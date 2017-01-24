– January 24, 2017

ألفا شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية تنتظر الدخول إلى الأنبار

الصحة لـ (الزمان): النزاهة تخلي سبيل مدير مستشفى الرمادي

بغداد – قصي منذر

اطلقت هيئة نزاهة محافظة الانبار سراح مدير مستشفى الرمادي اياد عراك بعد استدعائه للتحقيق بشأن اختفاء ادوية الامراض السرطانية من القضاء . وقال مصدر في دائرة صحة الانبار لـ(الزمان) امس ان (النزاهة اخلت سبيل عراك بعد استدعائه امس الاول بتهمة اختفاء ادوية الامرض السرطانية من القضاء)، واضاف ان (الادوية كانت مؤمنة في مستشفى العامرية وبعد تحرير الرمادي تم صرفها لمستحقيها بموجب دفاتر المراجعين المصابين بمرض السرطان)، واوضح المصدر ان (عراك ليس له علاقة باختفاء الادوية كونها اختفت عند تحركها من مستشفى العامرية ولم تصل الى المستشفى)، لافتا الى ان (النزاهة استدعت عراكا للاجابة على بعض الاسئلة بشأن اختفاء الادوية وتم اخلاء سبيله). وكانت رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ايمان العكيدي قد كشفت عن سرقة ادوية لمرض السرطان بقيمة 4 ملايين دولار ، مؤكدة احالة هذا الملف الى هيئة النزاهة في بغداد. ويذكر ان رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة عذال الفهداوي اعلن عن قيام نزاهة الانبار بإعتقال مدير مستشفى الرمادي العام بتهمة اختفاء ادوية للامراض السرطانية . وقال الفهداوي في تصريح امس إن (نزاهة الانبار اعتقلت عراك على خلفية اتهامه باختفاء ادوية للامراض السرطانية من مستشفى القضاء)، مشيرا الى ان (عملية الاعتقال جاءت بعد اكمال تحقيقات اللجنة التحقيقية التي شكلتها لجنة الصحة في مجلس المحافظة باختفاء هذه الادوية وهي في طريقها لمستشفى الرمادي خلال اب من العام الماضي). الى ذلك اكد عضو مجلس المحافظة يحيى غازي اغلاق سيطرة الصقور امام الشاحنات التي تحمل المواد الانشائية والغذائية ، مشيرا الى ان منع عبور تلك الشاحنات عرقل عملية البناء والأعمار الاستقرار. وقال غازي في تصريح امس أن (سيطرة الصقور تعد المنفذ الوحيد الذي يربط بغداد بالمحافظة حيث تم غلقها منذ اسبوعين امام الشاحنات التي تحمل المواد الانشائية والغذائية القادمة الى الانبار وذلك بسبب عدم وجود جهاز سونار في السيطرة)، مشيرا الى انه (برغم من مناشدات الحكومة المحلية في الانبار لقيادة العمليات والحكومة المركزية بإعادة فتح السيطرة لكن دون استجابة)، مبينا ان (طابور المركبات الحمل نحو 8 كيلو مترات وبحدود الفي شاحنة متوقفة في السيطرة)، واكد غازي أن (منع عبور الشاحنات الى الانبار انعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والانشائية داخل المحافظة وعرقل عملية إعادة الاستقرار والاعمار في المدن المحررة).