مصدر مصري لـ (الزمان):اجتماع مرتقب بين السراج وعقيلة وحفتر في القاهرة

– January 23, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬مصد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اجتماعا‭ ‬مرتقبا‭ ‬خلال‭ ‬اسبوعين‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬بين‭ ‬السراج‭ ‬وعقيلة‭ ‬وحفتر‭ ‬لايجاد‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬لازمة‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬مارتن‭ ‬كوبلر‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولى‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تلعب‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ترفض‭ ‬تقسيم‭ ‬ليبيا‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬دويلات‭ ‬كما‭ ‬ترفض‭ ‬التدخل‭ ‬الاجنبى‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬التدخل‭ ‬يضر‭ ‬باى‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭. ‬واكد‭ ‬الخبراء‭ ‬ان‭ ‬الحل‭ ‬السياسى‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الامثل‭ ‬للازمة‭ ‬يأتى‭ ‬هذا‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬انطلقت‭ ‬فيه‭ ‬اجتماعات‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬فى‭ ‬تونس‭ .‬وفى‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للزمان‭ ‬اكد‭ ‬صالح‭ ‬الزوبيك‭ ‬المحلل‭ ‬الساسى‭ ‬الليبي‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬الليبيين‭ ‬يرفضون‭ ‬اتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬لانه‭ ‬يمكن‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬،واضاف‭ ‬اشرف‭ ‬القضماني‭ ‬الناشط‭ ‬الحقوقى‭ ‬الليبى‭ ‬ان‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬الحوار‭ ‬الوطنى‭ ‬فى‭ ‬تونس‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬الفرقاء‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬اجتماعات‭ ‬القاهرة‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬التحقيقات‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬هجوم‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬على‭ ‬كمين‭ ‬النقب‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الليبية‭ ‬اثبتت‭ ‬ان‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬برعاية‭ ‬القيادي‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد‭ ‬لبيت‭ ‬المقدس‭ ‬وان‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬تخترق‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬عبر‭ ‬السودان‭ ‬بعد‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬ويستقرون‭ ‬فى‭ ‬الواحات‭ ‬وان‭ ‬تنظيم‭ ‬المرابطون‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬العصابات‭ ‬لنقل‭ ‬الاسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬وفي‭ ‬مصر‭ ‬ايضاً،‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬برئاسة‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطينى‭ ‬بالقاهرة‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬سوف‭ ‬يناقش‭ ‬ضبط‭ ‬الاوضاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬وفرار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬القطاع‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬هربا‭ ‬ًمن‭ ‬دفع‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ .‬

وعدد‭ ‬الوفد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وقادة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذّرَ‭ ‬وفد‭ ‬الشخصيات‭ ‬المستقلة‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬حماس‭ ‬بشئون‭ ‬التجمع‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬التجمع‭ ‬والتى‭ ‬تم‭ ‬فصلها‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬عام‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاسلوب‭ ‬مرفوض‭ ‬ولا‭ ‬يدعم‭ ‬وحدة‭ ‬الفصائل‭ ‬وانما‭ ‬يدعم‭ ‬الاستقواء‭ ‬ويعد‭ ‬انتهاكاً‭ ‬للحريات‭ .‬