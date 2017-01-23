وأخيراً اكتشفت سامسونغ سبب انفجار هواتفها

– January 23, 2017

طوكيو‭ – ‬الزمان‭ ‬سول‭ – ‬رويترز‭ ‬

اعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬تصميم‭ ‬بطاريات‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬‭ ‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬وانتاجه‭ ‬كانا‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬احتراق‭ ‬أجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭. ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الكبرى‭ ‬ان‭ ‬يحمل‭ ‬المسافرون‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائراتها‭ ‬حمل‭ ‬هواتف‭ ‬سامسونغ‭ ‬نوت‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬السابعة‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬فئة‭ ‬احياناً‭ . ‬وقالت‭ ‬سامسونغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬يونهاب‮»‬‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تحقيقنا،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحقيقات‭ ‬اتمتها‭ ‬ثلاث‭ ‬مؤسسات‭ ‬مستقلة،‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطاريات‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬أجهزة‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬سامسونغ‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬مهندس‭ ‬قاموا‭ ‬بفحص‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬جهاز‭ ‬و30‭ ‬الف‭ ‬بطارية‭ ‬أثناء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬سبب‭ ‬الحرائق‭.‬

وكانت‭ ‬سامسونغ‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بيع‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬الإنتاج‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬احتراق‭ ‬بعض‭ ‬الأجهزة‭. ‬وقدر‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬الإنتاج‭ ‬سيكلف‭ ‬الشركة‭ ‬العملاقة‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬5‭ ‬تريليون‭ ‬وون‭ (‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيلية‭ ‬عن‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬ووكانت‭ ‬سامسونغ‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬ضربة‭ ‬تجارية‭ ‬كبيرة‭ ‬مست‭ ‬سمعتها‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتنافس‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت7‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بسعر‭ ‬940‭ ‬دولارا‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬فون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬الأميركية‭. ‬أشارت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونج‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تؤجل‭ ‬إطلاق‭ ‬جالاكسي‭ ‬إس‭ ‬8‭ ‬أحدث‭ ‬هواتفها‭ ‬الذكية‭ ‬كما‭ ‬تعهدت‭ ‬بتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬منتجاتها‭ ‬عقب‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬سبب‭ ‬احتراق‭ ‬جهازها‭ ‬نوت‭ ‬7‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهور‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬العطل‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬قالت‭ ‬سامسونج‭ ‬أكبر‭ ‬صانع‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إن‭ ‬بطاريات‭ ‬معطوبة‭ ‬من‭ ‬موردين‭ ‬اثنين‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬العطل‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬لانخفاض‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيلية‭ ‬للشركة‭ ‬بمقدار‭ ‬5‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬كوه‭ ‬دونج‭ ‬جين‭ ‬مسؤول‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬سامسونج‭ ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬وضعت‭ ‬لتفادي‭ ‬تكرار‭ ‬الحرائق‭ ‬فيما‭ ‬يتطلع‭ ‬المستثمرون‭ ‬لإطلاق‭ ‬أول‭ ‬هواتفها‭ ‬منذ‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬وهو‭ ‬الهاتف‭ ‬جالاكسي‭ ‬إس‭ ‬8‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬إعلامية‭ ‬‮«‬تنعكس‭ ‬دروس‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬ثقافتنا‭ ‬وعملنا‭. ‬ستعمل‭ ‬سامسونج‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬بجد‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين‭.‬‮»‬

لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬النقاب‭ ‬لن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬جالاكسي‭ ‬إس‭ ‬8‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬وهو‭ ‬معرض‭ ‬تجاري‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬ويمثل‭ ‬المنصة‭ ‬التقليدية‭ ‬لإطلاق‭ ‬منتجات‭ ‬سامسونج‭ ‬الفاخرة‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬كوه‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬طرح‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭. ‬ويتطلع‭ ‬المستثمرون‭ ‬لمعرفة‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬احتراق‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬لطمأنة‭ ‬المستهلكين‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تتصدى‭ ‬للمشكلة‭ ‬ويمكن‭ ‬الوثوق‭ ‬بها‭ ‬لإصلاحها‭. ‬وتلقت‭ ‬سمعة‭ ‬سامسونج‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬سحب‭ ‬هواتف‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬المعرضة‭ ‬للاحتراق‭ ‬وبعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬البديلة‭ ‬أيضا‭. ‬وانتشرت‭ ‬صور‭ ‬هواتف‭ ‬سامسونج‭ ‬المحترقة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومنعت‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬حملها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرات‭.‬