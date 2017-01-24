– January 24, 2017

معتقدات شعبية وخرافات

عـلاء لازم العيـسى

البصرة

أصدرت دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد، ضمن سلسلة معاجم وموسوعات، كتاباً بعنوان (معجم المعتقدات والخرافات) لمؤلفته فيليبا وارنغ، وترجمة الأستاذ رمضان مهلهل سدخان، يقع الكتاب في (320) صفحة، وقد ضمّ بين دفتيه أكثر من (550) مادة لتجعل منه مؤلفته أوسع عمل من نوعه، إذ يمثّل أكثر الخرافات شيوعاً في أوروبا، والتي ما زال أكثرها موجوداً حتى لحظة تأليف الكتاب.

ومما ذكرته المؤلفة فيما يخصّ عقائدهم الشعبية المتعلقة بالحيوانات، تقول الخرافة الأمريكيّة إن الاحتفاظ بقرن ثور في المنزل فعال جداً ضد الشيطان، أما قرن الغزال فسيدرأ الإصابة بالعين الشريرة في بريطانيا واسبانيا، وأنّ (حدوة الحصان) إذا علقت على مدخل البيت فإنها تشير إلى الحظ الحسن، ومن المتفق عليه أنه لابد أن تشير إلى الأعلى، لأنه عندما تكون إلى الأسفل فإن الحظ سوف يهرب، ويعتقد صيّادوا السمك الاسكتلنديون أن (حدوة الحصان) المثبتة على الصارية ستحمي السفينة من العواصف، أما سكان الريف الشمالي فيقولون بأنه عندما تجد حدوة حصان، ابصق عليها وارمها فوق ذراعك اليسرى وأطلب أمنية، وسوف تتحقق هذه الأمنية.

وتحتل (البومة) مساحة كبيرة من معتقدات الأوروبيين وخرافاتهم، فعديد من سكان الأرياف يقولون بأن رؤية البومة تحلّق، أو سماعها تنعب نهاراً يجلب سوء الحظ، وأن هناك اعتقاداً بأن أيّ شخص يُطيل النظر في عش البومة سيغدو تعيساً وكئيباً لما تبقى من حياته، وعند رؤية الطائر يجثم لفترة طويلة على منزل، أو يخفق بجناحيه على زجاج النافذة، ينذر هذا بوفاة أو مرض داخل المنزل، وفي فرنسا، عندما تسمع المرأة الحامل صوت بومة، فإن هذا فألٌ بأن الجنين الذي في بطنها سيكون بنتاً.

ويعتقد بعض عمال المناجم بأنّ رؤية (الأرنب) وهم في طريقهم إلى المنجم يُنذر بكارثة، بينما في أجزاء من انكلترا، عندما يُرى الأرنب الأبيض بالقرب من المنزل، يُقال بأن ذلك يُنذر بحدوث وفاة في أحد هذه المنازل، ويعتقد الفلاحون بأن قدم الأرنب سيجعل أشجار الفاكهة تزهر بشكل كبير عند استخدام إحداها لنقل حبوب اللقاح لغرض التلقيح.

وكمحاولة لدفع النحوسة والأرواح الشريرة عن المنازل الجديدة يقومون بنثر شئ من (الملح)، أو إدخال كميّة قليلة من هذه المادة، كذلك ما يزال هناك أناس في بريطانيا ممّن يحتفظون بكميّة قليلة منه معهم ليضمنوا نجاح جميع معاملاتهم، ويحملون قبضة في أيديهم عند خروجهم ليلاً ليحميهم في الظلام.

أما الخرافات المتعلقة بالزواج والحب فلا حصر لها، فلعدة إجيال خلت كانوا يخبرون الصغيرات البريطانيات والألمانيات بأنهن عندما يأكلن آخر شيء يبقى في الطبق، فإنّهنّ سيصبحن عانسات، لكن الفتيات الأمريكيّات الصغيرات أفضل حالاً بكثير، إذ إنهن يعرفن بأن التي تتناول آخر لقمة من الكيك في وقت الشاي ستكون أول من تتزوج، وهناك حظ حسن خاص بانتظار الفتاة التي تأكل آخر قطعة من الخبز والزبد في وقت الشاي، لأن الخرافة تقول بأنها ستكون على موعد مع زوج وسيم وجميل، أو مبلغ كبير من المال.

ومن أجل ضمان عدم ضيق الأيام المقبلة، وإن كلّ شئ بلا منغصات، فإنّ معظم الفتيات يقلعن ــ أثناء إجراء مراسيم الزواج ــ عن لبس الحذاء أو القفاز.

ولضمان حسن حظ الفتاة في زواجها، تنصّ التقاليد على أنّ العروس يجب أن ترتدي الثياب البيضاء، أو الوردي، أو الأزرق السمائي، أما اللون الأحمر فإنه منحوسٌ جداً، وكذلك يكون الأخضر لوناً غير سعيد لأنه يمثّل الغيرة، وأن لا تكون هناك رسومات على الثوب، لا سيما الطيور التي تُعدّ فألاً سيئاً، وأية عروس تُعطى ثوباً قد إرتدته أمّها يقال إنّ هذا يجلب الحظ.

وفي الطريق إلى الكنيسة يكون فألاً سيئاً بالنسبة لحفلة الزفاف مقابلة شرطي، أو طبيب، أو محام، أو كاهن، أما إذا عبر (ضفدع الطين) أمام العروس فإنّ كلّاً من الزوجين سينعمان بالرفاهية والسعادة، ويجب أن تدخل العروس من الباب المعيّن للمغادرة منه، أما عند المغادرة بعد انتهاء المراسيم فيكون فأل شؤم للعروس أن تقابل موكباً جنائزياً، في حين يكون فألاً حسناً إن قطعت طريقها قطة سوداء، وثمّة خرافة أخرى تقول إذا ذهبت العروس للنوم أولاً في ليلة زفافها، فإنها ستموت قبل زوجها.

ومن أطرف معتقدات الزواج والتي سادت لعدة أجيال بأن ربط (حذاء) بسيارة العروس المغادرة، سيضمن حسن الحظ والسعادة للزوجين !!، وقبل ظهور السيارات كانوا يرمون (الحذاء) وراء الزوجين لتحقيق نفس الغرض، ولإبريق الشاي حصة من الخرافات، إذ تحذر الجدات الشابات من عدم تحريك (إبريق شاي) يغلي، بحيث تواجه فوهته الحائط، وإلا لن يجدن زواجاً. ومن معتقدات البحارة في الغرب أنهم يسترضون الأرواح التي تسكن أعماق البحار، عندما تنطلق سفينة جديدة، بكسر زجاجة (شمبانيا) على مقدمة السفينة، فقد جرت عادة القدماء منهم على تلطيخ مقدمة السفينة بالدم البشري، ذلك لأنه عندما ينزل في الماء يكون بمثابة (أضحية) للآلهة، واستبدل هذا فيما بعد بالنبيذ الأحمر، ثمّ بالشمبانيا.

ولعبت الأرقام دوراً هاماً في الخرافة في أوربا، فالشخص المولود في اليوم الأول من الشهر يكون محظوظاً، بينما يكون هذا الرقم منحوساً وشؤماً بالنسبة إلى النزول في منزل جديد، أما الرقم (7) فهو رقم مقدّس، ويُعدّ يوماً سيكون فيه النجاح حليف أيّ مشروع، بينما الرقم (11) هو رقم منحوس بلا نقاش، وكذلك الرقم (13) يُعدّ رقماً منحوساً بامتياز، وهناك طرق كثيرة لتحاشيه، فهم في المدرسة يوصلون جداول ضرب الأرقام إلى (12 12) ولا تتعدى ذلك، وربّما يكون في عدم الاستمرارية إلى الرقم (13) في جدول الضرب عودة لا واعية إلى الأزمنة المبكرة والخرافات.

وهناك الكثير من المعتقدات والخرافات المرتبطة بالنباتات، فشجيرة (الآس) تُعد نبتة محظوظة وبالأخص عندما تنمو على أيّ جانب من جانبي الباب الأمامي، لأن المنزل وساكنيه سيكونون دائماً سعداء وآمنين، وتعليق (البصل) في الغرفة يبعد المرض، وينظر إلى شجرة (البلوط) على أنها شجرة مقدسة، وإنّ سوء الحظ سيلحق بأولئك الذين يُسقطون إحداها، أما شجرة (الصفصاف) فهي الرمز التقليدي للحزن وترتبط كثيراً بأولئك الذين هجرتهم حبيباتهم، ويُنسب إلى (الثوم) قوى عظيمة في طرد الأرواح الشريرة من المنزل، وهناك عدد من معتقدات الحب مرتبطة بثمرة (التفاح)، ففي النمسا يعتقد بأن الفتاة يمكنها معرفة مستقبلها بفتح تفاحة في ليلة القديس توماس وعد البذور، فعندما تجد عدداً زوجياً عندها ستتزوج عما قريب، وتقول خرافة أوروبية أخرى بأن الفتاة عندما يكون لديها عدد من العشّاق وهي غير قادرة على الإختيار، فإنّ بذرة التفاحة ستقوم بالمهمة ؛ حيث إنها تأخذ البذور وترمي واحدة بعد الأخرى في النار، ومع كلّ بذرة تقرأ اسماً من الأسماء، فإذا انفجرت بصوت مدو، فإن صاحب الإسم ينفجر بها حبّاً.