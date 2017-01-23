إقرار تحقيق حكومي في انتهاكات تخص معركة الموصل

– January 23, 2017

شركة‭ ‬بريطانية‭ ‬تبني‭ ‬مطاراً‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬بنصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

أمر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الاثنين‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مزاعم‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬اختطفت‭ ‬مدنيين‭ ‬وأساءت‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أن‭ ‬العبادي‭ ‬دعا‭ ‬القادة‭ ‬الميدانيين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تحت‭ ‬ستار‭ ‬عمليات‭ ‬الحرب‭. ‬واشاد‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬بقادة‭ ‬وجنود‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬احاديث‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وقالوا‭ ‬انهم‭ ‬قدموا‭ ‬العون‭ ‬لهم‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬مناطقهم‭ ‬لكنهم‭ ‬ابدوا‭ ‬مخاوفهم‭ ‬الجدية‭ ‬من‭ ‬تسلل‭ ‬المليشيات‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬لاعمال‭ ‬انتقامية‭ ‬مشابهة‭ ‬لما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الفلوجة‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تسلل‭ ‬بعض‭ ‬المليشيات‭ ‬غير‭ ‬المنضبطة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬السادة‭ ‬وباعويزة‭ ‬الى‭ ‬احياء‭ ‬الفيصلية‭ ‬والجزائر‭ ‬والنصر‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬وارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬بعد‭ ‬انشغال‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬دجلة‭ ‬والرشيدية‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ .‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إن‭ ‬العبادي‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬اختطاف‭ ‬وإساءة‭ ‬وتجاوز‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجاميع‭ ‬تستغل‭ ‬اسم‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والحشد‭.‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ويؤكد‭ ‬سيادته‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬وأن‭ ‬يأخذ‭ ‬القادة‭ ‬الميدانيون‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬الإساءة‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتجاوز‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬وحقوقهم‭.‬‮»‬

مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يقوم‭ ‬بنشر‭ ‬صور‭ ‬ولقطات‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬كي‭ ‬تفسد‭ ‬فرحة‭ ‬النصر‭ ‬المتحقق‭ ‬بقصد‭ ‬تشويه‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للقوات‭ ‬المحررة‭ ‬البطلة‭ ‬وتضحياتها‭ ‬التي‭ ‬تحرر‭ ‬وتوفر‭ ‬الأمن‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم‭.‬‮»‬‭ ‬وانتشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تسجيل‭ ‬مصور‭ ‬عرضته‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬ومقرها‭ ‬قطر‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬يزعم‭ ‬أنهم‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬يقتلون‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬عزل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬يوم‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬‮«‬نمط‭ ‬ممنهج‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‮»‬‭ ‬منها‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬والتعذيب‭ ‬والقتل‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬واستهداف‭ ‬السنة‭.‬اس‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬باشرت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كوبرجيس‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬انشاء‭ ‬مطار‭ ‬كربلاء‭ ‬الدولي‭ ‬بكلفة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حركة‭ ‬سياحية‭ ‬دينية‭ ‬واسعة،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وجرت‭ ‬احتفالية‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الاساس‭ ‬لبناء‭ ‬المطار‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العراقية‭ ‬سامي‭ ‬الاعرجي‭ ‬ومدير‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كوبرجيس‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬انتوني‭ ‬مايرز‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الكربلائي‭ ‬وكيل‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الحفل‭.‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬احمد‭ ‬طوبال‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬السبطين‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬البريطانية،‭ ‬لفراس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬تشمل‭ ‬المدرج‭ ‬ومبنى‭ ‬للاستراحة‭ ‬ومرآبا‭ ‬للسيارات‭ ‬وسيارات‭ ‬اجرة‭ ‬تابعة‭ ‬للمطار‭ ‬ومقر‭ ‬صيانة‭ ‬وخدمات‭ ‬عامة‭.‬

وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬العقد‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭.‬

بدوره‭ ‬اكد‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬البريطانية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفترة‭ ‬المقررة‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬هبوط‭ ‬اول‭ ‬طائرة‭ ‬هي‭ ‬18‭ ‬شهرا‮»‬‭.‬

تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬المطار‭ ‬وهو‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬18‭ ‬الف‭ ‬دونم،‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬35‭ ‬كليومترا‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ . ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الكربلائي،‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬انعاش‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬الفرات‭ ‬الاوسط‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬خمس‭ ‬محافظات‭ ‬بينها‭ ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محافظ‭ ‬كربلاء‭ ‬عقيل‭ ‬الطريحي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كربلاء‭ ‬تستقبل‭ ‬اعدادا‭ ‬مليونية‭ ‬من‭ ‬الزائرين‭ ‬ووجود‭ ‬المطار‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬لخدمتهم‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬انشاء‭ ‬المطار‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لخدمة‭ ‬كربلاء‭ ‬والمحافظات‭ ‬المجاورة،‭ ‬وانما‭ ‬لجميع‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬يتوافدون‭ ‬لكربلاء‮»‬‭.‬

واستقبلت‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬اربعينة‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حوالى‭ ‬مليونين‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬زائر‭ ‬بينهم‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬والاجانب،‭ ‬وفقا‭ ‬للمحافظ‭.‬

وتعد‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء،‭ ‬حيث‭ ‬مرقد‭ ‬الامامين‭ ‬الحسين‭ ‬واخيه‭ ‬العباس،‭ ‬احدى‭ ‬ابرز‭ ‬المدن‭ ‬الشيعية‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وتشهد‭ ‬توافد‭ ‬ملايين‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة‭.‬