البيت الأبيض يعلن أنه في مراحل مُبكرة من محادثات نقل السفارة الأمريكية للقدس

– January 23, 2017

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المُبكرة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬وهي‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬غضب‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معطيات‭ ‬كثيرة‭ ‬او‭ ‬سقف‭ ‬زمني‭ ‬لهذه‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اجرى‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬مكالمة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التنسيق‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ .‬

وقال‭ ‬شون‭ ‬سبايسر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المُبكرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬مناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭.‬‮»‬

وتوجد‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬مثل‭ ‬معظم‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتزعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬القدس‭ ‬عاصمتها‭ ‬الأبدية‭ ‬لكن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يطالبون‭ ‬بالقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬خرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولتهم‭ ‬المستقبلية‭. ‬وللجانبين‭ ‬دوافع‭ ‬دينية‭ ‬وتاريخية‭ ‬وسياسية‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬تعهد‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭.‬

وأي‭ ‬قرار‭ ‬لتغيير‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬للقدس‭ ‬سيؤدي‭ ‬لاندلاع‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬حليفة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭. ‬وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬مع‭ ‬عاهل‭ ‬الأردن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬لمناقشة‭ ‬مسألة‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬قد‭ ‬تنهار‭ ‬إذا‭ ‬نفذ‭ ‬ترامب‭ ‬خطته‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلنا‭ ‬للسيد‭ ‬ترامب‭ ‬نتمنى‭ ‬ألا‭ ‬ينقل‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬لأن‭ ‬القدس‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬إسرائيل‭ ‬مدينة‭ ‬موحدة‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬طبعا‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬ينقل‭ ‬السفارة‭ ‬ينقلها‭ ‬سابقا‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬يعني‭ ‬يعطل‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬ولذلك‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬هذا‭ ‬وأن‭ ‬تبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬على‭ ‬أساسالشرعية‭ ‬الدولية‭.‬‮»‬

وافق‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬يصف‭ ‬القدس‭ ‬بأنها‭ ‬عاصمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ويقول‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تقسم‭ ‬لكن‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬المتعاقبين‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬أو‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬استخدموا‭ ‬سلطاتهم‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لإبقاء‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ودعم‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬القدس‭.‬

ومنحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تراخيص‭ ‬بناء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لمئات‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مستوطنات‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬لأنها‭ ‬تتوقع‭ ‬عدم‭ ‬معارضة‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬مثلما‭ ‬كانت‭ ‬تفعل‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭.‬