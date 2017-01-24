اكتشاف حفرية ثعلب ماء كبير الحجم
واشنطن – (رويترز) – اكتشف علماء حفرية ثعلب ماء كبير الحجم كالذئب كان يجوب الأنهار والبحيرات في منطقة المستنقعات الرطبة بجنوب غرب الصين قبل نحو 6.2 مليون عام. وقال الباحثون امس إن ثعلب الماء الكبير المكتشف الذي يسمى (سياموجيل ميليلوترا) يزن نحو 50 كيلوجراما ويصل طوله إلى مترين وهو ما يجعله أكبر من أي من أقاربه الموجودين حاليا. وقال دنيس سو مسؤول الحفريات النباتية بمعهد كليفلاند للتاريخ الطبيعي «يذكرنا (سياموجيل ميليلوترا) بتنوع الحياة في الماضي وكم الأسئلة التي لا تزال تحتاج إلى إجابات .
من كان يتصور ثعلب ماء في حجم ذئب؟» ويملك ثعلب الماء المكتشف أسنانا خلفية كبيرة وفكين قويين استخدمها على ما يبدو في التغلب على الأجسام الصلبة مثل المحار الكبير ورخويات المياه العذبة وكان يستطيع السباحة في المياه الضحلة والمستنقعات. عثر الباحثون على الحفرية في إقليم يونان الصيني وشملت جمجمة شبه كاملة وفكا سفليا وعددا من الأسنان والعظام.
وأكبر ثعالب الماء الموجودة حاليا هي ثعالب الأنهار في أمريكا الجنوبية التي يزن الواحد منها ما يصل إلى 32 كيلوجراما. ويرجع تاريخ أقدم ثعلب ماء معروف على الأرض إلى 18 مليون عام لكن تطور الحيوان غير مفهوم على وجه الدقة نظرا لندرة الحفريات وتفرقها في مواطن مختلفة .