مصدر مصري لـ (الزمان):اجتماع مرتقب بين السراج وعقيلة وحفتر في القاهرة
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصد دبلوماسي رفيع المستوى للزمان ان اجتماعا مرتقبا خلال اسبوعين سوف يتم فى القاهرة بين السراج وعقيلة وحفتر لايجاد تسوية سياسية لازمة فى ليبيا ،فيما اكد مارتن كوبلر المبعوث الدولى الى ليبيا فى تصريحات خاصة للزمان قبل مغادرته القاهرة ان مصر تلعب الدور الرئيسي لايجاد حل للازمة فى ليبيا ،فيما اكد عدد من الخبراء ان مصر ترفض تقسيم ليبيا الى ثلاث دويلات كما ترفض التدخل الاجنبى اذا كان هذا التدخل يضر باى دولة عربية. واكد الخبراء ان الحل السياسى هو الحل الامثل للازمة يأتى هذا فى الوقت الذى انطلقت فيه اجتماعات دول الجوار فى تونس .وفى تصريح خاص للزمان اكد صالح الزوبيك المحلل الساسى الليبي ، ان الليبيين يرفضون اتفاق الصخيرات لانه يمكن جماعة الاخوان المسلمين فى ليبيا ،واضاف اشرف القضماني الناشط الحقوقى الليبى ان اجتماع لجنة الحوار الوطنى فى تونس يهدف الى تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار فى ظل عدم رضا الفرقاء عن نتائج اجتماعات القاهرة . من ناحية أخرى كشف مصدر أمني للزمان ان التحقيقات فى عملية هجوم العناصر الارهابية على كمين النقب على الحدود المصرية الليبية اثبتت ان العناصر الارهابية وراء الهجوم برعاية القيادي العراقي الجديد لبيت المقدس وان العناصر الارهابية تخترق الحدود المصرية عبر السودان بعد خروجهم من ليبيا ويستقرون فى الواحات وان تنظيم المرابطون يتعاون مع العصابات لنقل الاسلحة والذخائر وفي مصر ايضاً، وصل الى القاهرة مساء أمس بصورة مفاجئة وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية وأكد مصدر فلسطينى بالقاهرة أن الوفد سوف يناقش ضبط الاوضاع على الحدود خاصة مع تزايد العمليات الارهابية ضد القوات المصرية فى سيناء وفرار عدد من اهالي القطاع الى مصر هربا ًمن دفع فاتورة الكهرباء فضلا عن ملف المصالحة .
وعدد الوفد اجتماعات مع المخابرات المصرية وقادة في الجيش . فى السياق ذاته حذّرَ وفد الشخصيات المستقلة فى قطاع غزة فى بيان تلقت الزمان نسخة منه من تدخل حماس بشئون التجمع فى غزة من خلال دعوة عدد من شخصيات التجمع والتى تم فصلها الى مؤتمر عام فى غزة وأضاف البيان ان هذا الاسلوب مرفوض ولا يدعم وحدة الفصائل وانما يدعم الاستقواء ويعد انتهاكاً للحريات .