ‬الأم‭ ‬مع‭ ‬رضيعها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬السرير‭ ‬لجعل‭ ‬الرضاعة‭ ‬ملائمة‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ .‬