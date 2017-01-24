– January 24, 2017

الفنون الموسيقية تنعى ذياب خليل عن عمر ناهز 68 عاماًَ

رحيل ملحن أغنية عليك أسأل وياجلمه إنت

الزمان

شيعت محافظة البصرة صباح امس الثلاثاء الملحن ذياب خليل الذي توفي في فجره الى مثواه الاخير ، وحضر مراسم التشييع نقيب الفنانين فرع البصرة فتحي شداد وحشد من الفنانين والاعلاميين وجمهور ومحبي الراحل ، واكد شداد ان الراحل كان يعاني من مشاكل قلبية اشتدت عليه مؤخرا مما ادت الى وفاته .

من جهتها نعت دائرة الفنون الموسيقية الملحن البصري الكبير ذياب خليل بعد معاناته المرض الذي لم يمهله طويلا ، واعلن البيت الثقافي البصري صباح الثلاثاء الرابع والعشرين من الشهر الجاري كانون ثان وفاة خليل في مستشفى الصدر في البصرة 68 عاما تاركاً للموسيقى ارثا موسيقيا والحاناً عراقية مازالت في ذاكرة العراقيين تتقدمها اغنية عليك اسال للمطرب فاضل عواد واغنية ياجلمه انت للمطرب الكبير سعدون جابر وعشرات الاغاني العاطفية والوطنية ، ومن جهتها نعت دائرة الفنون الموسيقية الملحن ذياب خليل وقال معاون المدير العام والمشرف على الفرق الفنية الخبير مجيد حميد حسين ان ( رحيل الملحن الكبير ذياب خليل يعني سقوط عمودا من اعمدة الموسيقى العراقية المهمة في محافظة البصرة وكانت الدائرة تتابع وباهتمام حالته الصحية من خلال الاتصالات بالفنانين من زملائه واصدقائه ولكن مشيئة الله عزوجل كانت هي الاقوى لياخذه الى جواره ) واضاف ( ان الدائرة وبمنتسبيها تلقوا الخبر صباح الثلاثاء بحزن عميق في وقت كانت الدائرة تعتزم خلال العام الجاري على تضييفه وتكريمه لما قدمه من منجز موسيقي عراقي نفخر له مثلما كانت ومازالت الدائرة تضيف وتحتفي بالرموز الموسيقية والغنائية وخاصة الذين اثروا الساحة الموسيقية والغنائية بروائعهم الموسيقية ومن الذين يرقدون الان على فراش العافية وبالرغم من التخصيصات المالية الخجولة والتي تعاني منها الدائرة فاننا نحاول جاهدين متابعة حالة الفنانين الصحية والماديةوالمعنوية وفاء منا لما قدمه الموسيقي والمطرب العراقي ، فلقد عرفنا الملحن الراحل ذياب خليل ملحنا مجتهدا ومبدعا وسطر الحان عملاقة في سماء الاغنيةالعراقية ومنذ سبعينيات القرن المنصرم وكان يتمتع بخلق رفيع وعلاقات طيبة مع خيرة الفنانين من محافظة البصرة ، ولايسعنا الى ان نقدم احرالتعازي باسم وزارة الثقافة ودائرة الفنون الموسيقية الى ذوي وزملاء وجمهور الراحل ونسال الباري عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون )

ومن جانبها نعت نقابة الفنانين العراقيين ورابطة المثقفين العراقيين الملحن ذياب خليل ووصفت رحيله بالخسارة الموسيقية في عموم العراق والبصرة خصوصا واشادت بماقدمه الراحل من اعمال على مدى اكثر من 30 عاما وتعامل مع كبار المطربين اضافة الى علاقاته الحميمة مع الموسيقيين العراقيين وقدم خلال حياته عشرات الالحان العاطفية والوطنية التي تغنت بحب العراق كما تمتاز اغانيه بالهدوء والعذوبة وغنى له كبر المطربين كالفنان فاضل عواد وسعدون جابر والراحل فؤاد سالم الذين كانوا يترددون عليه في محافظة البصرة بعد ان عقد معهم علاقات حميمة وفنية . ونال الراحل خلال مشواره عدة جوائز وشهادات تقديرية اهمها تكريمه من قبل تجمع فنانو العراق عندما كرمته الملحن تثميناً لمسيرتة الفنية الحافلة بالعطاء والنجاح حيث زار وفد من تجمع “فنانو العراق ” الملحن البصري ذياب خليل للاطلاع على حالتة الصحية وتقديم درع الابداع تثمينا لجهده الفني والجدير بالذكر ان ذياب خليل لحن العشرات من الاغاني منها اغنية عليك اسأل لفاضل عواد و اغنية يا نجمة للفنان سعدون جابر واغنية ضي الكمر للفنان فؤاد سالم.

قصر الثقافة والفنون في البصرة هو الاخر عقد له في عيد الأضحى المبارك أمسية فنية،

حيث احتضنت قاعة قصر الثقافة بحضور حشد من البصريين للاحتفاء بالملحن الكبير الموسيقار ذياب خليل، الذي غنّى من الحانه كبار المطربين من فناني الزمن الجميل في سبعينيات القرن الماضي، منهم فاضل عواد والراحل فؤاد سالم والراحل رياض أحمد، اضافة الى الفنانين ياس خضر وسعدون جابر وقحطان العطار و حميد منصور و غادة سالم و هادي سعدون وعارف محسن ومحمود انور وسها عبدالامير وفخري عمر وغيرهم الكثير. فبالرغم من تخصصه بالجغرافية لتخرجه في كلية الآداب بجامعة البصرة أواسط السبعينيات، الا أنه عشق الفن وأستطاع أن يضع لأسمه مكانا بارزا في الساحة الفنية العراقية.الموسيقار ذياب خليل، قدمه للحضور الدكتور ماهر الكتيباني قائلا (قبل أن نتحدث بسطور متواضعة عن ذياب خليل أذكر قولا سمعته من الشاعر المبدع داود الغنام وملخص هذا القول : لقد غنى لي المطرب فاضل عواد اغنية يلوموني خل يلوموني والتي لحنها الفنان الكبير ذياب خليل وكان عمري في وقتها 17 عاما حيث كنت في الصف الرابع الأعدادي، وقد اخذها مني ذياب خليل وكان لدى ذياب لحن، وطلب مني ان اكتب كلمات توافق اللحن، واعطاها لفاضل عواد، وكان ذياب في حينها ايضا ملحنا مبتدئا، وكان قد لحن اغنية يجلمة انت لسعدون جابر، وقد حققت اغنية يلوموني شهرة كبيرة، وكان الجمهور يتصور انها لجبار الغزي، بسبب كثرة تعامل فاضل عواد مع الغزي. بعدها، كتبت اغنية لالي لالي لسيتا هاكوبيان، واغنية الله عالينسه حبيبه والفوته فوته لرياض احمد، ثم توالت الاعمال، ولكن عملي كان مبعثرا، فلم يكن هناك من يلتزمني و كانت طبيعة علاقتي مع الملحن ذياب خليل هي اننا كنا نعمل معا بالتدريس، ونلتقي بشكل يومي، كما كنا نذهب الى بغداد في العطلة الصيفية، وذياب ملحن مبدع ومؤدب، والحانه كبيرة، ولكن مشكلته انه يعطي اعماله لأي فنان يلتقيه، حتى لو كان غير معروف، لذا ضاعت منا الحانا مهمة، مثل اغنية لاتسافر والتي غناها هادي سعدون، وكنت الوم ذياب على ذلك، ولكنه كان يقنعني بأن مسألة وجودنا بشكل دائم في بغداد مستحيلة، وقد لانجد المطربين المعروفين اثناء قدومنا، لذا يكون مضطرا الى اعطاء الحانه لبقية المطربين) واضاف الكتيباني، (كان ذياب مولعاً منذ صباه بالموسيقى لذا تعلم العزف على العود بمفرده ومن دون معلم فهو يتمتع بذكاء حاد ومفرط، كان له الفضل الكبير والسبّاق في ادخال الايقاعات البصرية الى الاغنية والموسيقى العراقية، مثل الخشابة وايقاعات البحر بكل الوانها سواء في الاغاني التي لحنها او الاوبريتات الضخمة التي قدمها خلال عمره الفني). واستمر عن الحديث عن سيرة الموسيقار الكبير، متناولا قصة اغنية يجلمة انت للفنان سعدون جابر، واغانٍ اخرى.وهناك محطات مهمة في نتاج ذياب خليل اللحني وهي لحن اغنية عليك اسأل غناء فاضل عواد كلمات كريم خليل ونالت هذه الاغنية شهرة عربية وغناها اكثر من مطرب ومطربة عربية، ولحن اغنية حبينه ضي الگمر غناء فؤاد سالم، واغانٍ اخرى.

ولابد ان نذكر ان الملحن الراحل طالب القرغولي كان معحباً جداً بالحانه وكان يهيئ له استوديو التسحيل بيسر وسهولة حال قدومه من البصرة الى بغداد عندما كان الملحن طالب رئيساً لقسم الموسيقى في الاذاعة والتلفزيون وقدم ذياب خليل اغنية جميلة من الحانه وهي اغنية ابو نونة التي مازالت حاضرة في الاذهان. وفي ختام الأمسية تم تقليد عدد من المبدعين ومنهم المحتفى به الموسيقار ذياب خليل بقلائد الأبداع من قبل رابطة المبدعين اعتزازا بأبداعاتهم.هذه الأمسية التي أقامتها رابطة المبدعين العراقيين في البصرة بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في البصرة أكدت أن رابطة المبدعين ستكون اشراقة مهمة في الساحة الفنية الأبداعية بكل التخصصات، وستستضيف المبدعين في أماس جميلة يستذكر معهم الحضور والمتابعون الحياة الفنية والأنسانية.

يشار الى ان الملحن الراحل ذياب خليل من مواليد البصرة عام .1949