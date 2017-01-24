اكتشاف حفرية ثعلب ماء كبير الحجم

– January 24, 2017

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬حفرية‭ ‬ثعلب‭ ‬ماء‭ ‬كبير‭ ‬الحجم‭ ‬كالذئب‭ ‬كان‭ ‬يجوب‭ ‬الأنهار‭ ‬والبحيرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المستنقعات‭ ‬الرطبة‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬6‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬عام‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬ثعلب‭ ‬الماء‭ ‬الكبير‭ ‬المكتشف‭ ‬الذي‭ ‬يسمى‭ (‬سياموجيل‭ ‬ميليلوترا‭) ‬يزن‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كيلوجراما‭ ‬ويصل‭ ‬طوله‭ ‬إلى‭ ‬مترين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭ ‬الموجودين‭ ‬حاليا‭. ‬وقال‭ ‬دنيس‭ ‬سو‭ ‬مسؤول‭ ‬الحفريات‭ ‬النباتية‭ ‬بمعهد‭ ‬كليفلاند‭ ‬للتاريخ‭ ‬الطبيعي‭ ‬‮«‬يذكرنا‭ (‬سياموجيل‭ ‬ميليلوترا‭) ‬بتنوع‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬وكم‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجابات‭ . ‬

من‭ ‬كان‭ ‬يتصور‭ ‬ثعلب‭ ‬ماء‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬ذئب؟‮»‬‭ ‬ويملك‭ ‬ثعلب‭ ‬الماء‭ ‬المكتشف‭ ‬أسنانا‭ ‬خلفية‭ ‬كبيرة‭ ‬وفكين‭ ‬قويين‭ ‬استخدمها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الأجسام‭ ‬الصلبة‭ ‬مثل‭ ‬المحار‭ ‬الكبير‭ ‬ورخويات‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬وكان‭ ‬يستطيع‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الضحلة‭ ‬والمستنقعات‭. ‬عثر‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬الحفرية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬يونان‭ ‬الصيني‭ ‬وشملت‭ ‬جمجمة‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬وفكا‭ ‬سفليا‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الأسنان‭ ‬والعظام‭.‬

وأكبر‭ ‬ثعالب‭ ‬الماء‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬هي‭ ‬ثعالب‭ ‬الأنهار‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬يزن‭ ‬الواحد‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬كيلوجراما‭. ‬ويرجع‭ ‬تاريخ‭ ‬أقدم‭ ‬ثعلب‭ ‬ماء‭ ‬معروف‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬لكن‭ ‬تطور‭ ‬الحيوان‭ ‬غير‭ ‬مفهوم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬نظرا‭ ‬لندرة‭ ‬الحفريات‭ ‬وتفرقها‭ ‬في‭ ‬مواطن‭ ‬مختلفة‭ .‬