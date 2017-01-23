المعارضة ترفض في اللحظة الأخيرة الحوار المباشر مع وفد دمشق في محادثات استانا
تركيا:لا تتوقعوا حلاً في يومين لأزمة سوريا
استانا (كازاخستان)- انقرة- -الزمان -(أ ف ب) – اكد متحدث باسم وفد فصائل المعارضة السورية الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية ان هذه الفصائل ستواصل القتال في حال فشلت المحادثات الجارية في استانا مع وفد النظام السوري. وقال اسامة ابو زيد وهو متحدث باسم وفد الفصائل «إذا نجحت الطاولة نحن مع الطاولة. لكن إذا لم تنجح للأسف لا يكون لنا خيار غير استمرار القتال».
فيما قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين إنه لا ينبغي توقع التوصل إلى حل للصراع السوري خلال يوم أو يومين من محادثات السلام المنعقدة في عاصمة قازاخستان. وأضاف في مؤتمر صحفي بأنقرة بعد اجتماع للحكومة التركية «هناك أطراف على الطاولة في أستانة تتصارع منذ ست سنوات. لا يمكن توقع التوصل لحل في يوم أو يومين.» فيما بدأت اولى محادثات السلام الاثنين في استانا بين ممثلين للنظام السوري والفصائل المعارضة لكن بدون حوار مباشر بعدما اعلنت الفصائل المسلحة في اللحظة الاخيرة رفضها التفاوض بشكل مباشر مع وفد النظام. وهذه اللقاءات التي تجري برعاية روسيا وايران وتركيا تكرس تغير المعطيات في سوريا في الاشهر الماضية بعد فك الارتباط الاميركي تدريجيا وتكثيف التدخل الروسي في البلاد. في استانا افتتحت المحادثات التي يرتقب ان تستمر يومين عند الساعة 8,00 ت غ في فندق ريكسوس بكلمة وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف امام الوفدين اللذين تواجدا في نفس الغرفة حول طاولة مستديرة كبرى. وخلال محاولات المفاوضات السابقة في جنيف في 2012 و 2014 و 2016، جلس معارضون سوريون غالبيتهم يقيمون في المنفى وجها لوجه مع ممثلين عن النظام السوري .
وفي استانا اصبح هؤلاء يلعبون دور مستشارين للفصائل المسلحة.وبعدما تحدث الطرفان لاسابيع عن مفاوضات مباشرة، اختارت فصائل المعارضة في اللحظة الاخيرة عدم الجلوس وجها لوجه مع النظام. وقال يحيى العريضي وهو ناطق باسم الفصائل المسلحة ان «اول جلسة تفاوضية لن تكون مباشرة بسبب عدم التزام الحكومة حتى الآن بما وقع في اتفاق 30 كانون الاول/ديسمبر» حول وقف لاطلاق النار في سوريا. وتحدث خصوصا عن «وقف القصف والهجوم على وادي بردى».
وفي الجلسة الافتتاحية، قال عبد الرحمنوف اثناء تلاوة بيان من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف ان «هذا اللقاء يشكل دليلا واضحا على جهود المجموعة الدولية من اجل التوصل الى تسوية سلمية للوضع في سوريا». واضاف «الطريق الوحيد لتسوية الوضع في سوريا يجب ان يكون المحادثات، على اساس الثقة والتفاهم المتبادلين».
وقال رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش القيادي في «جيش الاسلام» خلال الجلسة الافتتاحية «اتينا الى هنا لتثبيت وقف اطلاق النار كمرحلة اولى لهذه العملية. ولن نذهب الى الخطوات التالية اذا لن يتحقق هذا واقعا على الارض».
ويفترض ان ترسي مباحثات استانا التي تركز على تثبيت وقف اطلاق النار الذي بدأ العمل به في 30 كانون الاول/ديسمبر، اسس تسوية يمكن تعزيزها في مفاوضات السلام المقبلة التي ستجري برعاية الامم المتحدة في جنيف في الثامن من شباط/فبراير.
واضاف علوش «نريد تثبيت وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سوريا وتطبيق الإجراءات الإنسانية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 ليشكل ذلك ورقة قوية للدفع باتجاه الانتقال السياسي المنشود في سوريا بحسب بيان جنيف 2012».
ويبدو وقف اطلاق النار صامدا رغم الانتهاكات المتعددة له.
من جهته قال سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الذي يرأس وفد النظام ان سوريا تأمل من خلال المحادثات « تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين التنظيمات الموقعة والراغبة بالتوجه إلى مصالحة وطنية والاشتراك في العملية السياسية من جهة وبين تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» الإرهابيينوالتنظيمات المرتبطة بهما» بحسب ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
بذلك يكون الطرفان اكدا ان المباحثات محورها تثبيت وقف اطلاق النار الذي ادى الى تراجع العنف رغم الانتهاكات.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان المعارك استمرت طوال ليل الاحد الاثنين في وادى بردى حيث استأنف الجيش السوري محاصرة مضايا التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة. وقال ان تسعة مدنيين بينهم ستة اطفال قتلوا الاحد في غارات شنتها طائرات النظام السوري في ريف حمص الشمالي.
واكد ناطق باسم فصائل المعارضة اسامة ابو زيد لوكالة فرانس برس ان «القضية ليست فقط وقف اطلاق النار». واضاف ان «القضية هي وضع آليات مراقبة، آليات محاسبة وتحقيق. نريد وضع هذه آلاليات لكي لا يتكرر هذا المسلسل».
وقال العريضي ان الهدف هو ايضا تحسين ايصال المساعدات الى المدن المحاصرة. وقال «سيشكل ذلك اساسا قويا يمكن مواصلته في جنيف».