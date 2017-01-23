إنّهم يحبّونك ميتاً

– January 23, 2017

مكاتيب عراقية

علي السوداني

1

لاتكنْ‭ ‬فظّاً‭ ‬فتنفضُّ‭ ‬الناسُ‭ ‬مِنْ‭ ‬حولِكَ‭ ‬أيُّها‭ ‬الدرويش‭ . ‬امنحْهُم‭ ‬تلك‭ ‬البهجةَ‭ ‬المنتظرة‭ . ‬مُتِ‭ ‬الآن‭ ‬أيها‭ ‬الدائخُ‭ ‬بهم‭ . ‬سيحجّون‭ ‬صوبَ‭ ‬قبرِكَ‭ ‬،‭ ‬ويسوّرونك‭ ‬بأعظم‭ ‬مراثي‭ ‬الحبّ‭ . ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬فرصتُكَ‭ ‬الوحيدةُ‭ ‬،‭ ‬فمُتْ‭ ‬ولا‭ ‬تخذلْهم‭ . ‬لقد‭ ‬اشتهوكَ‭ ‬هكذا‭ ‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كانوا‭ ‬فيه‭ ‬يختصمون‭ . ‬

2

سأخلعُ‭ ‬من‭ ‬رأسيَ‭ ‬بعضَهُ‭ . ‬أحتاجُ‭ ‬الليلةَ‭ ‬طبيباً‭ ‬جرّاحاً‭ ‬ماهراً‭ ‬رحيماً‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬يكلّفني‭ ‬إلّا‭ ‬وسعَ‭ ‬جيبي‭ .‬

أريدُهُ‭ ‬أن‭ ‬يحذفَ‭ ‬من‭ ‬دماغي‭ ‬،‭ ‬قطعةً‭ ‬عاطفيةً‭ ‬مزعجةً‭ ‬مقلقةً‭ ‬فائضة‭ . ‬ورَمٌ‭ ‬صغيرٌ‭ ‬معتَّقٌ‭ ‬ثقيلٌ‭ ‬،‭ ‬تنضجُ‭ ‬فيه‭ ‬طبخةٌ‭ ‬مملوحةٌ‭ ‬اسمها‭ ‬حبُّ‭ ‬الوطن‭ . ‬سأصوم‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬الأغنيات‭ ‬العتيقة‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬مسربٌ‭ ‬ومنبع‭ ‬للدموع‭ ‬السواخن‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬الشجن‭ ‬الذي‭ ‬يقصف‭ ‬القلب‭ ‬فيضعفه‭ .‬

3

أحييك‭ ‬أيها‭ ‬الأب‭ ‬العظيم‭ ‬الساكن‭ ‬ببطن‭ ‬خيمة‭ ‬لجوء‭ ‬مهين‭ . ‬أنت‭ ‬تمنحني‭ ‬وقتاً‭ ‬طيباً‭ ‬كي‭ ‬أكتب‭ ‬عنك‭ ‬وزوجك‭ ‬وعيالك‭ ‬ومرضك‭ ‬وجوعك‭ . ‬أنا‭ ‬أحسنُ‭ ‬منك‭ ‬يا‭ ‬شقيق‭ . ‬عندي‭ ‬مدفأة‭ ‬وسطل‭ ‬وقود‭ ‬كبير‭ .‬

لا‭ ‬شيء‭ ‬تحت‭ ‬يمينك‭ ‬انت‭ . ‬مطري‭ ‬ماء‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬ومطرك‭ ‬هاونات‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬الشيطان‭ . ‬كَلكِلْ‭ ‬على‭ ‬أطفالك‭ ‬وامنحهم‭ ‬بقيا‭ ‬دفء‭ ‬دمك‭ . ‬خيمتك‭ ‬باردة‭ ‬جداً‭ . ‬أنا‭ ‬خجل‭ ‬منك‭ ‬ومن‭ ‬عيون‭ ‬أهلك‭ .‬

4

الشاشةُ‭ ‬مصبوغةٌ‭ ‬بالسخامِ‭ . ‬صفراء‭ ‬مثل‭ ‬عصرية‭ ‬مقبرة‭ . ‬حمراء‭ ‬مثل‭ ‬حريّةٍ‭ ‬بائسة‭ . ‬لكنْ‭ ‬لا‭ ‬تحزنوا‭ ‬ولا‭ ‬تهنوا‭ . ‬إنَّ‭ ‬شفاهَ‭ ‬المذيعةِ‭ ‬شهيّةٌ‭ ‬مبهجة‭ ‬،‭ ‬وصدرَها‭ ‬منفوخٌ‭ ‬بضحكةٍ‭ ‬خليعة‭ . ‬الأخبار‭ ‬العواجل‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬غزوة‭ ‬مفخخات‭ ‬طازجة‭ . ‬لا‭ ‬تنطروا‭ ‬معجزة‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬مصانع‭ ‬التلغيم‭ ‬،‭ ‬صارت‭ ‬لغة‭ ‬مشاعة‭ ‬تلعب‭ ‬في‭ ‬الرؤوس‭ .‬

5

بما‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬تجمعاً‭ ‬فحولياً‭ ‬خالصاً‭ ‬،‭ ‬وبما‭ ‬أنّ‭ ‬الزوجة‭ ‬تحب‭ ‬بعلها‭ ‬وتعيش‭ ‬معه‭ ‬الحلوة‭ ‬والمرة‭ ‬ومحنة‭ ‬رأس‭ ‬الشهر‭ ‬،‭ ‬وتخشى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬عيون‭ ‬الحاسدات‭ ‬الحلوات‭ ‬،‭ ‬فيجوز‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬منه‭ ‬كلمةَ‭ ‬سرِّ‭ ‬بريدِهِ‭ ‬الفيسبوكيّ‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬لأنها‭ ‬تشكّ‭ ‬في‭ ‬مقدار‭ ‬عشقهِ‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬فقط‭ ‬كي‭ ‬يطمئنَّ‭ ‬قلبُها‭ .‬

6

يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬رأي‭ ‬الأقلية‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬العالمة‭ ‬المبدعة‭ ‬النزيهة‭ ‬الخلاقة‭ . ‬الأكثرية‭ ‬القائمة‭ ‬الجاهلة‭ ‬المضللة‭ ‬المخدرة‭ ‬الآن‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬انتخبتْ‭ ‬الحرامية‭ ‬والخائنين‭ ‬والمنافقين‭ ‬والدجالين‭ ‬ومنغلة‭ ‬الغزاة‭ . ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الكنس‭ ‬والتطهير‭ ‬،‭ ‬بمستطاعنا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬التوصيف‭ ‬الأصلي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الجميلة‭ ‬النظيفة‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬ستنتجها‭ ‬الأكثرية‭ ‬الواعية‭ ‬حتماً‭. ‬