بعد اعلان ترامب شعار أمريكا أولاً..الصين:سنتولى زعامة العالم إذا اقتضى الأمر

– January 23, 2017

بكين‭ -‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬صيني‭ ‬كبير‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬زعامة‭ ‬العالم‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬للعب‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬إذا‭ ‬تراجع‭ ‬الآخرون‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطاب‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬سيتبع‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬أولا‮»‬‭.‬

وأدلى‭ ‬تشانغ‭ ‬جون‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لإدارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬بالتصريحات‭ ‬خلال‭ ‬إفادة‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأجانب‭ ‬لمناقشة‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬لسويسرا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬شي‭ ‬الشخصية‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬وقدم‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬زعيمة‭ ‬عالم‭ ‬تحكمه‭ ‬العولمة‭ ‬ويمكن‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬فقط‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬الكبرى‭ ‬فيه‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسة‭ ‬حث‭ ‬شي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬الانعزالية‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬وقال‭ ‬تشانغ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬نية‭ ‬للسعي‭ ‬إلى‭ ‬زعامة‭ ‬العالم‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬فسأقول‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تسعى‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬تراجعوا‭ ‬وتاركين‭ ‬المجال‭ ‬للصين‭.‬

‮«‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬هذه‭ ‬الزعامة‭ ‬فإنها‭ ‬ستتحمل‭ ‬مسؤولياتها‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬تشانغ‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ويمكن‭ ‬للآخرين‭ ‬أيضا‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬نموهم‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الإسهام‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭. ‬سمعنا‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستحقق‭ ‬نموا‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بذلك‭.‬‮»‬

وأشار‭ ‬تشانغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إذا‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬تجارية‭ .‬