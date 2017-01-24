– January 24, 2017

لجنة نيابية تحذّر من قدوم آفة زراعية خطرة منتشرة في الكويت

دعوة شركات النفط الجنوبية للإلتزام بالمحدّدات البيئية

بغداد – صباح الخالدي

أتفقت اللجنة المشتركة المعنية بالحفاظ على النظام الايكولوجي في المحافظات الجنوبية على منهاج عمل يضمن متابعة عمل الشركات النفطية وضرورة الالتزام بالمحددات البيئية وتقرير الاثر البيئي التي وضعته وزارة الصحة والبيئة من اجل حماية المواطن وبيئته من التلوث، فيما حذرت لجنة الزراعة والاهوار النيابية من قدوم آفة زراعية خطيرة من الكويت الى العراق ، موضحة ان ان هذه ازفة تنتشر في بساتين الكويت المحاذية للحدود العراقية.وافاد بيان للوزارة بأن (دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وشركة نفط الجنوب اتفقتا خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالحفاظ على النظام الايكولوجي للمحافظات الجنوبية على منهاج عمل لمتابعة ومراقبة عمل الشركات النفطية لتحسين الواقع البيئي والمحافظة عليه في اهوار جنوبي العراق)، موضحاً ان(الاجتماع الاول للجنة المشتركة المعنية بالحفاظ على النظام الايكولوجي في البصرة وميسان وذي قارناقش العديد من القضايا التي تدعم حماية النظام الايكولوجي، والتركيز على المواقع الاكثر حساسية والاكثر اهمية وخاصة اهوار جنوب العراق المدرجة في لائحة التراث العالمي).وشدد البيان على(ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة في العراق بالمعايير البيئية بوصفها واجهة رئيسة لأي شركة تعطي مكانتها بين الشركات العالمية المنافسة في صناعة النفط وجعلها في الصفوف الاولى للشركات المحترمة دوليا في هذا القطاع). وفي شأن ذي صلة، دعت لجنة الزراعة والاهوار النيابية الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك انتقال آفات زراعية للبلاد. وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في بيان ان(على وزارتي الخارجية والزراعة اتخذنا الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة من اجل عدم انتشار آفة سوسة النخيل في العراق،إذ ان هنالك مخاطر لهذه الآفة المنتشرة في الكويت، التي تشكل تهديداً حقيقياً لبساتين النخيل في العراق بشكل عام ومحافظة البصرة بشكل خاص).

موضحاً ان هذه الآفة (تنتشر في بساتين النخيل الكويت عند الحدود العراقية في محافظة البصرة وبالقرب من منطقة سفوان وأم قصر الحدوديتين، وهي من الآفات الخطرة التي تصيب النخيل والتي يصعب القضاء عليها في حالة انتشارها الا من خلال حرق النخيل وهذا بحد ذاته يعد ابادة جماعية ان انتشرت في العراق لنخيلنا).ودعا التميمي وزارة الخارجية إلى (التحرك على الجانب الكويتي والتنسيق معه للسيطرة على هذه الآفة التي تعد تهديداً حقيقياً لبساتين النخيل في العراق بصورة عامة وبساتين البصرة بصورة خاصة)، مشددًا على (ضرورة قيام وزارة الزراعة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع دخول فسائل النخيل المستوردة والتمور للبلاد الا بعد التأكد من سلامتها من الإصابة بهذه الآفة).