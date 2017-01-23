المصادقة على تعيين تيلرسون وزيراً للخارجية الأمريكية
واشنطن – -الزمان -(رويترز) – قال السناتور بن كاردن أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين إنه لن يدعم ريكس تيلرسون مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية. لكن تيلرسون حظي بالمصادقة المطلوبة الاثنين . وقال كاردن إنه ليس مقتنعا بدعم ترشيح تيلرسون حتى بعد أن أمضى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إكسون» ساعات طويلة في جلسة استماع هذا الشهر سعيا لطمأنة المشرعين الأمريكيين بأنه مناسب لتولي المنصب.
ويتوقع أن يحظى تيلرسون بالمصادقة على تعيينه من الكونجرس على الرغم من معارضة الديمقراطيين.
وقال كاردن إنه كان يتعين على تيلرسون أن يصف أفعال الجيشين السوري والروسي في الشرق الأوسط في الفترة الماضية بأنها «جرائم حرب» عندما تحدث عن هذين البلدين خلال جلسة الاستماع. وقال كاردن في بيان «إن السلطة التي يملكها وزير الخارجية لتسليط الضوء على الخطأ وفضح المخطئين بالاسم والكفاح يوميا نيابة عن الشعب الأمريكي والشعوب الباحثة عن الحرية في أرجاء العالم هو رمز دائم.»
وخلال جلسة الاستماع في 11 يناير كانون الثاني استنكر تيلرسون العمل العسكري في سوريا لكنه لم يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب. وأعلن عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون مكين ولينزي جراهام في بيان يوم الأحد أنهما ينويان التصويت بالموافقة على تعيين تيلرسون على الرغم من مخاوفهما حيال علاقته ببوتين.
ولم يفصح السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي استجوب تيلرسون خلال جلسة الاستجواب عن قراره.