غضب في الأزهر من فيلم سياسي يستقطب الجمهور حول الدين والدولة

– January 23, 2017

القاهرة‭ ‬منزعجة‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬الخرطوم‭ ‬لانتخابات‭ ‬داخلية‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ابلغت‭ ‬القيادة‭ ‬السودانية‭ ‬احتجاجها‭ ‬على‭ ‬سماح‭ ‬الخرطوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬داخلية‭ ‬لعناصر‭ ‬الاخوان‭ ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬،وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬خلية‭ ‬ارهابية‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬تدربت‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬عزيز‭ ‬والعماري‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬اخطر‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬تفجير‭ ‬الكنيسة‭ ‬البطرسية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬المنتمين‭ ‬لهذه‭ ‬المعسكرات‭ ‬فى‭ ‬جبال‭ ‬مصر‭ ‬والسودان،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬ارهابية‭ ‬تم‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬اعترفوا‭ ‬انهم‭ ‬تلقوا‭ ‬تدريبات‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشاذلى‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬ان‭ ‬علاقات‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬رغبته‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬اعتاد‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مناوئة‭ ‬للمصالح‭ ‬المصرية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ . ‬وقريبا‭ ‬من‭ ‬هموم‭ ‬الاخوان‭ ‬والتشدد‭ ‬والحملة‭ ‬الحكومية‭ ‬،‭ ‬أثار‭ ‬فيلم‭ ‬مصري‭ ‬يتناول‭ ‬علاقات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬بالدولةحفيظة‭ ‬أئمة‭ ‬مسلمين‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الازهر‭ ‬وطالب‭ ‬بعضهم‭ ‬بمنع‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭. ‬ويقدم‭ ‬فيلم‭ (‬مولانا‭) ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬إيرادات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬والمأخوذ‭ ‬عن‭ ‬رواية‭ ‬بالاسم‭ ‬ذاته‭ ‬للاعلامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬قصة‭ ‬داعية‭ ‬تلفزيوني‭ ‬شهير‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬مبادئه‭ ‬الدينية‭ ‬ومطالب‭ ‬وضغوط‭ ‬السياسيين‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬إضافة‭ ‬للإغراءات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التقليدية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬البطل‭ ‬وهو‭ ‬إمام‭ ‬أزهري‭ ‬يستعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬العلاقة‭ ‬المعقدة‭ ‬والشائكة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والتشدد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬الفيلم‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬توقيته‭ ‬فما‭ ‬تزال‭ ‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والتشدد‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬اوجها‭ ‬بمصر‭ .‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬للعرض‭ ‬الأول‭ ‬للفيلم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬دبي‭ ‬السينمائي‭ ‬استهدف‭ ‬تفجير‭ ‬شنه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الكنيسة‭ ‬البطرسية‭ ‬الملحقة‭ ‬بالكاتدرائية‭ ‬المرقسية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬28‭ ‬شخصا‭. ‬ورجح‭ ‬مراقبون‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬التفجير‭ ‬والعرض‭ . ‬

وغضب‭ ‬أئمة‭ ‬أزهريون‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬يشوه‭ ‬صورة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكثف‭ ‬جهودها‭ ‬لكبح‭ ‬جماح‭ ‬التطرف‭ ‬الديني‭. ‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬الأزهري‭ ‬سامح‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬إحنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬ينفعش‭ ‬فيه‭ ‬الإثارة‭ ‬إحنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬ينفعش‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬إحنا‭ ‬نهيج‭ ‬الجماهير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬إحنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬ينفعش‭ ‬ندعو‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬التفرقة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭… ‬طيب‭ ‬أنت‭ ‬لما‭ ‬تيجي‭ ‬تدخل‭ ‬مسجد‭ ‬دلوقتي‭ ‬وأنت‭ ‬حضرتك‭ ‬اتفرجت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭. ‬تنظر‭ ‬للإمام‭ ‬أنهي‭ ‬نظرة؟‭ ‬يعني‭ ‬هتنظر‭ ‬له‭ ‬إزاي؟‭ ‬هتشوفه‭ ‬أنت‭ ‬إزاي؟هتشوفه‭ ‬اللي‭ ‬أنت‭ ‬شوفته‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬هتتصوره‭ ‬قدامك‭.‬‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬مجدي‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬له‭ ‬رأي‭ ‬مختلف‭. ‬يقول‭ ‬‮«‬ده‭ ‬وقته‭ ‬جداً‭. ‬إحنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬فيه‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬ومن‭ ‬الجيش‭ ‬ومن‭ ‬الناس‭ ‬العادية‭ . ‬

وفيه‭ ‬دم‭ ‬حوالينا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬مش‭ ‬بس‭ ‬مصر‭. ‬بص‭ ‬حواليك‭ ‬تلاقي‭ ‬اليمن‭ ‬وتلاقي‭ ‬سوريا‭ ‬وتلاقي‭ ‬ليبيا‭ ‬وتلاقي‭ ‬تونس‭ ‬وتلاقي‭ ‬الجزائر‭. ‬يعني‭ ‬مش‭ ‬ممكن‭. ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬بسبب‭ ‬إن‭ ‬الدين‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬السياسةواستعمل‭ ‬سواء‭ ‬الدين‭ ‬استعمل‭ ‬السياسة‭ ‬أو‭ ‬السياسة‭ ‬استعملت‭ ‬الدين‭.‬‮»‬

وجعل‭ ‬السيسي‭ ‬من‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬أولوية‭ ‬وكلف‭ ‬الأزهر‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإسلام‭ ‬المعتدل‭. ‬وقضت‭ ‬محاكم‭ ‬مصرية‭ ‬بسجن‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المنتمين‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬عهده‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬استبعدت‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬داعية‭ ‬لم‭ ‬يجزهم‭ ‬الأزهر،‭ ‬واتُهم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأئمة‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ونشر‭ ‬آراء‭ ‬متطرفة‭ ‬أو‭ ‬تأييد‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭. ‬وتقول‭ ‬الجماعة‭ ‬التي‭ ‬حظرت‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬إنها‭ ‬جماعة‭ ‬سلمية‭ . ‬ووصفت‭ ‬مجلة‭ (‬فارايتي‭) ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقرا‭ ‬الفيلم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬نقد‭ ‬صريح‭ ‬للفساد‭ ‬والأصولية‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأفلام‭ ‬إثارة‭ ‬للجدل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وحقق‭ ‬فيلم‭ (‬مولانا‭) ‬إيرادات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬7‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ (‬نحو‭ ‬388‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬العرض‭.‬

و‭ ‬يتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضا‭ ‬آثار‭ ‬التوترات‭ ‬الطائفية‭ ‬التي‭ ‬تأججت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭. ‬