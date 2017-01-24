إطلاق بوكيمون جو في كوريا الجنوبية بعد تأخر ستة أشهر

– January 24, 2017

سول‭-(‬رويترز‭) – ‬أطلق‭ ‬تطبيق‭ ‬بوكيمون‭ ‬جو‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تدشينه‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬تأخير‭ ‬تسببت‭ ‬فيه‭ ‬مخاوف‭ ‬أمنية‭ ‬تتصل‭ ‬بخرائط‭ ‬جوجل‭. ‬واكتسب‭ ‬التطبيق‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وكان‭ ‬وراء‭ ‬تجمع‭ ‬حشود‭ ‬في‭ ‬المتنزهات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬بينما‭ ‬يبحث‭ ‬المستخدمون‭ ‬عن‭ ‬شخصيات‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬دون‭ ‬الصفر‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬شوارع‭ ‬سول‭ ‬صخبا‭ ‬مفاجئا‭ ‬ملحوظا‭. ‬وقال‭ ‬ليم‭ ‬جاي‭ ‬بويم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوكيمون‭ ‬كوريا‭ ‬‮«‬انتظرنا‭ ‬طويلا‭ ‬وعملنا‭ ‬بجد‭ ‬شديد‭ ‬لإطلاق‭ ‬بوكيمون‭ ‬جو‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬‮»‬‭ ‬ويعتمد‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬خرائط‭ ‬جوجل‭. ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حدت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬تتصل‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭. ‬وطورت‭ ‬شركتا‭ ‬نينتندو‭ ‬ونيانتك‭ ‬تطبيق‭ ‬بوكيمون‭ ‬جو‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬نيانتك‭ ‬أو‭ ‬بوكيمون‭ ‬كوريا‭ ‬كيف‭ ‬تمكنتا‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬المشكلة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬خرائط‭ ‬جوجل‭. ‬وقال‭ ‬ليم‭ ‬‮«‬استخدمنا‭ ‬مصادر‭ ‬بيانات‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬ومتنوعة‭.‬‮»‬

وتقول‭ ‬مؤسسة‭ ‬نيوزو‭ ‬البحثية‭ ‬ومقرها‭ ‬أمستردام‭ ‬إن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬هي‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليابان‭ .‬