– January 24, 2017

باب الشيخ وأطماع الاحتلال وتنفيذ الحكام

محلة تنجب شخصيات وطنية لامعة وتتحدى قهر الإحتلال

عبد الفتاح عواد مطر النعيمي

بغداد

باب الشيخ، هذه (الأم الكبيرة) الشعبية الطيبة العريقة في التاريخ والقدم وبكل التقاليد والمبادئ والقيم والعزة وعبق وروح الإخوة والتعاون والجيرة ، كلها اقترنت بيوم ميلادي على أرضها وترعرعت مع كل سكانها من ناسها وعوائلها الطيبين، في بيوتها وبين أزقة محلاتها وعاشرنا رموزها ومراقدها وجوامعها وتكاياها وحسينياتها، وخاصة رمزها الصوفي المقدس (الشيخ عبد القادر الكيلاني) قدس الله سره.

باب الشيخ الأم الخالدة في ذهني وحياتي، وقد عشقتها عشقا صوفيا منذ ولادتي وترعرعت في أحضانها، منذ عام (1940) وحتى الآن. وأنا على أعتاب وأبواب الثمانين من الأعوام ومازلت متيماً وعاشقا وولهانا، لـ(باب الشيخ) حبيبتي، كما هي عشقي وتيممي الأكبر (لامنا الحبيبة بغداد العزيزة الغالية) عاصمة الدنيا.. العراق، رمزنا العظيم _ الذي يغسل وجهها كل فجر وكل اشراقة شمس وصوت تغريد النوارس التي تغازل أمواج دجلة الخير وتداعبه.. دجلة الخير الذي نتوضأ في مياهه الطاهرة عند وقت كل صلاة وسماعنا نداء الله اكبر.. وإطفاء ظمأ عطشان، وإرواء كل زرع ونخلة ووردة… باب الشيخ المحلة الرائعة بكل مشارب وأجناس وألوان سكنتها وساكنوها وعظمة صلاتهم الاجتماعية التكافلية البديعة وهي تضمنا في أحضانها الدافئة، كأم حنون تحرص على أبنائها من كل شر وسوء… حقا إنها أم مقدسة ومدرسة كبيرة ورائعة علمتنا معنى الحب وقيم الحياة، وحب واحترام الجيرة ومد يد المساعدة والتكافل بين الأخ وأخيه والجار لجاره، دون النظر إلى الدين أو القومية أو المذهب أو الطائفة أو اللون.. أو هكذا علمتنا وربتنا هذه الأم البارة العظيمة (باب الشيخ) التي كانت تضم تحت جناحيها محلات وتوابع، ولكن مع الأسف الشديد إن معظم هذه المحلات قد هدمت وأزيلت معالمها ورحلوا وهاجروا سكانها!!!.. وهي (المحصورة بين شارع محمد القاسم الحالي وبين السدة الشرقية ناظم باشا، سابقا، من جهة الشرق وبين نهر دجلة من الغرب ومن كراج النهضة وشارع الهادي امتدادا إلى ساحة الوثبة وجسر الأحرار شمالا، وساحة التحرير وساحة الطيران جنوبا). وان المحلات هي (باب الشيخ الأم، شيخ رفيع، تحت الطاق، عكد الأكراد، فضوة عرب، كهوة شكر، السوامرة، الفناهرة، السنك، سيد سلطان علي، المربعة، العوينة، الصدرية، سراج الدين، حي الأكراد، حي الكيلاني (الأرمن)، الكولات، الكوازة، البرابرة، الدوكجية، الخلاني، راس الساكية، التسابيل، خلف السكة، الخندق، مقبرة عبد الوهاب ابن الكيلاني، بين السكتين(حجي منيشد)، عبد الجري، المشاهدة، البستان).. وغيرها من المحلات والأماكن التي أصبحت اثرا بعد عين.

شخصيات بارزة

وقد أنجبت باب الشيخ هذه المحلة الكبيرة(الأم) الولادة العريقة شخصيات بارزة يشار إليهم بالفخر والاعتزاز والبنان بعد أن تبؤوا مراكز كبيرة ومهمة في سلم ووظائف الدولة والحكومة وقيادة الحركات الوطنية وفي مجالات السياسة والأدب والقانون والثقافة والشعر وكافة الفنون، وقادة كبار في الجيش والشرطة والأمن الوطني، وقد تركوا بصمات سيظل يشهد لها التاريخ وقد نشأت وتكونت فيها أي في باب الشيخ عوائل ذات قيم وتقاليد دينية واجتماعية، وأدبية وسياسية وثقافية، سجلت حضورها وأدت دورها، وقد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ولازالت ترفد وتعطي ارض العراق برجالاته ونسائه المميزون الأكفاء (كعين لا تنضب).

إن معظم الأحزاب السياسية والحركات الوطنية والجماهيرية وقياداتها قد برزت وتكونت من مخاض ورحم هذه (الأم) باب الشيخ التي علمتنا وربتنا، هذه الأم البارة العظيمة (باب الشيخ) التي أرضعتنا حليب الحب والحنان، حليب القيم والمبادئ لحب الخير وحب الناس وحب الوطن، وقد عشنا فعلا وواقعا وكأننا عائلة واحدة تحمل قيماً وطقوساً إنسانية صادقة واحدة مجردة من (الأنا)، والأنانية، والمصالح الذاتية المقيتة التي لاتمت لمجتمعنا البغدادي والشعب العراقي بأي صلة تذكر!؟، بل استوردت ووفدت إلينا مع الاحتلال البغيض وأزلامه الأقزام من عملائه الذين تربوا ومازالوا على حياة الذلة واكل السحت الحرام والفساد.. وإفساد الذمم، فجاءوا مع سيدهم المحتل وهم يحملون أحقر واخطر أمراض (الفايروسات) وأرذلها وأفسدها من العادات والتقاليد والتحلل، ونظم وحكم الطائفية والمذهبية والقومية الشوفينية والاثنية، وكل الأمراض السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية وغيرها، التي أصابت المجتمع العراقي بالصدمة والضعف والتفكك، وسلب إرادته وكتم صوته في الحياة الحرة الكريمة، ومسخ وتحطيم عاداته وتقاليده وتشويه قيمه الإنسانية والاجتماعية، الكبيرة المقدسة التي كان يتميز ويتمتع بها شعبنا العراقي بين أمم العالم وفق ما أقرته دساتير وقوانين السماء والأرض منذ آلاف السنون … كل هذا المخاض الصعب الخطير قد جاء به المحتل مع أدواته وأداته، من الحكام الذين نصبهم المحتل الغاصب حكاما على رقابنا ويتحكمون بمصيرنا كيف ما يشاءون، من اجل تنفيذ مخططات وبرامج وأهداف أسيادهم، في تهدين وتخريب وتشويه كل ماشيده وبناه وعمله من انجاز شعبنا في مسيرته الحضارية التقدمية منذ تأسيس الحكومة العراقية عام (1921) وذلك لغرض إعادته القهقرة وإرجاعه لعهد ماقبل الصناعة، بعد أن تجاوز (العراق) في مسيرته الطويلة الحضارية النضالية وتقديم التضحيات البشرية والمالية وعرق الجبين وتعب وسهر الليالي في سبيل التقدم والرقي في مجالات واستكمال صناعاته الوطنية وحقول الزراعة وصناعة النفط بكل مراحلها وكذلك تجاوز العراق محيطه الإقليمي في رقي ومجانية التعليم بكافة مراحله ومجانية وتطوير الصحة وتوفير كافة خدماتها لكل مواطن، مع تقديم معظم الخدمات بحيث تجاوز العراق ووصل إلى مراحل متقدمة من الرقي والتقدم إذا ما قورن مع محيطه الإقليمي والعالم الثالث (الدول النامية) وأصبح (رفعة راس) للعراق والعرب وبين أمم وشعوب وحكومات المنطقة، من خلال تطوره ورقيه الكبير في معظم مجالات الحياة التي تخص المواطن العراقي والبلد مما أغاض الأعداء الحاقدون وأزلامه من حملة الجنسية المزدوجة المرتزقة .. فقاموا بالتآمر على العراق وأوقعوه في (فخ) الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، ومن ثم في توريطه في احتلال (الكويت عام 1991) والى شن الكثير من الغارات العدوانية والمحاولات التآمرية وغيرها.. وغيرها من التخرصات والاتهامات الباطلة الكاذبة الدنيئة حتى تم ما أراده الأوغاد باحتلالهم البغيض للعراق الأشم عام (2003) الاحتلال الأسود الذي حول وأصبح حال العراق وشعبه، حال بوئس وشقاء يرثى له وهو يرزخ ويعيش تحت حكم وسطوة المحتل وأداته من الأراذل والأذناب .. من العملاء .. ومبادئ وقيم الأحزاب والحركات والمنظمات والتيارات الإسلامية المتطرفة التي تتبنى الطائفية والمذهبية والمحاصصة والاثنية، وهي بعيدة كل البعد عن ( الوسطية) في الإسلام وروحه في التسامح، حيث اتسم حكمهم ولازال ليومنا هذا بالحروب المدمرة وبعصابات داعش الإرهابي الذي احتل ثلث العراق ودمره تدميرا شاملا وهجر الملايين من سكنة المدن التي استباحها وهتك أعراضها وقتل الآلاف من سكانها دون رحمة أو وازع من دين أو إنسانية.. أو ضمير، وقد انتشرت في عهد حكمهم الجريمة المنظمة والمافيات الإجرامية وهي تمارس القتل والتصفيات الجسدية والخطف والابتزاز والخاوات والاتاوات، مع انتشار تجارة المخدرات، مع استمرار الصراعات الطائفية والقومية (حد الدم) وتكونت وكثرت فصائل المسلحين والميليشيات المنفلتة، حتى أصبحت حياة المواطن يعيش في جو من الخوف والقلق وهو في الشارع أو في بيته أو عمله لا يؤمن على حياته، كما انعكست مجمل هذه السياسات العشوائية للحكومة على مجمل الأوضاع، وخاصة والعراق يمر بأزمة مالية خانقة لتدني أسعار النفط، وخوض الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية من قبل قواتنا المسلحة البطلة بكافة صنوفها ومقاتليها وتضحياتهم البطلة من اجل تحرير أرضنا، من دنس مجرمي الدواعش.

فشل مشاريع

حيث تدنت جميع الخدمات وأصيبت بالشلل وانتشرت البطالة وضعف التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، وتدمير الصناعة الوطنية وتفتيت الزراعة، وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية في كل مجالات العيش ومرافق الحياة.