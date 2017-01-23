تركيا:أول محاكمة لعسكريين في قضية الانقلاب

– January 23, 2017

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬إسماعيل‭ ‬دمير‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬لشؤون‭ ‬الصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬لتلفزيون‭ ‬إن‭.‬تي‭.‬في‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬تتوقع‭ ‬استلام‭ ‬أول‭ ‬مقاتلة‭ ‬إف-35‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬لوكهيد‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتسلم‭ ‬أول‭ ‬مقاتلتين‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مقاتلة‭ ‬إف‭-‬35‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬

فيما‭ ‬افتتحت‭ ‬الاثنين‭ ‬اول‭ ‬محاكمة‭ ‬لعسكريين‭ ‬متهمين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭. ‬واتهم‭ ‬62‭ ‬عسكريا‭ ‬بينهم‭ ‬28‭ ‬ضابطا‭ ‬وضابط‭ ‬صف‭ ‬وهم‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف،‭ ‬بانهم‭ ‬حاولوا‭ ‬ليل‭ ‬15‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬صبيحة‭ ‬كوغان‭ ‬الدولي‭ ‬باسطنبول‭ . . ‬

ويواجه‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬احكام‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭.‬

وتجري‭ ‬محاكمة‭ ‬هؤلاء‭ ‬العسكريين‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬قبالة‭ ‬سجن‭ ‬سيليفري‭ ‬قرب‭ ‬اسطنبول‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الامن،‭ ‬بحسب‭ ‬مصوري‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وبدأت‭ ‬المحاكمة‭ ‬بتلاوة‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬علي‭ ‬اوزتورك‭ ‬هويات‭ ‬المتهمين‭ ‬والوقائع‭ ‬التي‭ ‬نسبت‭ ‬اليهم،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬دوغان‭.‬

وبحسب‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬فان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬تعذرت‭ ‬دعوتهم‭ ‬للمحاكمة‭ ‬لانهم‭ ‬يشاركون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

والملاحقات‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجمها‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬الف‭ ‬شخص‭.‬

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬2017‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬على‭ ‬دركيين‭ ‬اثنين‭ ‬لتورطهما‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬وهو‭ ‬اول‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬نوعه‭.‬

وطالت‭ ‬عمليات‭ ‬التوقيف‭ ‬والطرد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬اثر‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬انصار‭ ‬قضية‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭.‬

واتهمت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬النظام‭ ‬باغتنام‭ ‬فرصة‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬لكتم‭ ‬كل‭ ‬صوت‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

كما‭ ‬اثارت‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬قلق‭ ‬الغرب‭ ‬وخصوصا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬تدهورت‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭.‬