المعارضة ترفض في اللحظة الأخيرة الحوار المباشر مع وفد دمشق في محادثات استانا

– January 23, 2017

تركيا‭:‬لا‭ ‬تتوقعوا‭ ‬حلاً‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬لأزمة‭ ‬سوريا

استانا‭ (‬كازاخستان‭)- ‬انقرة‭- -‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وفد‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الاثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬ستواصل‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشلت‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬وقال‭ ‬اسامة‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬وهو‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وفد‭ ‬الفصائل‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نجحت‭ ‬الطاولة‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬الطاولة‭. ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬للأسف‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬خيار‭ ‬غير‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬نعمان‭ ‬قورتولموش‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬توقع‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬للصراع‭ ‬السوري‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬قازاخستان‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بأنقرة‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أطراف‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬أستانة‭ ‬تتصارع‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬توقع‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭.‬‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬اولى‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬حوار‭ ‬مباشر‭ ‬بعدما‭ ‬اعلنت‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬رفضها‭ ‬التفاوض‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭. ‬وهذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬وتركيا‭ ‬تكرس‭ ‬تغير‭ ‬المعطيات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬الاميركي‭ ‬تدريجيا‭ ‬وتكثيف‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬في‭ ‬استانا‭ ‬افتتحت‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬يرتقب‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريكسوس‭ ‬بكلمة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬خيرت‭ ‬عبد‭ ‬الرحمنوف‭ ‬امام‭ ‬الوفدين‭ ‬اللذين‭ ‬تواجدا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الغرفة‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬كبرى‭. ‬وخلال‭ ‬محاولات‭ ‬المفاوضات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬و‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬2016،‭ ‬جلس‭ ‬معارضون‭ ‬سوريون‭ ‬غالبيتهم‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ . ‬

وفي‭ ‬استانا‭ ‬اصبح‭ ‬هؤلاء‭ ‬يلعبون‭ ‬دور‭ ‬مستشارين‭ ‬للفصائل‭ ‬المسلحة‭.‬وبعدما‭ ‬تحدث‭ ‬الطرفان‭ ‬لاسابيع‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة،‭ ‬اختارت‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عدم‭ ‬الجلوس‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬النظام‭. ‬وقال‭ ‬يحيى‭ ‬العريضي‭ ‬وهو‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اول‭ ‬جلسة‭ ‬تفاوضية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مباشرة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‮»‬‭ ‬حول‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتحدث‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬القصف‭ ‬والهجوم‭ ‬على‭ ‬وادي‭ ‬بردى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمنوف‭ ‬اثناء‭ ‬تلاوة‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬كازاخستان‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬نزارباييف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يشكل‭ ‬دليلا‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬لتسوية‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المحادثات،‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬الثقة‭ ‬والتفاهم‭ ‬المتبادلين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬محمد‭ ‬علوش‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬‮«‬اتينا‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬لتثبيت‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬كمرحلة‭ ‬اولى‭ ‬لهذه‭ ‬العملية‭. ‬ولن‭ ‬نذهب‭ ‬الى‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬اذا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬واقعا‭ ‬على‭ ‬الارض‮»‬‭.‬

ويفترض‭ ‬ان‭ ‬ترسي‭ ‬مباحثات‭ ‬استانا‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬اسس‭ ‬تسوية‭ ‬يمكن‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

واضاف‭ ‬علوش‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتجميد‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا‭ ‬وتطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2254‭ ‬ليشكل‭ ‬ذلك‭ ‬ورقة‭ ‬قوية‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسي‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬جنيف‭ ‬2012‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬صامدا‭ ‬رغم‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المتعددة‭ ‬له‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬سفير‭ ‬سوريا‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬تأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬‮«‬‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬لمدة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬التنظيمات‭ ‬الموقعة‭ ‬والراغبة‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبين‭ ‬تنظيمي‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬و»جبهة‭ ‬النصرة‮»‬‭ ‬الإرهابيينوالتنظيمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهما‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬

بذلك‭ ‬يكون‭ ‬الطرفان‭ ‬اكدا‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬محورها‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬العنف‭ ‬رغم‭ ‬الانتهاكات‭.‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬المعارك‭ ‬استمرت‭ ‬طوال‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬وادى‭ ‬بردى‭ ‬حيث‭ ‬استأنف‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬محاصرة‭ ‬مضايا‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مسلحو‭ ‬المعارضة‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬اطفال‭ ‬قتلوا‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنتها‭ ‬طائرات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الشمالي‭.‬

واكد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬اسامة‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬هي‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬مراقبة،‭ ‬آليات‭ ‬محاسبة‭ ‬وتحقيق‭. ‬نريد‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬آلاليات‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يتكرر‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬العريضي‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬ايضا‭ ‬تحسين‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬المدن‭ ‬المحاصرة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سيشكل‭ ‬ذلك‭ ‬اساسا‭ ‬قويا‭ ‬يمكن‭ ‬مواصلته‭ ‬في‭ ‬جنيف‮»‬‭.‬