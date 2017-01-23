وأخيراً اكتشفت سامسونغ سبب انفجار هواتفها
طوكيو – الزمان سول – رويترز
اعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات امس، إن تصميم بطاريات جهاز « غالاكسي نوت 7» وانتاجه كانا السبب وراء احتراق أجهزة الهاتف الذكي. تلك المشكلة التي ترفض شركات الطيران الكبرى ان يحمل المسافرون على متن طائراتها حمل هواتف سامسونغ نوت من الفئة السابعة او اي فئة احياناً . وقالت سامسونغ في بيان وفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية إن «تحقيقنا، وكذلك تحقيقات اتمتها ثلاث مؤسسات مستقلة، خلصت إلى أن البطاريات هي السبب في حوادث أجهزة نوت 7». وأوضحت سامسونغ إن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 الف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق.
وكانت سامسونغ قد بدأت بيع الهاتف في 19 أغسطس الماضي، لكنها أعلنت في أكتوبر أنها أوقفت الإنتاج بعد عدة تقارير عن احتراق بعض الأجهزة. وقدر خبراء أن وقف الإنتاج سيكلف الشركة العملاقة نحو 3.5 تريليون وون (3 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية عن الربع الرابع من عام 2016 حتى الربع الأول من عام 2017. ووكانت سامسونغ قد تلقت ضربة تجارية كبيرة مست سمعتها ، حيث كان من المتوقع أن يتنافس «غالاكسي نوت7»، الذي طرح في الأسواق بسعر 940 دولارا ، مع أجهزة «آي فون» التي تنتجها شركة أبل الأميركية. أشارت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الاثنين إلى أنها قد تؤجل إطلاق جالاكسي إس 8 أحدث هواتفها الذكية كما تعهدت بتعزيز سلامة منتجاتها عقب تحقيق في سبب احتراق جهازها نوت 7. وفي ختام تحقيق أجرته على مدى شهور لمعرفة سبب العطل في أجهزة نوت 7 قالت سامسونج أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم إن بطاريات معطوبة من موردين اثنين هي السبب في العطل الذي أدى لانخفاض الأرباح التشغيلية للشركة بمقدار 5.3 مليار دولار. وقال كوه دونج جين مسؤول الهواتف المحمولة في سامسونج إن إجراءات وضعت لتفادي تكرار الحرائق فيما يتطلع المستثمرون لإطلاق أول هواتفها منذ نوت 7 وهو الهاتف جالاكسي إس 8 هذا العام. وأضاف للصحفيين في إفادة إعلامية «تنعكس دروس هذه الواقعة كثيرا على ثقافتنا وعملنا. ستعمل سامسونج للإلكترونيات بجد لاستعادة ثقة المستهلكين.»
لكنه قال إن النقاب لن يكشف عن جالاكسي إس 8 خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة وهو معرض تجاري ينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية في 27 فبراير شباط ويمثل المنصة التقليدية لإطلاق منتجات سامسونج الفاخرة. ولم يعلق كوه على موعد طرح الهاتف الجديد. ويتطلع المستثمرون لمعرفة نتائج التحقيق في احتراق نوت 7 لطمأنة المستهلكين أن الشركة تتصدى للمشكلة ويمكن الوثوق بها لإصلاحها. وتلقت سمعة سامسونج ضربة قوية بعدما أعلنت الشركة سحب هواتف نوت 7 المعرضة للاحتراق وبعد تقارير عن اشتعال النيران في الأجهزة البديلة أيضا. وانتشرت صور هواتف سامسونج المحترقة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنعت خطوط الطيران المسافرين من حملها على متن الطائرات.