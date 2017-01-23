غضب في الأزهر من فيلم سياسي يستقطب الجمهور حول الدين والدولة
القاهرة منزعجة من احتضان الخرطوم لانتخابات داخلية للإخوان المسلمين
القاهرة – الزمان
اكدت مصادر دبلوماسية ان مصر ابلغت القيادة السودانية احتجاجها على سماح الخرطوم بتنظيم انتخابات داخلية لعناصر الاخوان المتواجدة على أرضه ،وكشف مصدر أمني رفيع المستوى ل (الزمان) ان خلية ارهابية شديدة الخطورة تدربت فى السودان على رأسها عزيز والعماري والذي يعد اخطر العناصر الارهابية بشمال سيناء واوضح المصدر ان المتهم الرئيسي فى قضية تفجير الكنيسة البطرسية كان من اهم المنتمين لهذه المعسكرات فى جبال مصر والسودان، واكد المصدر ان عناصر ارهابية تم القاء القبض عليهم فى سيناء اعترفوا انهم تلقوا تدريبات فى سيناء. فى السياق ذاته قال محمد الشاذلى سفير مصر الاسبق فى السودان ان علاقات النظام السودانى مع الاخوان لا تتفق مع رغبته فى تعزيز العلاقات مع مصر وان هذا النظام اعتاد فى الفترة الاخيرة على اتخاذ خطوات مناوئة للمصالح المصرية خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة . وقريبا من هموم الاخوان والتشدد والحملة الحكومية ، أثار فيلم مصري يتناول علاقات المؤسسة الدينية بالدولةحفيظة أئمة مسلمين لاسيما في الازهر وطالب بعضهم بمنع عرض الفيلم. ويقدم فيلم (مولانا) الذي حقق إيرادات كبيرة في دور السينما والمأخوذ عن رواية بالاسم ذاته للاعلامي إبراهيم عيسى قصة داعية تلفزيوني شهير يعاني من أجل التوفيق بين مبادئه الدينية ومطالب وضغوط السياسيين وأجهزة الأمن إضافة للإغراءات الإنسانية التقليدية. ومن خلال البطل وهو إمام أزهري يستعرض الفيلم العلاقة المعقدة والشائكة بين الدولة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام والتشدد الإسلامي في مصر. ويبدو أن ما يثيره الفيلم جاء في توقيته فما تزال الحملة ضد الاخوان المسلمين والتشدد الديني في اوجها بمصر .
وفي اليوم التالي للعرض الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي استهدف تفجير شنه تنظيم داعش الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة أسفر عن مقتل 28 شخصا. ورجح مراقبون الربط بين التفجير والعرض .
وغضب أئمة أزهريون من الفيلم الذي يقولون إنه يشوه صورة المؤسسة الإسلامية في الوقت الذي تكثف جهودها لكبح جماح التطرف الديني.
وقال الشيخ الأزهري سامح محمد «إحنا في وقت ما ينفعش فيه الإثارة إحنا في وقت ما ينفعش فيه إن إحنا نهيج الجماهير مرة أخرى. إحنا في وقت ما ينفعش ندعو فيه إلى التفرقة مرة أخرى… طيب أنت لما تيجي تدخل مسجد دلوقتي وأنت حضرتك اتفرجت على هذا الفيلم. تنظر للإمام أنهي نظرة؟ يعني هتنظر له إزاي؟ هتشوفه أنت إزاي؟هتشوفه اللي أنت شوفته في الفيلم هتتصوره قدامك.» لكن مخرج الفيلم مجدي أحمد علي له رأي مختلف. يقول «ده وقته جداً. إحنا كل يوم فيه شهداء من الشرطة ومن الجيش ومن الناس العادية .
وفيه دم حوالينا في المنطقة كلها مش بس مصر. بص حواليك تلاقي اليمن وتلاقي سوريا وتلاقي ليبيا وتلاقي تونس وتلاقي الجزائر. يعني مش ممكن. كل هذا العنف بسبب إن الدين دخل في السياسةواستعمل سواء الدين استعمل السياسة أو السياسة استعملت الدين.»
وجعل السيسي من مكافحة التطرف أولوية وكلف الأزهر بدور أساسي في الدفاع عن الإسلام المعتدل. وقضت محاكم مصرية بسجن الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في عهده. وكان في منتصف عام 2013 استبعدت وزارة الأوقاف 55 ألف داعية لم يجزهم الأزهر، واتُهم هؤلاء الأئمة بالتحريض على العنف ونشر آراء متطرفة أو تأييد جماعة الإخوان المسلمين. وتقول الجماعة التي حظرت بحكم قضائي إنها جماعة سلمية . ووصفت مجلة (فارايتي) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الفيلم بأنه «نقد صريح للفساد والأصولية» وأنه «سيكون أحد أكثر الأفلام إثارة للجدل» في مصر.
وحقق فيلم (مولانا) إيرادات في دور السينما 7.3 مليون جنيه (نحو 388 ألف دولار) بعد ثلاثة أسابيع من العرض.
و يتناول الفيلم أيضا آثار التوترات الطائفية التي تأججت في السنوات القليلة الماضية بين المسلمين والمسيحيين.