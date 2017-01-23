المصادقة على تعيين تيلرسون وزيراً للخارجية الأمريكية

– January 23, 2017

واشنطن‭ – -‬الزمان‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬السناتور‭ ‬بن‭ ‬كاردن‭ ‬أبرز‭ ‬الأعضاء‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يدعم‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬مرشح‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لمنصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭. ‬لكن‭ ‬تيلرسون‭ ‬حظي‭ ‬بالمصادقة‭ ‬المطلوبة‭ ‬الاثنين‭ . ‬وقال‭ ‬كاردن‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مقتنعا‭ ‬بدعم‭ ‬ترشيح‭ ‬تيلرسون‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إكسون‮»‬‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬سعيا‭ ‬لطمأنة‭ ‬المشرعين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بأنه‭ ‬مناسب‭ ‬لتولي‭ ‬المنصب‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬تيلرسون‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬من‭ ‬الكونجرس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معارضة‭ ‬الديمقراطيين‭.‬

وقال‭ ‬كاردن‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬تيلرسون‭ ‬أن‭ ‬يصف‭ ‬أفعال‭ ‬الجيشين‭ ‬السوري‭ ‬والروسي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬هذين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭. ‬وقال‭ ‬كاردن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الخطأ‭ ‬وفضح‭ ‬المخطئين‭ ‬بالاسم‭ ‬والكفاح‭ ‬يوميا‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬والشعوب‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬دائم‭.‬‮»‬

وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬استنكر‭ ‬تيلرسون‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بأنه‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭. ‬وأعلن‭ ‬عضوا‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الجمهوريان‭ ‬جون‭ ‬مكين‭ ‬ولينزي‭ ‬جراهام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أنهما‭ ‬ينويان‭ ‬التصويت‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬تيلرسون‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مخاوفهما‭ ‬حيال‭ ‬علاقته‭ ‬ببوتين‭.‬

ولم‭ ‬يفصح‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬ماركو‭ ‬روبيو‭ ‬الذي‭ ‬استجوب‭ ‬تيلرسون‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاستجواب‭ ‬عن‭ ‬قراره‭.‬