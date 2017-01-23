إقرار تحقيق حكومي في انتهاكات تخص معركة الموصل
شركة بريطانية تبني مطاراً دولياً في كربلاء بنصف مليار دولار
بغداد – كريم عبد زاير
أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين بفتح تحقيق في مزاعم عن أن أفرادا من قوات الأمن العراقية وفصائل شيعية اختطفت مدنيين وأساءت إليهم في إطار حملة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش.
وأفاد بيان رسمي أن العبادي دعا القادة الميدانيين للتأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان تحت ستار عمليات الحرب. واشاد اهالي الموصل بقادة وجنود قوات مكافحة الارهاب في احاديث تلفزيونية وقالوا انهم قدموا العون لهم بعد تحرير مناطقهم لكنهم ابدوا مخاوفهم الجدية من تسلل المليشيات الى الموصل لاعمال انتقامية مشابهة لما حصل في الفلوجة ، وسط تقارير عن تسلل بعض المليشيات غير المنضبطة من منطقة السادة وباعويزة الى احياء الفيصلية والجزائر والنصر في الساحل الايسر وارتكاب انتهاكات بعد انشغال قوات مكافحة الارهاب في التقدم نحو دجلة والرشيدية آخر معاقل التنظيم الارهابي في هذا الجانب من الموصل .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي أمر «بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع تستغل اسم القوات الأمنية والحشد.» في إشارة إلى الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية متحالفة مع حكومة بغداد.
وأضاف البيان «ويؤكد سيادته على مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها وأن يأخذ القادة الميدانيون دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة للقوات الأمنية والتجاوز على المواطنين وحقوقهم.»
مشيرا إلى أن البعض يقوم بنشر صور ولقطات على صفحات التواصل الاجتماعي «كي تفسد فرحة النصر المتحقق بقصد تشويه الصورة الحقيقية للقوات المحررة البطلة وتضحياتها التي تحرر وتوفر الأمن للمواطنين وتقدم الخدمات لهم.» وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مصور عرضته قناة الجزيرة ومقرها قطر يظهر من يزعم أنهم ضباط شرطة يقتلون ثلاثة رجال عزل في أحد أحياء الموصل التي تمت استعادتها من تنظيم داعش.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخامس من يناير كانون الثاني إن وحدات الحشد الشعبي شاركت في «نمط ممنهج من الانتهاكات» منها الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون واستهداف السنة.اس يبحث مع المخابرات المصرية ضبط الحدود من جهة اخرى باشرت شركة «كوبرجيس» البريطانية انشاء مطار كربلاء الدولي بكلفة 500 مليون دولار الى الجنوب من مدينة كربلاء في المحافظة التي تشهد حركة سياحية دينية واسعة، بحسب مراسل فرانس برس. وجرت احتفالية وضع حجر الاساس لبناء المطار صباح الاثنين، بحضور رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الاعرجي ومدير شركة «كوبرجيس» البريطانية انتوني مايرز. كما حضر الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في المدينة الحفل.
وقال المهندس احمد طوبال من شركة السبطين المتعاقدة مع الشركة البريطانية، لفراس برس ان «المرحلة الاولى تشمل المدرج ومبنى للاستراحة ومرآبا للسيارات وسيارات اجرة تابعة للمطار ومقر صيانة وخدمات عامة.
وتبلغ قيمة العقد 500 مليون دولار، وفقا للمصدر.
بدوره اكد مدير الشركة البريطانية ان «الفترة المقررة للانتهاء من المرحلة الاولى والتي تشهد هبوط اول طائرة هي 18 شهرا».
تبلغ مساحة المطار وهو الاول في المحافظة، 18 الف دونم، ويقع على بعد 35 كليومترا الى الجنوب من مدينة كربلاء .
بدوره، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ان هذا المطار «سيساهم في انعاش الحركة السياحية في مدن الفرات الاوسط» التي تضم خمس محافظات بينها النجف وكربلاء.
من جانبه، قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي ان «كربلاء تستقبل اعدادا مليونية من الزائرين ووجود المطار ضرورة ملحة لخدمتهم».
واضاف «انشاء المطار ليس فقط لخدمة كربلاء والمحافظات المجاورة، وانما لجميع المسلمين، في انحاء العالم الذين يتوافدون لكربلاء».
واستقبلت كربلاء في ذكرى اربعينة الامام الحسين الاخيرة، حوالى مليونين ونصف المليون زائر بينهم اعداد كبيرة من العرب والاجانب، وفقا للمحافظ.
وتعد مدينة كربلاء، حيث مرقد الامامين الحسين واخيه العباس، احدى ابرز المدن الشيعية المقدسة في العراق وتشهد توافد ملايين الزوار على مدار السنة.