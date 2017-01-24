– January 24, 2017

العثور على مخازن للسلاح والعتاد في الكاظمية

تضارب أنباء بشأن حصيلة وآلية إعتداء النهضة

بغداد – محمد الصالحي

تضاربت الانباء بشأن حصيلة اعتداء استهدف معرضا للسيارات في منطقة النهضة ببغداد وآلية التنفيذي حيث نفت قيادة عمليات بغداد وقوع خسائر بشرية ففيما كشف شهود عيان ان الاعتداء اسفر عن استشهاد شخصين واصابة 10 اخرين فضلا عن نوعية الاعتداء، بينما تشير قيادة العمليات الى انه كان بواسطة عبوة ناسفة ، واكد شهود عيان انه عبارة عن سيارة مفخخة.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان امس إن (عبوة ناسفة انفجرت اسفل إحدى العجلات داخل معرض لبيع السيارات في جانب الرصافة من بغداد دون خسائر بشرية).واضاف أن (الحادث اسفر عن احتراق عدد من العجلات داخل المعرض). موضحا أن (التحقيقات الاولية تشير الى ان هناك شخصا جلب العجلة لاغراص البيع).وقال شهود عيان ان (الحصيلة النهائية لتفجير السيارة المفخخة في منطقة النهضة انتهت عند شهيدين وعشرة جرحى). مبيناً أن (التفجير أسفر أيضاً عن خسائر مادية في عدد من المعارض فضلاً عن إحتراق أكثر من 10 سيارات).وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى لمستشفى قريب والجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما سيطرت فرق الدفاع المدني على جميع الحرائق). واشار الشهود الى ان ( شارع النهضة والطرق المرتبطة به تشهد إختناقات مرورية جراء التفجير). الى ذلك قال مصدر امس ان ( عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بمنطقة الاسكان غربي بغداد انفجرت ما أسفر عن مقتل مدني واصابة سبعة اخرين بجروح).

واضاف ان ( قذيفة هاون سقطت على منزل بمنطقة الرضوانية غربي بغداد ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح). وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان ( قوة من فوج طوارئ بغداد الرابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش فــــي منطقة البصام ضمن قاطع الكاظمية المركز نتج عــنه العثور على مخبأ يحتوي على قنبرتي هاون وصاروخ نوعCK5، وبندقية GC). مشيراً الى انه ( تم رفعها بدون حادث).وفي محافظة ديالى قال مصدر امس ان (فريقا مختصا بمعالجة المتفجرات أبطل مفعول ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة قرب برج للكهرباء في منطقة جميلة ببعقوبة ).وأضاف ان (عملية أبطال العبوات الناسفة تمت بدون اي خسائر). فيما اعلن مجلس ناحية قره تبة بالمحافظة عن تفجير ثلاثة أبراج للطاقة الكهربائية في أطراف الناحية. وقال عضو مجلس الناحية غسان الجبوري في تصريح امس ان (مسلحين مجهولين قاموا بتفجير ثلاثة أبراج للطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة في أطراف الناحية الجنوبية باتجاه ناحية جلولاء، مما أسفر عن تعطيل جميع الدوائر وانقطاع الكهرباء عن الناحية بالكامل)

.وطالب الجبوري ( دائرة الكهرباء بالإسراع بإصلاح هذه الأبراج لأنها تغذي عموم الناحية بالطاقة الكهربائية). ومن جانبه قال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي في تصريح امس ان ( مفارز سيطرة الشهيد محمد مطشر التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية قرب ناحية جديدة الشط تمكنت من ضبط عجلة نوع سكانيا تريلة محملة بمواد متنوعة وممنوعة ومخفية بواسطة علب بيبسي معبأة باكياس نايلون ولا تحمل اي موافقات اصولية بالحمولة).وأضاف أن (العجلة مع المواد المضبوطة وسائقها تم تسليمها الى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية لاتخاذ الاجراءات القانونية). لقاء موسع

فيما اكد المجلس البلدي في ناحية أبي صيدا التابعة للمحافظة عن انتهاء اعتصام أهالي قرية أبو كرمة بعد تعهدات بتنفيذ مطالب المعتصمين الأمنية خلال فترة أقصاها عشرة أيام.وقال عضو المجلس عواد الربيعي في تصريح امس ان (أهالي قرية أبو كرمة المعتصمين عقدوا لقاء موسعاً مع قائد الفرقة الخامسة في الجيش داخل خيمة الاعتصام وتعهد الأخير بالاستجابة لجميع مطالب الأهالي الخاصة بالملف الأمني خلال فترة أقصاها عشرة أيام ).

وأضاف أن (المعتصمين قرروا إنهاء الاعتصام وفتح طريق أبي صيدا-العبارة بشكل مؤقت وانتظار مهلة الأيام العشرة لإعطاء مجال أمام قائد الفرقة لتنفيذ ما وعد به وبخلافه سيعاد الاعتصام فورا ولن يكون في أبو كرمة بل في قلب مدينة بعقوبة).وانتقد الربيعي (تجاهل إدارة ومجلس المحافظة للأوضاع الداخلية في ابي كرمة وعدم التفاعل مع معاناة الأهالي).

مؤكداً أن (القرية سيكون لها موقف في الانتخابات المحلية المقبلة).